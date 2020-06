Es posible que el coronavirus no esté mutando, pero los expertos dicen que todavía hay posibilidad de peligro

Prueban tratamiento con anticuerpos para el covid-19 1:20

(CNN) — El covid-19 no está mutando, dicen los expertos en salud, pero eso no significa que no sea peligroso.

Hasta ahora, la evidencia no muestra que el coronavirus esté cambiando para volverse más severo o más transmisible, pero el exceso de confianza de las personas y los gobiernos locales podría aumentar su propagación, dijo el miércoles la epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Maria Van Kerkhove.

Casi 20.000 nuevos casos fueron reportados el miércoles en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y las autoridades advierten que las protestas por la muerte bajo custodia policial de George Floyd podrían exacerbar la pandemia que ha matado al menos a 107.175 personas en todo el país.

“Sigo preocupado por las consecuencias para la salud pública tanto del racismo individual como institucional (y) las personas saliendo a protestar de una manera que es perjudicial para ellas mismas y para sus comunidades”, dijo el director general de Sanidad de Estados Unidos, el Dr. Jerome Adams, en una entrevista publicada el lunes. “Basados en la forma en que se propaga la enfermedad, hay muchas razones para esperar que veamos nuevos grupos y potencialmente nuevos brotes en el futuro”, agregó.

El linebacker del estado de Oklahoma Amen Ogbongbemiga dio positivo al virus después de asistir a una protesta, tuiteó el martes. “Por favor, si vas a protestar, cuídate y mantente a salvo”, escribió.

Alertan por posibles brotes de covid-19 en protestas 0:44

El estado de Nueva York, que fue durante mucho tiempo el epicentro del brote en Estados Unidos, informó el martes que registró 49 muertes relacionadas con el coronavirus, la cifra más baja desde que comenzó la pandemia, dijo el miércoles el gobernador Andrew Cuomo.

Pero en partes del oeste y del sur del país, la propagación ha continuado.

Jefe de los CDC: debilidades del sistema de salud pública están expuestas

La pandemia de coronavirus ha “resaltado las deficiencias de nuestro sistema de salud pública que ha tenido recursos insuficientes durante décadas”, dijo el Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) el jueves.

Eso es especialmente cierto en el campo de la Tecnología de la Información (TI), dijo Redfield.

“Nunca ha estado más claro que la infraestructura de TI de salud pública de nuestro país requiere una modernización para apoyar y recolectar datos reportables, confiables, completos y oportunos”, dijo en una audiencia ante el Comité de Asignaciones de Fondos de la Cámara de Representantes sobre la respuesta frente al covid-19.

“Cuando enfrentamos cualquier amenaza de enfermedad, los CDC y los departamentos de salud pública deben tomar decisiones en tiempo real basadas en datos en tiempo real. Los datos forman la hoja de ruta e informan a las políticas. Los datos son la columna vertebral de la respuesta a la amenaza de cualquier enfermedad”, agregó.

Algunos números se mueven en la “dirección correcta”, otros no

A medida que los estados de Estados Unidos avanzan con los planes de reapertura, casi la misma cantidad de estados está viendo una tendencia al alza de los casos de coronavirus y una a la baja, según muestra un análisis de los datos de Johns Hopkins.

Covid-19: El trabajo de un rastreador de contactos 5:24

Diecinueve estados han promediado más casos nuevos durante la semana pasada que en la semana anterior, mientras que 13 se mantienen estables y 18 tienen una tendencia a la baja.

Louisiana es uno de esos estados con tendencia a la baja y está programado para comenzar la Fase 2 de su plan para reabrir la economía el viernes, permitiendo que los negocios abran al 50% de su capacidad, según el gobernador John Bel Edwards.

“Louisiana se está moviendo lentamente en la dirección correcta, pero debemos seguir atentos en la lucha contra el covid-19”, tuiteó Edwards el miércoles.

Connecticut, que registra su tasa de pruebas positivas más baja en meses, permitirá graduaciones presenciales con un límite de participación de 150 personas a partir del 6 de julio, dijo el gobernador Ned Lamont.

Texas y Florida aún registran promedios semanales crecientes de casos nuevos a medida que avanzan hacia la reapertura.

Casi todos los negocios de Texas pueden operar a media capacidad, anunció el gobernador Greg Abbott el miércoles por la noche. Y gran parte de la Florida entrará en la Fase 2 de reapertura el viernes, permitiendo que negocios como bares, cines y boleras operen a media capacidad puertas adentro, anunció el miércoles el gobernador Ron DeSantis.

El Dr. Fauci habla sobre las escuelas

Entre las reaperturas, quedan preguntas sobre cuándo y cómo los estudiantes podrán regresar a las aulas.

Eso dependerá de las comunidades en las que se encuentren las escuelas, dijo el miércoles a CNN el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Dudo en hacer declaraciones generales sobre si es o no una cita ‘segura’ para que los niños regresen a la escuela”, dijo Fauci. “Cuando hablas de que los niños regresan a la escuela y su seguridad, realmente depende del nivel de actividad viral y del área particular de la que estás hablando. Lo que sucede con demasiada frecuencia, comprensiblemente, pero a veces de manera engañosa, es que hablamos del país en su conjunto de manera unidimensional”, agregó.

Es prematuro comenzar a hablar sobre la reapertura de las escuelas, dijo Fauci, y agregó que podría haber muchos escenarios en el otoño, que incluyen la posibilidad de cambiar el diseño de las aulas o hacer que los estudiantes alternen los horarios.

Los expertos en salud todavía están trabajando para comprender exactamente cómo afecta el virus a los niños.

Un estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas seguirá a 6.000 personas durante seis meses, tanto niños como sus familiares elegidos en 11 ciudades, para obtener más información sobre si los niños tienen menos probabilidades de contraer coronavirus que los adultos.

El estudio de tratamientos potenciales puede continuar

A medida que Estados Unidos continúa reabriendo, muchos buscan tratamientos y vacunas que aún no existen para mantener seguro al público que interactúa.

El Comité de Seguridad y Monitoreo de Datos de la OMS recomendó que la organización continúe estudiando a la hidroxicloroquina como un posible tratamiento, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa el miércoles en Ginebra.

La semana pasada, la OMS anunció que había pausado temporalmente los ensayos con hidroxicloroquina debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad del medicamento.

La medida se tomó como precaución mientras se revisaban los datos de seguridad, pero la información sobre mortalidad no mostró razones para cambiar el protocolo del ensayo, dijo Tedros el miércoles.

El presidente Donald Trump dijo que tomó hidroxicloroquina el mes pasado, poco después de descubrir que su valet personal había sido diagnosticado con el coronavirus.

Pero la ciencia muestra que la hidroxicloroquina no es efectiva como tratamiento contra el coronavirus, dijo Fauci la semana pasada, y agregó que existe la probabilidad de “eventos adversos con respecto al (sistema) cardiovascular”.

Un estudio de la Universidad de Minnesota mostró que el medicamento no ayuda a los pacientes en el hospital, y su autor dijo que le explicó al médico del presidente que ninguna investigación publicada muestra que sea eficaz como medida preventiva tampoco.

