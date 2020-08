Huracán categoría 1 podría llegar a Florida y una nueva depresión tropical se forma en el Caribe

(CNN) — El Centro Nacional de Huracanes dijo este jueves que la depresión tropical Trece, que se espera se convierta en tormenta tropical, evolucionaría hasta un huracán categoría 1 y amenace a Florida a principios de la próxima semana.

Según el aviso a las 11 am, hora Miami, del Centro Nacional de Huracanes (NHC), la tormenta se moverá hacia el noroeste durante los próximos 4 días, moviéndose sobre las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas como una tormenta tropical antes de acercarse al sur de Florida el lunes como huracán de categoría 1.

A new tropical depression forms over the west-central Caribbean sea, and is expected to become a tropical storm by tonight. Here are the 11 AM EDT Aug 20 Key Messages. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb #TD14 pic.twitter.com/JjRNbICRGv

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2020