El nitrato de amonio que explotó en Beirut fue comprado para la minería, dice una empresa de Mozambique

(CNN) — Los compradores originales del nitrato de amonio que quedó varado en el puerto de Beirut le dijeron a CNN que lo habían comprado para su uso en la minería.

Fábrica de Explosivos Moçambique (FEM), una empresa de fabricación de explosivos de Mozambique, dijo a CNN que fueron ellos quienes originalmente ordenaron el nitrato de amonio que se dejó en el puerto de Beirut durante casi siete años.

El pedido de nitrato de amonio estaba destinado a la fabricación de explosivos para empresas mineras en Mozambique, dijo el vocero.

«Podemos confirmar que sí, lo ordenamos», dijo a CNN un portavoz de FEM.

El nitrato de amonio nunca llegó a Mozambique, dijo la fuente, y en cambio se mantuvo en un contenedor en el puerto de Beirut durante más de seis años antes de explotar a principios de esta semana.

La catastrófica explosión provocó una devastación generalizada en la capital del Líbano y dejó al menos 154 muertos, según el Ministerio de Salud libanés.

FEM le dijo a CNN que este era el único envío de la sustancia química ordenada por la firma mozambiqueña que nunca llegó.

«Esto no es común. No común en absoluto», dijo el vocero. «Por lo general, cuando realiza un pedido de lo que sea que está comprando, no es común que no obtenga la mercancía. Este es un barco, no es como algo que se perdió en el correo, es un gran cantidad.»

El portavoz ha estado con la compañía desde 2008 y dijo que no se habían perdido envíos similares de nitrato de amonio desde entonces.CNN acordó no publicar el nombre del portavoz debido a las preocupaciones de privacidad del empleado en medio de una historia internacional delicada.

El envío de nitrato de amonio de septiembre de 2013 comenzó en Georgia, donde se produjo el compuesto químico. Fue transportado en el barco ruso Rhosus, que atracó en Beirut, donde el compuesto químico había estado almacenado durante más de seis años. El envío nunca llegó a Mozambique, dijo la fuente.

FEM había trabajado con una empresa comercial externa para facilitar la transferencia del compuesto químico de Georgia a Mozambique. Pero varios meses después de que el nitrato de amonio saliera de Georgia, el portavoz dijo que la empresa comercial le dijo a FEM que no llegaría: «Esa empresa comercial nos acaba de informar: hay un problema con el barco, su pedido no se entregará, «, dijo el portavoz. «Así que nunca lo pagamos, nunca lo recibimos».

Agregaron que FEM luego compró otro pedido de nitrato de amonio para reemplazar el perdido y que se entregó. El vocero dijo que habían planeado pagar «una cantidad significativa» por el químico en el primer pedido, pero que nunca se realizó el pago.

Si bien la empresa sabía que el barco había sido detenido en Beirut y luego incautado por funcionarios libaneses, el portavoz insistió en que «eso estaba absolutamente fuera de nuestro control».

El vocero dijo que los colegas de la empresa estaban muy «sorprendidos» al saber cuánto tiempo había estado almacenado el químico en el puerto, ya que «ese no es un material que se quiera tener almacenado sin tener ningún uso». Señaló además que «este es un material muy serio y es necesario transportarlo con estándares de transporte muy estrictos».

La fuente agregó, «es un material peligroso, es un oxidante muy poderoso y se usa para producir explosivos. Pero no es como la pólvora que simplemente enciendes un fósforo e inmediatamente se dispara como pirotecnia. Es mucho más estable».

La cantidad, 2.750 toneladas métricas, según los abogados que representan a la tripulación del barco, también fue pequeña en comparación con otros envíos comerciales de nitrato de amonio, dijo el portavoz de FEM.

«Esa cantidad, es mucho menos de lo que usamos en un mes de consumo», dijo la fuente. Agregando, «hay algunos países en el mundo con un consumo anual de más de 1 millón de toneladas. Esto fue solo 2.700 (toneladas)».

El portavoz reveló que la empresa mozambiqueña se enteró de su participación en la historia a través de informes de noticias el miércoles que hablaban de un destino en Mozambique.

«El miércoles hubo algunas noticias que decían que la carga estaba originalmente destinada a Mozambique. Entonces, cuando eso sucedió, supimos que probablemente era para nosotros», dijo el vocero.

«Es absolutamente enorme y devastador ver todo eso (los eventos en Beirut). Y es con gran pesar que lo vemos», agregaron. «Y, desafortunadamente, vemos nuestro nombre adjunto, aunque no tenemos absolutamente ninguna parte en él».