Muere una mujer que fue atacada por su mezcla de bulldog francés

Estos son dos de los perros de Lisa Urso, Blue (izquierda) y Rocco.

(CNN) — El amor de Lisa Urso por los animales era profundo.

En sus cumpleaños, alentaba a familiares y amigos a donar a recaudadores de fondos en beneficio de la ASPCA y otros grupos de rescate de animales.

“Era un alma increíble”, dice Jayne Petty, una amiga de 25 años. “Puso a sus animales por encima de todos y los llamó sus ‘hijos de cuatro patas'”.

Por eso es tan difícil para ellos comprender cómo Urso perdió la vida, agredida por su mezcla de bulldog francés en su casa.

Urso, de 52 años, fue encontrada sin signos vitales en el patio trasero de su casa en Fox Lake, 88 kilómetros al noroeste de Chicago, el 9 de mayo.

“Tenía múltiples mordeduras de perro y rasguños en todo el cuerpo, principalmente en las piernas, el torso y brazos”, indicó el forense del condado de Lake, Dr. Howard Cooper, a CNN.

“Claramente, ella murió por las heridas que recibió del perro. No hay duda al respecto”.

Un informe final de la autopsia aún está pendiente.

Los perros que compartían su hogar

Urso tenía tres perros machos: Blue, una mezcla de bulldog francés de 2 años que pesaba caso 25 kilos; Rocco, un bulldog francés más pequeño de 2 años que pesa 16 kilos; y Spike, una mezcla de collie de 11 kilos y 15 años. Fueron encontrados en condiciones saludables.

“No había indicios para pensar que esta casa fuera otra cosa que una típica casa con mascotas”, afirmó Robin Van Sickle, gerente del programa en el centro de Cuidado y Control de Animales del Condado de Lake.

Rocco y Spike serán reubicados, mientras que Blue fue sacrificado humanitariamente el 19 de mayo.

Antecedentes con Blue

Blue era conocido por el departamento de policía local y el centro de Cuidado y Control de Animales después de dos incidentes recientes.

Blue mordió al novio de Urso en su casa el 13 de abril, lo que le hizo buscar atención médica, informó el comandante de la policía del condado de Lake. Dawn Deservi.

En ese momento, Blue fue puesto en cuarentena en su hogar para observar la rabia. Desde que el perro mordió nuevamente al novio de Urso el 21 de abril, dentro del período de cuarentena en el hogar, el perro fue puesto en “hospitalización” en el centro de Cuidado y Control de Animales durante 10 días.

Durante el internamiento en el hospital, Blue no mostró signos de agresión o comportamientos que pudieran ser motivo de preocupación, señaló Van Sickle.

Debido a que los dos incidentes punzantes ocurrieron en el hogar, no hubo preocupación para la seguridad pública, por lo que el centro no tenía motivos para retener a Blue, agregó.

Al final del período de cuarentena el 30 de abril, Urso se llevó al perro a su casa.

Blue pesaba 29 kilos

“Mucha gente piensa que este era un perro muy pequeño, y la gente no entiende, este perro pesaba 29 kilos”, dijo Cooper, el forense.

“Sigue siendo un perro de tamaño considerable”.

La noticia inicial de una muerte causada por un bulldog francés sorprendió al personal del centro de control de animales, expresó Van Sickle.

“Cuando esto surgió por primera vez, pensamos, no, eso no es posible. No hay forma de que un bulldog francés haya matado a su dueño. Probablemente murió por causas naturales e intentó revivirla, estimularla para que despertara”.

“Como agencia profesional que ha experimentado situaciones realmente extrañas, tuvimos la misma reacción y respuesta que todos los demás”, dijo Van Sickle.

La raza no es un factor de riesgo en los incidentes de mordedura de perro

Aunque inicialmente apodado un bulldog francés, el centro de Control y Cuidado Animal del Condado de Lake luego actualizó la descripción de la raza de Blue a una mezcla de bulldog francés, considerando el tamaño del perro.

Según el American Kennel Club, los bulldogs franceses suelen pesar menos de 12 kilos.

Van Sickle advierte contra etiquetar razas específicas como agresivas.

“Al final, fue este perro solo, o perros, lo que causó este desafortunado escenario”, indicó Van Sickle. “A veces obtienes una manzana podrida, como pasa con la gente”.

De momento, el Consejo Nacional de Investigación Canina le dijo a CNN que la raza no es un factor de riesgo cuando se trata de incidentes de mordedura de perro, y que la identificación de la raza es profundamente poco confiable, a menos que esté documentado con certificación de pedigrí o análisis de ADN.