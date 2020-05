Lo que debes saber sobre los nuevos controles de la TSA por el coronavirus

Nuevas medidas en los aeropuertos de Estados Unidos 0:36

(CNN) – La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informó que está realizando algunos cambios en sus procedimientos de seguridad, pero no está incluido el control de temperatura para los pasajeros, algo que la agencia se encuentra considerando, según le dijo un funcionario federal a CNN.

Los cambios incluyen varias maneras de evitar que los agentes manejen o toquen las pertenencias de los viajeros, y también que los pasajeros deban entrar en contacto con los contenedores compartidos para rayos X.

La agencia explicó que los pasajeros deben sostener siempre sus pases de abordar, en lugar de entregárselos a los funcionarios de la TSA, para así evitar la contaminación cruzada. Y los oficiales revisarán visualmente el documento.

Además, ahora cuando una bolsa o maleta no pase el control de rayos X, será el pasajero el responsable de desempacarla y enviarla nuevamente a través de la máquina de rayos X, en lugar de que un agente revise la bolsa a mano.

De hecho, la agencia está incentivando a los viajeros a empacar sus alimentos en una bolsa de plástico transparente para que les resulte más fácil a los funcionarios revisarlos. A veces, los alimentos requieren una inspección adicional por parte de la TSA.

La agencia también está alentando a los pasajeros a poner artículos pequeños, como la billetera y el teléfono celular, dentro su equipaje de mano antes de pasar por el control de escáner corporal, en vez de colocarlos en los contenedores de rayos X. Esta práctica ayuda a que menos viajeros entren en contacto con los contenedores compartidos.

La arquitectura de los aeropuertos tras el coronavirus 1:12

La declaración de la TSA no menciona controles de temperatura. Un funcionario le dijo a CNN el viernes que la agencia está trabajando en un plan para evaluar si los pasajeros tienen fiebre, un síntoma de coronavirus. Las aerolíneas han alentado a TSA a asumir este trabajo y, en general, no han implementado revisiones propias de temperatura para los viajeros. Los expertos en salud han advertido que este tipo de controles no identificarán a todos los pasajeros que puedan ser contagiosos.

Ejecutivos de aerolíneas estadounidenses y un grupo comercial de la industria, Airlines for America, han presionado para que la agencia realice revisiones de temperatura como parte de la inspección regular en el aeropuerto.

Frontier Airlines anunció a principios de este mes que planea hacer controles de temperatura a todos los pasajeros y la tripulación desde el próximo mes. A partir del 1 de junio, a cualquier individuo con una temperatura superior a 37,7 grados Celsius “se le negará el embarque”, advirtió la aerolínea.

Sin embargo, se ha debatido sobre la utilidad de los controles de temperatura en los aeropuertos.

Trabajadores de aeropuertos, los más expuestos 2:15

A mediados de febrero, CNN informó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) revisaron la temperatura de más de 30.000 pasajeros de vuelos procedentes de China, pero ninguno de esos controles en el aeropuerto detectó algún caso de coronavirus en Estados Unidos.

TSA ya había tomado la precaución de exigirles a sus empleados el uso de protección facial mientras se encuentran en los puntos de control.

La agencia informó el 29 de abril que 600 empleados, la mayoría de ellos agentes que examinan a los pasajeros, resultaron positivos por coronavirus. Al menos seis empleados de la TSA han muerto debido al covid-19.

La industria de las aerolíneas se ha visto especialmente afectada durante la crisis del coronavirus por las órdenes de confinamiento y las restricciones de viaje.

Nick Valencia, Veronica Straqualursi y Pete Muntean, todos de CNN, contribuyeron a este informe.