Fiestas, conciertos y rodeos en la pandemia: reuniones disparan casos de covid-19, pero siguen ocurriendo

(CNN) –– Ante la propagación desenfrenada del coronavirus en las comunidades de Estados Unidos, los funcionarios de salud han dejado claro que todavía no es momento de reducir las precauciones.

Por el contrario, gobernadores y expertos de costa a costa han instado a los estadounidenses a utilizar mascarillas en espacios públicos cerrados, mantener su distancia de los demás y evitar espacios concurridos.

Todo esto, mientras los contagios en todo el país se acercan a los 4,4 millones y más de 150.000 personas han perdido la vida. Además, algunos expertos indican que durante los próximos meses se podrían registrar miles de muertes adicionales.

Durante una visita en Kentucky el fin de semana pasado, la Dra. Deborah Birx, quien coordina la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, instó a los estados con un aumento preocupante en los casos a reducir las reuniones a menos de 10 personas, y sostuvo que muchos de los jóvenes que propagan el virus son asintomáticos.

A pesar de los números desalentadores y las advertencias severas, algunos estadounidenses han optado por retomar hábitos previos a la pandemia, dejar de lado las pautas contra el contagio y asistir a fiestas.

En Jackson, Nueva Jersey, a la policía le tomó más de cinco horas este domingo terminar una fiesta con cerca de 700 invitados. La casa fue alquilada a través de Airbnb, según las autoridades.

“¡Por favor, amigos! ¡por favor!”, dijo el gobernador Phil Murphy en una conferencia de prensa este lunes. “Eso es poner innecesariamente en riesgo a hombres y mujeres uniformados y también a sus familias”.

El decreto emitido por Murphy limita las reuniones en lugares interiores a 100 personas y en exteriores a 500.

Los funcionarios de salud señalaron que les preocupa que este evento lleve a más casos de coronavirus.

“Todavía es muy temprano para determinar qué esperar, pero mientras tanto resulta crucial recordarles a los residentes ––especialmente a nuestros adultos jóvenes–– que incumplir las medidas de seguridad obligatorias puede tener serias repercusiones en una comunidad”, le dijo a CNN Brian Lippai, portavoz del Departamento de Salud del condado de Ocean.

“Hemos recorrido un largo camino en las últimas semanas e incidentes como este pueden obstaculizar nuestros esfuerzos para mitigar la propagación de covid-19”, añadió.

Mientras tanto, en Middletown, Nueva Jersey, una fiesta a principios de julio desató una serie de casos en el área, luego de que más de 20 adolescentes resultaran positivos por el virus. Los asistentes a la reunión tenían entre 15 y 19 años, dijeron las autoridades.

En Nueva York, las autoridades investigan un concierto tipo autocine en los Hamptons, luego de que algunas imágenes parecieron captar grandes grupos de personas que no respetaron las pautas de distanciamiento social.

El concierto benéfico “Safe & Sound” se realizó en Southampton este sábado, según Jack Sterne, portavoz del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. El evento fue encabezado por el grupo The Chainsmokers y una página del concierto dijo que se permitirían unos 600 vehículos.

Cuomo publicó un video en Twitter este lunes y escribió que hubo “violaciones indignante al distanciamiento social”.

Videos from a concert held in Southampton on Saturday show egregious social distancing violations. I am appalled.

The Department of Health will conduct an investigation.

We have no tolerance for the illegal & reckless endangerment of public health.pic.twitter.com/gf9kggdo8w

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 28, 2020