Las 5 cosas que debes saber este 29 de mayo: Trump vs. redes sociales

Indignación y protestas por la muerte de George Floyd. La importancia de las personas asintomáticas. Recomendaciones para ir a la playa o a una piscina en tiempos de covid-19. El alcance del decreto de Trump para regular las redes sociales. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

Trump vs. redes sociales

El presidente Donald Trump firmó un decreto dirigido a las empresas de redes sociales, días después de que Twitter calificara dos de sus tuits como “potencialmente engañosos”. Trump dijo que la medida es para “defender la libertad de expresión de uno de los peligros más graves que ha enfrentado en la historia de Estados Unidos“. ¿Cuál es el alcance legal del decreto? Te lo explicamos.

Indignación y protestas por la muerte de George Floyd

El jefe de policía de Minneapolis reconoció que su departamento ha contribuido a que haya un “déficit de esperanza” en la ciudad después de la muerte de George Floyd, quien murió tras ser agredido por los policías que lo arrestaron. El jefe de policía y otros funcionarios pidieron calma después de fuertes protestas y brotes de violencia en la ciudad.

Además:

Disturbios por la muerte de George Floyd

La importancia de las personas asintomáticas

Una de las particularidades del nuevo coronavirus es que una persona que está infectada puede no presentar síntoma alguno. A estas personas se le conoce como asintomáticas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), del 20% al 50% de los contagiados del virus no presentan síntomas. En este episodio del podcast “Coronavirus: realidad vs. ficción”, el doctor Elmer Huerta habla de las repercusiones que tiene este grupo en la lucha contra el covid-19.

Polémica ley en Hong Kong

La legislatura de China aprobó una propuesta para imponer una ley de seguridad muy polémica en Hong Kong, una medida sin precedentes que, según los críticos, amenaza las libertades políticas fundamentales y las libertades civiles en el territorio semiautónomo chino.

Dos metros no es suficiente

Los funcionarios de salud pública han pedido a las personas que se mantengan a dos metros de distancia para reducir la propagación del coronavirus a través de las llamadas gotas respiratorias. Pero tres expertos advierten que dos metros pueden no ser suficientes, y dicen que el mundo necesita tomar en serio la transmisión del virus en el aire.

A la hora del café

Sin gritos, por favor: los parques de diversiones de Japón emiten nuevas pautas por el covid-19

Quienes buscan emociones en Japón pronto podrán disfrutar de nuevo de sus montañas rusas favoritas, ahora que los parques de atracciones de todo el país están reabriendo. Pero hay una petición con la que podrían tener problemas: no pueden gritar.

Una mujer vio un extraño animal y nadie le creyó

Cuando una mujer le dijo a un funcionario de vida silvestre que creía haber visto un glotón en la playa de la península de Long Beach en el estado de Washington, no le creyeron. Descubre qué era.

Así es como EE.UU. puede prevenir otras 100.000 muertes

Nadie quiere ver otro número horrible como el que EE.UU. alcanzó esta semana. Pero armados con nuevos conocimientos sobre cómo se propaga el coronavirus, los científicos dicen que hay formas de ayudar a minimizar futuras tragedias.

La cifra del día

20 %

La gigante automotriz japonesa Nissan dijo que reducirá la capacidad de producción en un 20 % y cerrará su planta de fabricación de vehículos en Barcelona, como parte de una reestructuración radical.

La cita del día

“Hay un problema dramático de agua en hospitales de Venezuela”

José Miguel Vivanco, director de la división de Las Américas de Human Rights Watch, señala que la población venezolana tiene acceso limitado al agua.

Y para terminar…

Recomendaciones para ir a la playa o a una piscina en tiempos de covid-19

¿Es segura el agua? ¿Deberías desinfectar tus sillas de playa? Si planeas visitar una piscina o una playa durante la pandemia, estas son algunas cosas que deberías saber.