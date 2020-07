Christian Cooper, el hombre negro en incidente viral con mujer blanca, no quiere participar en proceso penal, reporta The New York Times

Amy Cooper pide disculpas por discusión en Central Park 2:22

(CNN) –– Christian Cooper, el hombre negro que grabó a una mujer blanca mientras ella llamaba a la policía cuando él observaba pájaros en Central Park en mayo, no ha cooperado con la investigación del fiscal del Distrito de Manhattan, reportó este martes el diario The New York Times.

“Por un lado, ella ya ha pagado un precio alto”, dijo Cooper en un comunicado, citado por el periódico. “¿No es eso suficiente para disuadir a los demás? Traerle más miseria simplemente parece seguir machacando”, añadió.

Este lunes, el fiscal de Distrito de Manhattan anunció planes para procesar a la mujer, Amy Cooper (sin ninguna relación con Christian Cooper), por un cargo de reportar falsamente un incidente en tercer grado. Se emitido una orden de comparecencia en su contra y la lectura de cargos está programada para el 14 de octubre.

Christian Cooper expresó su indecisión personal con el proceso judicial en su declaración a The New York Times.

“Entonces, si el fiscal del distrito siente la necesidad de presentar cargos, debería hacerlo. Pero puede hacerlo sin mí”, dijo.

Un abogado de Amy Cooper dijo este martes que ella sería absuelta y denunció el surgimiento de una “cultura de humillación pública”.

“Cuando se conozcan todos los hechos, Amy Cooper será declarada inocente del cargo de delito menor que enfrenta”, sostuvo el abogado Robert Barnes en un comunicado. “Con base en 60 segundos de video malinterpretado, ella perdió su trabajo, su hogar y su reputación”, añadió el defensor.

“¿Humillación pública, pérdida de empleo, beneficios negados y ahora tiempo en prisión por una supuesta ‘idea equivocada’ momentáneamente mal percibida? ¿Por las palabras dichas en una interacción de sesenta segundos en la que incluso la presunta víctima califica esta reacción como excesiva? Esta cultura de humillación pública es cancerosa y precaria. Es por eso que absolver a Amy Cooper es importante”, insistió.

El video viral de mayo

Cooper estaba paseando a su perro en Central Park el mes pasado cuando se encontró con Christian Cooper en una zona boscosa conocida como Ramble. Se desató una disputa porque el perro de la mujer no tenía una correa, lo que va en contra de las reglas de Ramble, le dijeron los dos a CNN.

Christian Cooper publicó en Facebook una parte que grabó del intercambio, y las imágenes se compartieron ampliamente como otro ejemplo de personas blancas que llaman a la policía en contra de personas negras por realizar actividades sencillas. En el video, él permanece en silencio durante la mayor parte, mientras ella le dice frenéticamente a la policía que él la está amenazando a ella y a su perro.

“Voy a tomar una foto y a llamar a la policía”, se le escucha decir a Amy Cooper en el video. “Les diré que hay un hombre afroestadounidense amenazando mi vida”, añade.

En comentarios a CNN en mayo, Amy Cooper dijo que quería “disculparse públicamente con todos”.

“No soy racista. No quise dañar a ese hombre de ninguna manera”, aseguró, y agregó que tampoco buscaba hacerle daño a la comunidad negra de Estados Unidos.

Christian Cooper ha reconocido su disculpa pero sostuvo que su acto fue racista.

“Creo que su disculpa es sincera”, le dijo Cooper a Don Lemon de CNN. “No estoy seguro de que en esa disculpa ella reconozca que aunque no sea ni se considere racista, ese acto en particular fue definitivamente racista”.

Kristina Sgueglia, Melanie Schuman, Theresa Waldrop, Amir Vera y Laura Ly, todos de CNN, contribuyeron a este informe.