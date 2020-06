Manifestaciones en EE.UU., minuto a minuto: marchas en su mayoría pacíficas en la décima noche de protestas por la muerte de George Floyd

Lo que ha ocurrido en las últimas horas

Las protestas nacionales contra la brutalidad policial y la injusticia racial fueron en gran medida pacíficas el jueves, y muchas ciudades levantaron el toque de queda para reflejar las manifestaciones más tranquilas.

Esto es lo que debes saber:

En Nueva York, la policía arrestó a varios manifestantes en el centro de Manhattan por marchar después del toque de queda de las 8 pm. Más al norte del estado, en Buffalo, dos policías fueron suspendidos sin paga después de empujar a un hombre de 75 años al suelo durante una protesta. El hombre fue hospitalizado en una condición estable pero grave, dijo el alcalde de Buffalo.

En Los Ángeles y Washington el toque de queda se levantó el jueves después de protestas pacíficas en las últimas noches. Los manifestantes aún se reunieron, pero no hubo enfrentamientos.

Un servicio conmemorativo en homenaje a George Floyd tuvo lugar en Minneapolis. A la familia de Floyd se unieron docenas de invitados, incluido el líder de los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, la representante demócrata de Minnesota Ilhan Omar, Martin Luther King III y el comediante Kevin Hart.

Marcha sobre Washington: en el servicio, el reverendo Al Sharpton anunció que está organizando una marcha sobre Washington a fines de agosto para conmemorar el 57 aniversario de la histórica manifestación por los derechos civiles.

Más conmemoraciones por venir: las personas en Raeford, Carolina del Norte, y Houston, Texas, podrán presentar sus respetos a Floyd en los próximos cinco días, con conmemoraciones públicas y privadas planeadas.

Los líderes militares hablan: el general John Allen, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, se unió al exsecretario de Defensa James Mattis y a un coro de otros exlíderes militares al condenar el manejo de las protestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fianza fijada en US$ 1 millón: un juez fijó la fianza para tres expolicías de Minneapolis acusados de la muerte de Floyd en US$ 1 millón cada uno, o US$ 750.000 bajo ciertas condiciones. La fianza para un cuarto exagente aumentó a US$ 1 millón el miércoles, según muestran documentos judiciales.

Ahmaud Arbery: en una audiencia preliminar, el investigador testificó que Arbery, un hombre negro que fue asesinado a tiros en Georgia en febrero, fue atropellado por una camioneta antes de morir, y su asesino presuntamente usó un insulto racial. El juez dictaminó que los tres acusados en ese caso serían juzgados por todos los cargos.