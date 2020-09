(CNN) –– El huracán Sally podría causar inundaciones históricas y extremas «potencialmente mortales probablemente durante todo el miércoles», advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Comúnmente se considera que los huracanes amenazan con vientos fuertes y poderosos. Pero, de hecho, es el agua lo que causa la mayoría de la destrucción, y representa casi el 90% de las muertes.

Hurricane #Sally is likely to produce extreme life-threatening flash flooding through Wed along and just inland of the central Gulf Coast from the western Florida Panhandle to far southeastern Mississippi. @NWSWPC expects 10-20" of rain, isolated 30"- historic flooding possible. pic.twitter.com/RPHVT0LR4F

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2020