El mensaje oscuro de Trump para dar inicio a la Convención Republicana (a pesar de las afirmaciones de optimismo de sus asesores)

Así inicia Donald Trump su segunda campaña presidencial 2:40

(CNN) — El presidente Donald Trump lanzó su convención el lunes con una amarga diatriba contra sus rivales de hace cuatro años y con advertencias oscuras e infundadas de que el fraude electoral podría privarlo de un segundo mandato.

En declaraciones desde Charlotte momentos después de que fue nombrado formalmente el candidato del Partido Republicano, Trump pronunció un mensaje que predijo una elección legalmente impugnada en noviembre y se quejó de que los demócratas estaban explotando la pandemia de coronavirus, que aún se está librando en Estados Unidos, para socavar su reelección.

«Lo que están haciendo es usar al covid para robar una elección. Están usando al covid para defraudar al pueblo estadounidense, a todo nuestro pueblo, de una elección justa y libre», dijo Trump, sin pruebas, ante el aplauso de los delegados republicanos reunidos en Carolina del Norte para llevar a cabo los asuntos formales de la convención del partido.

Difícilmente fue el mensaje optimista que los asesores de Trump han estado anticipando implacablemente antes de las festividades de confirmación de candidatura de esta semana. En cambio, el discurso de Trump fue indistinguible de las apariciones serpenteantes y llenas de quejas que ha estado haciendo en el período previo a su convención reducida.

Reiteró las afirmaciones de que, en caso de que ganara su rival Joe Biden, el país se vería invadido por una violencia similar a las protestas de este verano en Minnesota y Oregón. Advirtió que los demócratas buscaban eliminar las armas, la religión y la producción de energía estadounidense. Y planteó graves predicciones sobre la votación de noviembre, diciendo que había tribunales y jueces en todo el país «que con suerte nos darán una decisión justa» en una elección disputada.

«La única forma en que pueden quitarnos esta elección es si es una elección amañada», entonó, y luego advirtió a los delegados que «tengan cuidado» en medio de lo que calificó como un complot demócrata para robar las elecciones: «No dejes que te la quiten», dijo.

En otros puntos, Trump se quejó amargamente del gobernador demócrata de Carolina del Norte, quien dijo que no le permitiría organizar una convención en persona en medio de una crisis de salud nacional (los delegados que se reunieron en Charlotte se sometieron a un estricto régimen de pruebas y se les animó a usar máscaras).

Y dijo que le había dicho a China que «nunca dejaría que olviden lo que hicieron» al no contener el coronavirus, incluso cuando elogió su propio manejo de una pandemia que continúa causando estragos en las vidas de los estadounidenses.

Trump también elogió su historial en la economía, proclamando nuevos acuerdos comerciales y mejoras en el desempleo que ocurrieron antes de que la pandemia de coronavirus devastara la nación.

También ofreció, en términos muy generales, algunos planes para un segundo mandato, incluida la repetición de la promesa de publicar una lista de posibles jueces de la Corte Suprema en caso de que se produzcan vacantes adicionales en la corte superior del país.

Pero en su mayoría fuera del guión e indignado por lo que se quejó fue una cobertura injusta de los medios de comunicación, el mensaje de Trump no reflejó lo que tanto él como sus asesores dijeron durante el fin de semana sería un contrapunto más alegre a lo que afirmaron que era una convención demócrata sombría.

«Creo que veremos algo que será muy alentador y positivo, eso es lo que me gustaría que fuera», dijo Trump en una entrevista el sábado en Fox News.

«Creo que van a tener una visión muy esperanzadora para Estados Unidos que va a dar rienda suelta», dijo el asesor principal y yerno Jared Kushner en el programa «Fareed Zakaria GPS» de CNN.

«Este presidente se centrará en el pueblo estadounidense, esta próxima semana», dijo el jefe de gabinete Mark Meadows en «Fox News Sunday».

En cambio, subiendo al escenario a los cánticos de «cuatro años más», Trump comenzó insertando una recomendación y lanzando inmediatamente una queja sobre su última elección.

«Ahora, si realmente quieren volverlos locos, digan 12 años más», dijo, y luego se quejó contra el supuesto «espionaje» en su campaña de 2016.

«Los sorprendimos haciendo cosas realmente malas en 2016. Veamos qué pasa. Los sorprendimos haciendo cosas realmente malas», dijo. «Tenemos que tener mucho cuidado porque lo están intentando de nuevo, estos 80 millones de boletas por correo en las que están trabajando. Enviándolas a personas que no las pidieron. No preguntaron, simplemente las reciben, y no es justo, y no está bien, y no será posible tabular, en mi opinión».

No hay evidencia de que el expresidente Barack Obama haya espiado la campaña de Trump.

Aún así, Trump continuó afirmando que los demócratas «están tratando de hacerlo con toda la estafa de la oficina de correos, le echarán la culpa a la oficina de correos. Puede ver cómo lo están configurando. Tengan mucho cuidado y obsérvelo con mucho cuidado».

El presidente hizo sus comentarios cuando el director general de Correos Louis DeJoy testificó ante un panel de la Cámara en medio de acusaciones demócratas de que está trabajando para dañar las operaciones postales antes de las elecciones.

Durante un intercambio particularmente tenso, DeJoy dijo que «informó» a las personas asociadas con la campaña de Trump sobre los ataques públicos a la votación por correo, que DeJoy dijo que «no fueron útiles».

Betsy Klein de CNN contribuyó a este reporte.