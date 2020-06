1 de 48 | George Floyd les suplicó a los policías antes de su muerte en Minneapolis, preguntándoles por qué de su arresto, sin resistirse de ninguna manera, dijo un amigo que estaba con él en ese momento. Floyd murió el 25 de mayo y desde entonces multitudes han protestado durante días para exigir el arresto de los cuatro agentes involucrados. Las autoridades inicialmente arrestaron a Derek Chauvin, el policía que sujetó a Floyd contra el suelo por el cuello durante 8 minutos y 46 segundos antes de que muriera. Este miércoles 4 de junio elevaron los cargos de homicidio en su contra y acusaron a otros tres exagentes que estaban en la escena de ayudar y alentar el homicidio. Mira en esta galería las imágenes de las manifestaciones, disturbios y actos de solidaridad que ha presenciado Estados Unidos en los días recientes. 2 de 48 | En Corea del Sur, activistas se reunieron para honrar a George Floyd y solidarizarse con el movimiento Black Lives Matter, frente a la embajada de Estados Unidos en Seúl, el 5 de junio de 2020. (Crédito: Chung Sung-Jun/Getty Images) 3 de 48 | En Frankfurt, Alemania, un grupo de manifestantes marchó el 5 de junio de 2020 para mostrar su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos, más de una semana después de la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. (Crédito: YANN SCHREIBER/AFP via Getty Images) 4 de 48 | Los manifestantes en Frankfurt llevaron carteles con la frase "Sin justicia no hay paz" y "Digan sus nombres" durante las manifestaciones en homenaje a George Floyd el 5 de junio de 2020 en el oeste de Alemania. (Crédito: YANN SCHREIBER/AFP via Getty Images) 5 de 48 | En Pakistán, activistas del Partido Democrático Pasban (PDP) también se unieron a las protestas con imágenes de Floyd en las calles de Karachi, el 5 de junio de 2020. (Crédito: ASIF HASSAN/AFP via Getty Images) 6 de 48 | En Grenoble, Francia, una mujer toma una foto del mural pintado por el artista Combo, en homenaje a George Floyd, como parte del 6to Festival de Arte Callejero Grenoble-Alpes, el 5 de junio de 2020. (Crédito: PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images) 7 de 48 | "El color (de piel) no es un crimen", dice este cartel de una manifestante en la plaza Trafalgar en el centro de Londres. Al fondo, otro cartel, con Black Lives Matter, el 5 de junio de 2020. (Crédito: TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images) 8 de 48 | En la plaza Trafalgar en el centro de Londres, el 5 de junio de manifestantes protestaron para mostrar su solidaridad con George Floyd. Este hombre, con guantes verdes, se arrodilló en la plaza central de Londres para unirse a las protestas, junto con varios manifestantes más. (Crédito: TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images) 9 de 48 | Manifestantes se acostaron en la Avenida Pensilvania, en Washington, para protestar contra la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd este 3 de junio. (Win McNamee/Getty Images). 10 de 48 | El 3 de junio, el presidente Donald Trump, días después de que se hiciera pública la historia de que tuvo que ser llevado a un búnker debajo de la Casa Blanca para protegerlo de los manifestantes en el Distrito de Columbia. Trump cruzó la calle H hasta la iglesia de Saint John's y sostuvo una biblia en alto, poco después de que la policía había retirado a la fuerza a manifestantes pacíficos del Parque Lafayette. 11 de 48 | Un niño levanta el puño durante una manifestación el 31 de mayo en Atlanta. Elijah Nouvelage / Getty Images 12 de 48 | Un grupo de manifestantes se arrodillan frente a policías del Departamento de Policía de Nueva York antes de ser arrestados por violar el toque de queda este miércoles 3 de junio. (Foto AP / John Minchillo) 13 de 48 | La agente de la Policía Krystal Smith señala a su colega Steven Pohorence después de que empujara a un manifestante arrodillado en Fort Lauderdale, Florida, el domingo 31 de mayo de 2020. 14 de 48 | Manifestantes marchan durante un mitin en Fort Lauderdale, Florida, el 31 de mayo. Eva Marie Uzcategui / AFP / Getty Images 15 de 48 | Un policía de la ciudad de Nueva York se arrodilla durante una protesta en Times Square el 31 de mayo en Nueva York. Bryan R. Smith / AFP / Getty Images 16 de 48 | Un agente apunta con un arma no letal mientras los manifestantes levantan las manos durante las manifestaciones el 31 de mayo en Santa Mónica, California. Mario Tama / Getty Images 17 de 48 | Los bomberos extinguen un incendio que destruyó un vehículo KMBC en Kansas City, Missouri, el 31 de mayo. Shelly Yang / The Kansas City Star / Tribune News Service / Getty Images 18 de 48 | Miembros de la Guardia Nacional del Ejército en California hacen guardia afuera del Ayuntamiento el 31 de mayo en Los Ángeles. Ringo HW Chiu / AP 19 de 48 | "Por cualquier medio necesario". Shaynna Ford se para frente a la policía en Washington el sábado 30 de mayo. Jarrad Henderson / USA Today Network 20 de 48 | Un manifestante con una máscara de Elmo baila mientras arde un fuego en Filadelfia el 30 de mayo. Matt Rourke / AP 21 de 48 | Los manifestantes enlazan los brazos en el centro de Charlotte, Carolina del Norte, el 30 de mayo. Peter Zay / Anadolu / Getty Images 22 de 48 | Local del Departamento de Policía de Los Ángeles arde en el centro comercial The Grove durante una protesta en Los Ángeles el 30 de mayo. Mark J. Terrill / AP 23 de 48 | Personas con carteles y máscaras que dicen "No puedo respirar" asisten a una protesta en Chicago el sábado. Nam Y. Huh / AP 24 de 48 | Los manifestantes queman una bandera frente al Centro CNN en Atlanta el viernes. Elijah Nouvelage / Getty Images 25 de 48 | Manifestantes protestan frente a la sede de CNN en Atlanta el viernes. Mike Stewart / AP 26 de 48 | Un manifestante carga una bandera de Estados Unidos frente a una tienda de licores en llamas en Minneapolis este jueves. (Foto: Julio Cortez/AP) 27 de 48 | "Derek Chauvin es un asesino" dice una pancarta el jueves en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. Chauvin es el policía que sujetó con su rodilla el cuello de Floyd. (Foto: Scott Olson/Getty Images) 28 de 48 | Este jueves continuaron las protestas en contra de la muerte de George Floyd en Minneapolis. (Foto: Scott Olson/Getty Images) 29 de 48 | Personas empujan una puerta de una estación de policía de Minneapolis, en protesta por la muerte de Floyd. (Foto: KEREM YUCEL/AFP via Getty Images) 30 de 48 | Algunos manifestante prendieron fuego a una tienda de bebidas alcohólicas en Minneapolis este jueves. (Foto: Scott Olson/Getty Images) 31 de 48 | Manifestantes se reunieron este jueves frente a una estación de policía de Minneapolis. (Foto: KEREM YUCEL/AFP via Getty Images) 32 de 48 | Un manifestante llena de vodka la boca de otro frente a una tienda de licores en llamas en Minneapolis este jueves. (Foto: KEREM YUCEL/AFP via Getty Images) 33 de 48 | Las llamas iluminan la fachada de una estación de policía de Minneapolis, donde el 28 de mayo los manifestantes en contra de la muerte de Floyd protestaron sobre barricadas. (Foto: KEREM YUCEL/AFP via Getty Images) 34 de 48 | "Di su nombre: George Floyd", "¿Sigo yo?", dicen pancartas de manifestantes en Memphis, Tennessee, el 27 de mayo. (Foto: Joe Rondone/The Commercial Appeal/Imagn Content Services) 35 de 48 | Cientos se reunieron el martes por la noche en la misma intersección de Minneapolis donde fue detenido George Floyd. 36 de 48 | Luego marcharon hasta un recinto policial para protestar por su muerte. 37 de 48 | Los manifestantes corearon: "Sin justicia no habrá paz" y "No puedo respirar". 38 de 48 | El incidente recuerda la muerte en 2014 de Eric Garner, quien pronunció las palabras "No puedo respirar", mientras un policía le hacía una llave al cuello en Nueva York. 39 de 48 | Desde la muerte de Garner, la frase se ha convertido en un grito de guerra en el movimiento Black Lives Matter. 40 de 48 | Los manifestantes marchan sobre la avenida Hiawatha mientras gritan consignas que denuncian la muerte de Floyd. Stephen Madden / Getty Images 41 de 48 | Personas se reúnen y rezan alrededor de un monumento improvisado cerca del sitio donde Floyd fue llevado a la policía custodia el día anterior. Elizabeth Flores / Star Tribune / AP 42 de 48 | Personas se reúnen fuera de un recinto policial durante las manifestaciones. Richard Tsong-Taatarii / Star Tribune / AP 43 de 48 | La policía roció gas lacrimógeno para dispersar a la multitud después de que algunas personas se volvieron rebeldes, según dijo un portavoz de la policía. 44 de 48 | Un policía arroja un bote de gas lacrimógeno hacia los manifestantes durante la protesta. Carlos González / AP 45 de 48 | Varios manifestantes tuvieron que echarse leche luego de estar expuestos a granadas de percusión y gases lacrimógenos. Carlos González / AP 46 de 48 | Una ilustración de Floyd está pegada en la ventana de un edificio vacío cerca de donde fue detenido por agentes de policía. Evan Frost / Minnesota Public Radio / AP 47 de 48 | Shawanda Hill, en el centro, la novia de Floyd, reacciona cerca el lugar donde murió. Kerem Yucel / AFP / Getty Images 48 de 48 | Los manifestantes se aglomeraron cerca del lugar donde fue arrestado Floyd. Kerem Yucel/AFP/Getty Images

Nota del editor: Annette R. March-Grier es enfermera registrada y fundadora y presidenta de Roberta’s House, un centro sin fines de lucro de apoyo para niños y familias en Baltimore, Maryland. En 2014, fue honrada como una heroína de CNN. Las opiniones expresadas aquí son suyas. Lee más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — Como puede atestiguar cualquiera que haya experimentado el dolor, es una emoción poderosa que puede conducir a la productividad o la destrucción, dependiendo de cómo se maneje.

En este momento, millones de estadounidenses están de duelo. El covid-19 ya se ha cobrado la vida de más de 110.000 estadounidenses, y ha hecho perder los empleos de millones más. Un número desproporcionado de los afectados por covid-19 son negros. Y ahora muchos estadounidenses de todas las razas están de luto por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis que fue acusado de dos cargos de homicidio involuntario y homicidio sin premeditación.

El resultado ha sido una explosión de dolor en todo el país. Muchos han salido a las calles en protesta, clamando por justicia y compartiendo su dolor complicado y sin resolver para que todo el país lo vea.

Como fundador de Roberta’s House, un centro sin fines de lucro para manejar el duelo en Baltimore que apoya a una comunidad mayoritariamente negra y que atiende a más de 4.000 personas y familias por año, sé la importancia de superar el dolor. Pero igual de crítico, sé que debemos examinar las causas principales de ese dolor, y tomar medidas concretas para abordarlas, para que podamos romper estos ciclos de dolor y pérdida.

El covid-19 ha expuesto algunos de estos factores, incluidas las disparidades en la atención de la salud, los ingresos y la educación que ya habían debilitado la capacidad de recuperación de las personas menos favorecidas. Muchos de nosotros somos los trabajadores esenciales. Muchos de nosotros sufrimos enfermedades crónicas como hipertensión, enfermedades cardíacas y obesidad, y muy pocos de nosotros tenemos un seguro de salud adecuado. Aquí en la ciudad de Baltimore, un área predominantemente negra, la tasa de mortalidad es un 30% más alta que el resto de Maryland.

El dolor ya era abrumador en la comunidad negra mucho antes de que la pandemia expusiera estas desigualdades. Y el trauma de presenciar a un hombre negro asesinado por un agente de policía blanco nos recordó el problema más grande: el racismo sistémico que impregna la sociedad. Algunos lo han comparado con un linchamiento moderno.

Entonces, ¿cómo debemos responder? El dolor puede manifestarse como ira, rabia, incapacidad, incluso impotencia. La ira es una emoción poderosa. A veces puede ser incontrolable, y especialmente para aquellos que sienten que no tienen nada que perder.

La razón es simple: cuando no podemos expresar y dar sentido a nuestra pérdida, podemos explotar eventualmente, y esa explosión podría ser destructiva. Ya sea física, emocional o espiritual, la presión compuesta necesita ser liberada.

Manifestaciones por la muerte de George Floyd en Nueva York 2:16

La protesta y los disturbios que han arrasado el país a raíz del asesinato de Floyd no se trata solo del asesinato de un hombre. Esta reacción representa el miedo por cada hijo negro, hermano o padre. Esto es un dolor compartido, dolor comunitario, como resultado de una larga historia de trauma, pérdida y represión dentro de la comunidad negra.

Sin embargo, el dolor comunal no siempre tiene que ser destructivo si es aceptado por una sociedad que comparte compasión y perdón. Sobonfu Some, una voz notable de la espiritualidad africana, dice: “El duelo comunitario ofrece algo que no podemos obtener cuando lloramos por nosotros mismos. Mediante el reconocimiento, la validación y el testimonio, el duelo comunitario nos permite experimentar un nivel de curación que es profundamente liberadora”.

El reconocimiento es el primer paso para reconciliarse con la pérdida, y nuestro país está en el camino correcto. Estamos convirtiendo esta tragedia y dolor comunal en algo potencialmente bastante productivo, y sigo siendo optimista.

Como principal recurso de duelo en Baltimore, Roberta’s House está en la primera línea de esta lucha, abordando las pérdidas de niños, adolescentes y familias que viven en la ciudad de Baltimore y el condado de Prince George. Cuando llegó el covid-19, nosotros, como muchas organizaciones sin fines de lucro, tuvimos que alterar nuestras actividades diarias, reorganizarnos y aprender cómo llevar a cabo grupos de apoyo virtuales para continuar satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad. A raíz de la muerte de George Floyd, continuaremos respondiendo el llamado.

También estamos construyendo un nuevo centro de servicio completo para el duelo que se completará en el otoño de 2020, el primero en ser fundado por negros en Estados Unidos. El nuevo centro nos permitirá servir más con múltiples programas de apoyo y servicios de asesoramiento individual.

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades insatisfechas de una comunidad marginada y desatendida que aborda el dolor y la pérdida. Y esperamos que al crear un espacio donde los que están de duelo puedan sanar, podamos comenzar a alterar el curso del futuro, para mejor.