¿Qué es el movimiento Black Lives Matter y por qué se creó?

(CNN Español) — El movimiento Black Lives Matter empezó en 2013 siendo un hashtag un año después de la muerte de Trayvon Martin en Florida.

Martin, un joven negro de 17 años, murió en 2012 a manos de George Zimmerman, un capitán de vigilancia del vecindario en Sanford, cuando regresaba caminando a la casa de la prometida de su padre en Sanford, Florida, tras parar en una tienda a comprar unos bocadillos. Zimmerman reconoció que le disparó a Martin alegando defensa propia, pero fue absuelto tras un mediático juicio.

El movimiento, cuyo lema es “Las vidas de las personas negras importan”, se fundó “en respuesta a la absolución del asesino de Trayvon Martin”, dice su página web.

Según escribió la cofundadora del movimiento Patrisse Khan-Cullors en 2019, la frase original fue escrita en una carta a la comunidad negra por Alicia Garza, una escritora y conferencista negra, que vive en Oakland, California, tras la muerte de Martin. Y Khan-Cullors la volvió hashtag para que a través de las redes sociales la comunidad ayudara a combatir el racismo contra las personas negras en todo el mundo.

Lo que inició como un movimiento en redes sociales tomó un gran impulso tras la muerte del joven negro Michael Brown en 2014 a manos de un policía blanco. Desde entonces, se convirtió en una organización que se ha expandido desde entonces no solo en Estados Unidos, sino a Canadá y Reino Unido.

“No quería que George Zimmerman fuera el punto final de la historia. No quería que su nombre fuera repetido una y otra vez en los medios de comunicación por sus compañeros supremacistas blancos”, escribió Khan-Cullors.

¿Cuál es su objetivo?

La Misión de Black Lives Matter como organización, es “erradicar la supremacía blanca” e intervenir a través del poder local “en la violencia infligida en las comunidades negras por el estado y los vigilantes”.

“Trabajamos para un mundo donde las vidas de los negros ya no sean sistemáticamente objetivo de muerte”, dice la página web.

El movimiento ha cambiado la forma en que la gente habla sobre la brutalidad y la desigualdad policiales. Khan-Cullors le dijo a CNN anteriormente que el poder de las redes sociales les permitió llegar “a personas en los rincones más pequeños de Estados Unidos”.

Confrontando la violencia en medio de las manifestaciones

El movimiento Black Lives Matter ha hecho un esfuerzo concertado para no alentar la violencia y responde ferozmente cuando se le acusa de cometer actos violentos durante las protestas. Pero la violencia es un riesgo que se corre cuando se organizan o alientan protestas y se insta a muchos a que se involucren, como fue el caso de las protestas tras las muertes de Michael Brown en 2014 y Freddie Gray en 2015, en Ferguson y Baltimore respectivamente.

En las protestas organizadas por el grupo en 2015 en Minneapolis, con el fin de evitar la violencia de un posible complot de supremacistas blancos y empañar el movimiento, los activistas de Black Lives Matter les dijeron a los miembros del grupo que se aseguraran de que se pudieran ver sus rostros, para que no los señalaran de ser instigadores a la violencia.

Cuando se le pidió a un hombre que caminaba alrededor de la multitud que se quitara la máscara y este se negó, el grupo preguntó por qué estaba allí. Cuando dijo que solo estaba revisando las cosas, lo agarraron del brazo y lo escoltaron.

“Hoy no. No es bienvenido a crear el caos aquí. No señor”, dijeron en las protestas de 2015.

Durante su inicio, algunos críticos culparon al movimiento de empeorar las relaciones raciales en Estados Unidos, señalando encuestas que decían que los estadounidenses pensaban que las relaciones raciales eran peores en los últimos años. Pero los activistas de Black Lives Matter dijeron en ese entonces que solo porque han señalado el racismo en Estados Unidos, no significa que el grupo sea el culpable.

“Durante más de 500 años, los negros han luchado por nuestra libertad. Hemos luchado contra la esclavitud, los códigos negros, las leyes de Jim Crow, la policía, el encarcelamiento, algunas de las tasas de desempleo más altas, la falta de vivienda constante, la muerte al dar a luz, el asesinato por ser trans o no binario”, escribió en 2019 Khan-Cullors.

Un movimiento global

El proyecto creado por Garza, Khan-Cullors y Opal Tometi —quienes se describen como líderes negras radicales— ha aumentado su visibilidad en los últimos años, pero tuvo un nuevo momento de visibilidad en mayo de 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, quien por casi 9 minutos presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd. El agente responsable, Derek Chauvin, fue despedido y enfrenta cargos de homicidio involuntario y homicidio sin premeditación.

El movimiento “ayudó a impulsar la conversación en torno a la violencia” policial y estatal contra las personas negras, dice su página web, agregando que el compromiso del movimiento es “luchar juntos e imaginar y crear un mundo libre de anti-negrura, donde cada persona negra tenga el poder social, económico y político para prosperar”

Y la muerte de Floyd generó protestas multitudinarias no solo en Minneapolis, sino en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo pidiendo que cada vez más se unan al llamado inicial: que las vidas de las personas negras importan.

— Con información de Sara Sidner y Mallory Simon de CNN.