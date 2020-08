Noticias coronavirus 18 de agosto: Fauci advierte de los efectos a largo plazo del covid-19, especialmente en los jóvenes

Primera ministra de Nueva Zelandia responde a Trump

La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, respondió el martes a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los que calificaba el aumento de casos de covid-19 en el país oceánico como «terrible».

«No creo que haya ninguna comparación entre el grupo de casos actual de Nueva Zelandia y las decenas de miles de casos que se ven a diario en Estados Unidos», dijo Ardern a periodistas. «Obviamente, cada país está experimentando su propia lucha con el covid-19; es un virus complicado, pero no compararía el estado actual de Nueva Zelandia con el de Estados Unidos».

«Los nueve casos de Nueva Zelandia en un día no se comparan con las decenas de miles de Estados Unidos y, de hecho, no se comparan con la mayoría de los países del mundo. No me preocupa que la gente malinterprete nuestro estado», agregó.

Hablando en Minnesota el lunes, Trump dijo: «Incluso Nueva Zelandia, ¿vieron lo que está pasando en Nueva Zelanda? ‘Lo vencieron, lo vencieron». Era como la portada, lo vencieron, porque querían mostrarme algo».

«El problema es que hay un gran aumento en Nueva Zelandia … es terrible», agregó.

Nueva Zelandia está lidiando actualmente con un resurgimiento de casos, que se produjo poco después de que el país pasara 100 días sin transmisiones locales.

Ardern anunció el lunes que las elecciones del país se retrasarían cuatro semanas, hasta el 17 de octubre, debido a la preocupación por la propagación del coronavirus.

Nueva Zelandia confirmó 13 nuevos casos de covid-19 el martes, todos transmitidos localmente.