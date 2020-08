Bayern Munich enfrentará al PSG en la final de Champions: derrotó al Lyon 3-0

Serge Gnarby (MIGUEL A. LOPES/POOL/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — El Bayern ratificó su favoritismo y pasó por encima del Olympique de Lyon sin complicaciones. Dos goles de Serge Gnabry y un gol de cabeza de Robert Lewandowski sellaron la victoria del conjunto alemán.

El primero lo marcó a los 18 minutos de juego. Un golazo en que dejó atrás a toda la defensa francesa.

"Gnabry" es tendencia por sus 2 goles en el partido de hoy pic.twitter.com/3jYv3dtuIR — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 19, 2020

Gnabry amplió el marcador al minuto 33 en un rebote.

CHAMPIONS LEAGUE ⚽

O. Lyon 0-2 Bayern Munich 🔥 GOOOOOOL Doblete de Gnabry, tras una serie de rebotes en el área chica, llega para empujarla al fondo del arco. El equipo bávaro ya se nota cómodo en la cancha.#ChampionsLeague pic.twitter.com/lIRkm4KWIT — SportsferaMX (@SportsferaMx) August 19, 2020

El tercero lo marcó de cabeza el goleador Robert Lewandowski, que si no fuera porque no se entregará el premio por la pandemia sería firme candidato al Balón de Oro, aunque puede aspirar al recibir el premio The Best de la FIFA. El polaco ha marcado 15 goles en 9 partidos de este torneo.

Faltaba el gol de Lewandowski (15 en 9 partidos), que certifica el pase a la final del Bayern. #VolverEsGanar pic.twitter.com/NqOPgvFYP4 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 19, 2020

Los bávaros vuelven a una final de la Champions tras siete años: en 2013 se coronaron campeones ante el Borussia Dortmund. Enfrentarán al PSG.