Los asesores de salud del Gobierno dicen que los hospitales están «luchando» tras el cambio «abrupto» de la administración Trump a los requisitos de informes de datos de covid-19

(CNN) — Los asesores de salud pública del Gobierno de Estados Unidos dijeron en una carta que están «extremadamente preocupados» y «afligidos» por la decisión de la administración Trump de cambiar la forma en la que los hospitales informan sobre datos del covid-19.

La carta, fechada el 31 de julio, decía que los hospitales estaban «luchando» para determinar cómo cumplir con los nuevos requisitos de informes diarios del covid-19 al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), y agregó que retirar el sistema anterior ponía en peligro la integridad de los datos. Un médico que firmó la carta dijo que el nuevo sistema de datos estaba empañado por inconsistencias, lo que lo hacía «casi imposible» de usar para tomar decisiones en tiempo real durante la pandemia.

«En el futuro», dice la carta, «será aún más desafiante realizar comparaciones interestatales significativas y comprender qué estrategias de mitigación del covid-19 tuvieron éxito (o fallaron)».

Las casi tres decenas de miembros actuales y anteriores del Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones en los Servicios de Salud (HICPAC, por sus siglas en inglés) compartieron sus preocupaciones en una carta dirigida al HHS y obtenida por CNN. El comité es un grupo independiente de expertos que brinda orientación al HHS y a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sobre las prácticas y estrategias de control de infecciones.

Cuando CNN consultó, el HHS no confirmó si había recibido la carta. Los miembros del comité dijeron que los CDC, que son parte del HHS, fueron informados de la carta.

En un memorando en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humano, el mes pasado, el gobierno de Trump ordenó a los hospitales que reportaran toda la información de los pacientes con covid-19 al HHS, en lugar de a los CDC y al HHS, como lo habían estado haciendo.

La administración Trump dijo que el cambio agilizaría el proceso de recopilación de datos, pero rápidamente generó críticas de los funcionarios de salud pública.

El ex director interino de los CDC, Dr. Richard Besser, dijo en ese momento que desviar los datos del hospital era un «paso atrás» para la respuesta al coronavirus del país.

«Es otro ejemplo de que los CDC están marginados. No solo los datos deberían llegar a los CDC, sino que los CDC deberían hablar con el público a través de los medios todos los días», dijo Besser a CNN.

Esta carta reciente compartió preocupaciones similares.

«Estamos extremadamente preocupados por este cambio abrupto en los informes del covid-19», decía la carta. Retirar el sistema de los CDC, que estaba en funcionamiento, tendría «graves consecuencias en la integridad de los datos».

Al eliminar la recopilación de datos de los CDC, el país perdería décadas de experiencia en la interpretación y el análisis de información sobre enfermedades infecciosas y pondría en peligro los objetivos del Departamento de desarrollar intervenciones que mejorarían la salud pública, decía la carta.

La carta señalaba que el sistema que había estado rastreando la información, ubicado en la División de Promoción de la Calidad de la Atención Médica de los CDC (DHQP, por sus siglas en inglés), no es simplemente un sistema de software. Es un sistema complejo de mejora de la calidad y seguridad del paciente que es mantenido por un equipo experimentado de médicos, epidemiólogos y profesionales de prevención y control de infecciones.

El sistema, que se inició en 1970 para rastrear las infecciones asociadas a la atención médica, es el sistema más utilizado en el país sobre el tema, según el grupo. También rastrea las tasas de vacunación contra la influenza, los errores de seguridad de la sangre y más.

Los hospitales tienen una amplia experiencia en el envío de datos cruciales a este sistema y confían en que rastrea y analiza adecuadamente los datos, decía la carta.

Dado que los hospitales ahora tienen que cambiar la forma en que informan los datos, han tenido que depender de expertos locales en salud pública o asociaciones de hospitales para cambiar los informes y la gestión de los datos. Hacer el cambio durante una pandemia pone en riesgo estos datos importantes, argumentan los firmantes de la carta.

«Como miembros pasados y presentes del HICPAC, estamos preocupados por la inesperada decisión de la Administración de desviar los informes de datos de covid-19 de los CDC al DHHS», decía la carta. «Recomendamos encarecidamente que se permita a los expertos en datos de la DHQP de los CDC continuar con su important y confiable trabajo en su misión de salvar vidas y proteger a los estadounidenses de las amenazas para la salud».

El Dr. Vineet Chopra, jefe de la División de Medicina Hospitalaria de la Universidad de Michigan, firmó la carta y dijo que los datos de la Red Nacional de Seguridad de la Salud (NHSN, por sus siglas en inglés) de los CDC son esenciales para el trabajo que hacen los hospitales.

Durante la pandemia, la Universidad de Michigan aceptó la mayoría de los traslados de pacientes entre hospitales en comparación con cualquier otro hospital del estado, dijo Chopra; los datos de la NHSN sirvieron como un importante sistema de alerta que ayudó al hospital a comprender cómo se estaba desarrollando la pandemia en tiempo real.

«Sabíamos cómo registrar datos, cómo extraer datos y sabemos cómo acceder a ellos con fines de predicción», dijo Chopra en un correo electrónico. «En contraste, el nuevo sistema de datos tiene muchas inconsistencias», incluyendo los casos reportados, las cifras de ocupación de camas y los datos en sí mismos a menudo están desactualizados.

Muchos hospitales, dijo, han tenido problemas para entender cómo funciona el nuevo sistema y no están ingresando datos de manera consistente.

«En otras palabras, el nuevo sistema ha realizado cálculos inteligentes para informar decisiones en tiempo real casi imposibles», escribió Chopra.

Chopra dijo que el comité y muchos de sus colegas se sintieron impulsados a escribir la carta.

«Creo que el problema central que nos preocupa a muchos de nosotros es que no está claro por qué se hizo este cambio», escribió Chopra. «El sistema, tal como lo conocíamos, funcionó muy bien y nos informó en el apogeo de la pandemia. No vemos ninguna razón real para cambiarlo y ciertamente no parece haber salido nada bueno de él».

En un comunicado a CNN, un funcionario del HHS dijo que el sistema de los CDC «no pudo mantenerse al día» con las demandas de la pandemia.

«Hoy, los CDC tienen acceso a todos los datos que alguna vez tuvieron y más. La NHSN de los CDC no pudieron mantenerse al día con las demandas de recopilación de datos de ritmo rápido de la pandemia de covid-19», dijo Michael Caputo, subsecretario de Asuntos Públicos del HHS , en un correo electrónico.

«Con este mecanismo de recopilación nuevo, innovador y flexible, tenemos muchos más datos reales relacionados con el covid, mucho más rápido, lo que nos brinda una mayor capacidad para proyectos que salvan vidas, como la distribución de terapias. Y ahora estamos preparados para pasar a la recopilación automatizada de datos para el uso de todos los expertos relevantes en el HHS, particularmente los CDC «.