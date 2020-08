Minuto a minuto: El huracán Laura toca tierra cerca de Cameron, Louisiana

El huracán Laura aún está a unas cinco horas de tocar tierra en Texas, pero eso no ha impedido que inunde partes de la costa.

Los fuertes vientos están empujando las aguas del Golfo de México hacia la costa en Port Bolivar, Texas.

Los niveles de agua son aproximadamente 90 centímetros más altos de lo normal, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Wilford Raney grabó el siguiente video que muestra la escena en Port Bolivar esta tarde:

5 hours before landfall at Port Bolivar, Tx – the only way off the island is underwater 4 hours early so I am trapped ⁦@WynnWs⁩ @cnn ⁦@weatherchannel⁩ @abc13houston #HurricaneLaura #BillyBadBird pic.twitter.com/UvIvdcxtrD

— ‘BillyBadBird (@BillyBadBirrd) August 26, 2020