OPINIÓN | Por qué Trump no puede tener una convención republicana “optimista”

Nota del editor: David Axelrod, comentarista político de CNN y presentador de «The Axe Files», fue asesor principal del presidente Barack Obama y estratega jefe de las campañas presidenciales de 2008 y 2012 de Obama. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en cnne.com/opinion.

(CNN) — Los demócratas han hablado. Ahora es el turno al bate del presidente Donald Trump. Puede esperar que él y los republicanos lo manejen, bueno, liberalmente. Tienen que hacerlo.

Trump ingresa a la Convención Nacional Republicana en la peor forma que cualquier otro titular desde George H.W. Bush en 1992, una carrera que Bush perdió ante Bill Clinton. En las encuestas, Trump tiene un promedio de nueve puntos por detrás del ex vicepresidente Joe Biden a nivel nacional, y el país permanece en las garras de la mortal pandemia de coronavirus, que la mayoría de los votantes cree que Trump ha manejado mal.

La economía que él esperaba que funcionara está, en consecuencia, en un agujero profundo, y el 77% de los estadounidenses la califica como regular o mala. Su índice de aprobación general ronda el 40%.

Además, los demócratas acaban de dificultar el trabajo de Trump con una convención virtual, hábilmente ejecutada y estratégicamente inteligente.

La producción televisiva de cuatro días pintó un vívido retrato de la comunidad estadounidense, basándose en los convincentes testimonios de los estadounidenses comunes, sus luchas y esperanzas para el futuro. Ese sentido de conexión fue un tónico inspirador para una nación herida y cansada.

La senadora Kamala Harris, un símbolo de la creciente diversidad de la nación, fue incorporada sin problemas como compañera de fórmula de Biden solo un día después del centenario de la obtención del derecho al voto por parte de las mujeres.

El caso contra Trump fue elaborado de manera devastadora tanto por Barack como por Michelle Obama y una serie de oradores que conectaron la naturaleza divisiva del presidente, el flagrante desprecio por las normas democráticas y el enfoque caótico de la gobernanza con las crisis superpuestas que enfrentamos.

Sin embargo, en gran medida, el caso contra Trump era bien conocido y ya se reflejaba en la posición relativamente pobre del presidente en las encuestas. A pesar de casi medio siglo en la escena, Biden era menos conocido, y la convención hizo un trabajo importante al completar su perfil y apoyarlo para el ataque que se avecinaba.

Era un retrato de un hombre palpablemente decente y profundamente empático, firmemente arraigado en los valores de la familia y la fe; un padre militar e hijo de la clase obrera del corazón industrial, que comprende la lucha y la pérdida porque él mismo ha soportado muchas de ellas.

El mensaje explícito es que un hombre que perseveró a través de pruebas casi bíblicas puede llevarnos a través de este momento a un día mejor.

La convención también pulió la historia de Biden como un funcionario público experimentado con un historial de salvar las divisiones partidistas para hacer las cosas. La inclusión de republicanos prominentes, aunque molesta a algunos de la izquierda, ilustra el punto y marca un fuerte contraste con la política de soplete de Trump.

Esta es exactamente la razón por la que Trump trató tan desesperadamente de evitar que Biden se convirtiera en el nominado demócrata, incluso pidiendo ayuda al presidente de Ucrania para difamar al exvicepresidente. Trump sabía lo que el Comité Nacional Demócrata dejaba claro: que Biden desafía la caricatura del aterrador, la «izquierda radical» y el candidato culturalmente decaído que el presidente esperaba pintar de cualquier candidato demócrata.

Al dar un discurso de aceptación enérgico y apasionado, más discurso presidencial a la nación que jeremiada partidista, Biden también complicó la historia alternativa de Trump: que, a los 77 años, el ex vicepresidente es una figura envejecida, confundida e incapaz. El jueves Biden podía parecer cualquier cosa menos que esté gastado, pasando la primera prueba importante, con tres debates televisados a la vista.

Como señaló mi colega de CNN, Ron Brownstein, en su revisión posterior a la convención, el único defecto de los demócratas fue la ausencia de una crítica populista más sostenida de las políticas económicas de Trump, cuyos beneficios han favorecido drásticamente a los ricos sobre la clase trabajadora.

La economía, que es primordial para la mayoría de los estadounidenses, generalmente se apretó en un espacio limitado el miércoles por la noche, ya que los demócratas se concentraron en el virus, la atención médica, la justicia social, las armas y el cambio climático. Biden lo cubrió con una visión contrastante en su discurso, pero no fue el impulso principal.

Ese mensaje económico va de la mano con el cultural y frustraría aún más el esfuerzo de Trump por reconstruir completamente su base de clase trabajadora blanca y lograr una segunda victoria en el Colegio Electoral.

Pero en general, Biden y los demócratas tuvieron una semana muy fuerte, dinamizando su amplia base, apelando más allá y levantando la figura del ex vicepresidente a medida que se acerca la votación.

Entonces, ¿qué podemos esperar esta semana cuando los republicanos se reúnan, en su mayoría, virtualmente?

Trump promete un mensaje «optimista», y puedes esperar la hiperbólica capacidad de venta y la autopromoción por la que la exestrella de programas de telerrealidad es famosa. Promocionará impuestos más bajos y menos regulación; el muro (aunque poco se ha construido); jueces conservadores y un Ejército mejor financiado. Afirmará que el mundo nos teme y nos respeta más que cuando llegó.

Pero en este punto, Trump no ganará un referéndum sobre su liderazgo. No con más de 175.000 estadounidenses muertos debido al coronavirus, muchos millones de desempleados y profundas divisiones raciales que ha explotado cobardemente. Entonces, la semana será menos una celebración de logros, aunque reclamará muchos, que una reformulación de Biden como el instrumento, si no el ejemplo, de un cambio radical y amenazante.

Para Trump, es la base primero, último y siempre. Así que le dará la vuelta al mensaje de la convención demócrata.

Las apelaciones a las leyes de seguridad de armas se presentarán como un asalto a la Segunda Enmienda. La acción climática será condenada como una invitación a una regulación que acaba con el empleo. La reforma migratoria se convertirá en «fronteras abiertas» y los planes progresistas para fortalecer el pacto social se presentarán como un código para aumentar los impuestos a la clase media.

Un tema importante que Trump ha estado presagiando será el crimen y la seguridad, ya que el autodenominado presidente de la «ley y el orden» proclamará a los demócratas como «antipolicías» y planteará el espectro de una creciente distopía urbana en la que solo él se detendrá en las fronteras suburbanas. Es pura política racial, un esfuerzo por asustar a las mujeres blancas de los suburbios para que regresen a su redil. Fue muy explícito sobre esto en un tuit durante el fin de semana.

Los nombres de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y The Squad se escucharán más en la convención republicana que en la que acabamos de presenciar. La historia de Harris como fiscal severa será descartada. Los republicanos usarán su breve historial en el Senado para pintarla de izquierda. El mensaje será que Harris y los demócratas de izquierda, no Biden, son el rostro del nuevo Partido Demócrata. Y el propio Biden será vilipendiado como un conocedor de Washington de toda la vida, cómplice de sus fracasos.

Será interesante ver qué tan bien se adaptan los republicanos a la fusión de formatos virtuales y en vivo que se les ha impuesto después de meses desperdiciados, ante la insistencia de Trump, buscando en vano una localidad que les permitiera albergar una convención tradicional.

Remoto o no, Trump será el centro del escenario, y no solo en la última noche, como sostiene la tradición. Convencido de que eclipsará a cualquier sustituto potencial en la importantísima hora de las 10 en punto cuando se unan las cadenas de transmisión, la vieja estrella de programas de telerrealidad se ha inscrito en la alineación durante las cuatro noches.

Puede que vuelva a afirmar que ejerció un liderazgo estelar durante la pandemia que ha sacudido a la nación y describa la calamidad como un breve desvío de inspiración china en una gloriosa renovación estadounidense que se reanudará en breve. En contraste con la convención demócrata relativamente sobria, Trump sin duda exigirá tanta pompa como lo permita el formato reducido.

Pero con la mayoría de los estadounidenses convencidos de que el país va por el camino equivocado, con el presidente a la zaga y solo tres semanas hasta que se emitan las primeras boletas, apuesto a que esta convención republicana «optimista» y su estrella tomarán un giro decididamente salvaje.