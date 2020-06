Rayshard Brooks habló en una entrevista sobre las luchas de la vida después de un encarcelamiento, meses antes de su muerte

Violentos disturbios tras la muerte de Rayshard Brooks

(CNN) — “Te tratan como a un animal”.

Esas fueron las palabras de Rayshard Brooks, de 27 años, quien murió a tiros realizados por un agente de policía de Atlanta, este mes. Brooks pronunció esas palabras en febrero, solo unos meses antes de su muerte, durante una entrevista que le dio a una compañía llamada Reconnect, que se enfoca en combatir el encarcelamiento.

La compañía había publicado un anuncio en Craigslist, buscando personas que quisieran compartir sus historias sobre cómo navegar en el sistema de justicia penal, y Brooks respondió la llamada.

CNN obtuvo la entrevista, de 40 minutos, con la ayuda del comentarista político de CNN, Van Jones, quien dijo que un colega que trabaja en el campo de la justicia penal se lo confió.

En el video, está claro que Brooks está buscando la redención y una vida mejor.

Reflexiona sobre la vida tras las rejas y habla abiertamente sobre las luchas que enfrentó después de cometer el “error” que lo puso allí.

Acusan por homicidio Rayshard Brooks a expolicía

“Siento que parte del sistema podría, ya sabes, mirarnos como individuos. Tenemos vidas, ya sabes, fue solo un error que cometimos, ya sabes, y no, no solo tratarnos como si fuéramos animales. Sabes, encerrarnos”.

Brooks le dijo al entrevistador que fue arrestado por detención ilegal y fraude financiero con tarjetas de crédito. Dijo que su defensor público le dijo que podía ser condenado a 10 años, por lo que se declaró culpable y fue sentenciado a un año de prisión.

“Estoy como, ‘Dios mío, tengo hijos aquí’ … así que estoy tratando de hacer la mejor opción posible para volver a la sociedad”, dijo.

Brooks describió cómo fue estar encerrado 23 horas al día y cómo es que alguien le dijera cuándo despertarser y dónde ir. Dijo que le afectó su estado mental.

“Al pasar por ese proceso, me endureció en un punto, sabes, que me gusta, oye, sabes, tengo que tener mi guardia en alto porque el mundo es cruel, ya sabes, me llevó ver las cosas diferentes y, ya sabes, en el sistema solo lo sabes, solo te hace endurecer hasta cierto punto”, recordó.

Las palabras de luto de la familia de Rayshard Brooks 1:01

Brooks fue crítico con el sistema de justicia penal, sugiriendo que no hizo nada para ayudarlo a salir de debajo de la roca de un registro penitenciario. Dijo que trató de buscar un trabajo, pero sus registros lo perseguían casi en cada paso.

“Vas a llenar tu solicitud y llegas a esta pregunta, ‘¿Alguna vez has sido condenado por un delito o alguna vez has sido arrestado?’ Y, sabes, te sientas allí como, ‘oh, Dios mío… Espero que esto no me impida conseguir este trabajo’… Entonces terminas la solicitud y tienes algunos empleadores que te dicen: ‘Bueno, señor Brooks, desafortunadamente, no podemos contratarlo por el hecho de que haya sido encarcelado o haya sido … arrestado por esto y aquello”, dijo.

“Tu corazón simplemente se rompe”, dijo. “Pones tanta energía, tienes tanta esperanza, sales a intentar producir”.

Brooks agregó: “No nos están financiando, ya sabes, no están diciendo ‘oye, vamos a darle un cheque … tal vez algún tipo de ayuda para que te recuperes’ … Es solo un montón de presión. Ya sabes, tener todo eso en tu hombro y en tu espalda … Algunas personas simplemente no pueden lidiar con eso. Sabes que algunas personas dicen, ya sabes, que están considerando suicidarse“.

Brooks dijo que estaba muy endeudado cuando salió. Tuvo que pagar las multas judiciales y las tasas de restitución, además de mantener a su esposa e hijos. Lo que más necesitaba era ayuda del mismo sistema que lo había encerrado.

“Siento que debería ofrecerse, ya sabes, quiero decir, a cada individuo que ha pasado por estas cosas debe ser asignado a cierta persona para ayudar a guiarlo, sabes, quiero decir, así es la libertad condicional, pero en la libertad condicional no están allí contigo todos los días, como un mentor o algo así”, dijo.

Y agregó: “No te van a sacar a ayudarte a buscar un trabajo, tienes que hacer estas cosas por tu cuenta, y creo que debería haber una forma de que te asignen algún tipo de persona como un mentor para que, ya sabes, mantenga tu rastro, te mantengan en la dirección en la que debes ir … pero ahora estoy fuera y tengo que tratar de arreglármelas por mí mismo”.

Quizás las palabras más escalofriantes de Brooks en el video fueron estas, pronunciadas cuando aún tenía la esperanza de una vida mejor: “Estoy intentando, ya sabes, no soy el tipo de persona que se rinde. Y continuaré hasta que llegue a donde quiero estar”.