(CNN Español) — El corazón es uno de los órganos afectados por el covid-19. La enfermedad ataca directamente a este órgano y deja daño en el miocardio en algunos pacientes.

Médicos de la Universidad Estatal de Ohio detectaron que el corazón aparentemente sano de atletas podría ser más susceptible al virus. La investigación mostró que algunos atletas que padecieron covid-19 también presentaron miocarditis.

A pesar de que hace falta mucho por saber, es enorme la cantidad de conocimiento que hemos adquirido en estos meses de pandemia.

Cómo entra el coronavirus al cuerpo

De lo que al principio parecía ser solo una enfermedad puramente respiratoria, ahora sabemos que el covid-19 es una enfermedad multisistémica, ya que prácticamente cualquier órgano del cuerpo puede afectarse por el virus.

Eso se debe a que -para entrar a las células- el nuevo coronavirus usa el receptor ACE2, que está ubicado en muchos tejidos del organismo. Principalmente de los sistemas respiratorio, digestivo, renal, hepático, cerebral, cardíaco y del revestimiento de los vasos sanguíneos o endotelios.

Es por eso que el covid-19 no deja de sorprendernos, habiéndose reportado cuadros clínicos muy variados en hombres, mujeres, niños y personas mayores.

Uno de los órganos afectados es el corazón.

Al principio reconocido como un severo problema en las unidades de cuidado intensivo, se pensó que podía ser consecuencia del grave daño pulmonar de los pacientes.

Al respecto, es sabido que cuando existe una grave enfermedad pulmonar, no es raro que el corazón termine afectado de manera secundaria.

Así afecta el covid-19 al corazón

Pero posteriormente empezaron a verse pacientes que presentaban daño cardíaco sin tener enfermedad pulmonar, y empezó a reconocerse que el corazón podía ser un órgano directamente atacado por el virus.

Recordemos –como lo describimos en el episodio del 30 de julio– que dos estudios habían demostrado que el corazón podía ser afectado por la enfermedad.

En el primero, investigadores alemanes e italianos evaluaron con resonancia magnética nuclear el corazón de 100 personas con una edad media de 49 años que habían superado la infección.

Lo que encontraron fue que 78 de las 100 personas tuvieron algún tipo de daño en el corazón después de la infección, daño que en 60 de ellas estuvo localizado en el músculo del corazón o miocardio, causando lo que se llama miocarditis o inflamación del corazón.

Lo llamativo fue que ese daño fue independiente tanto de la historia médica de las personas como de la gravedad del covid-19.

En el segundo , investigadores alemanes estudiaron autopsias de 39 pacientes mayores, con una edad media de 85 años, y que fallecieron por covid-19.

El estudio descubrió que a pesar de que el SARS-CoV-2 invadió el tejido cardíaco en 24 de los 39 casos. Los tejidos no mostraron un claro fenómeno inflamatorio celular, el cual se pensó que podría explicarse por la edad avanzada de los pacientes.

En el editorial que acompañó a las publicaciones se postuló que a medida que se vaya entendiendo mejor el compromiso cardíaco causado por el virus, es probable que el daño al músculo cardíaco y la falla cardíaca sean las complicaciones que debamos esperar en el futuro.

El coronavirus y el corazón de atletas jóvenes

En ese sentido, durante las últimas semanas se estuvieron reportando en los medios de comunicación casos aislados de complicaciones cardíacas en jóvenes atletas de las ligas de béisbol y fútbol americano.

Uno de los casos más conocidos es el del beisbolista Eduardo Rodríguez, que tuvo que ser retirado de su equipo -los Red Sox de Boston- por una miocarditis después de sufrir de covid-19.

Ahora, un reporte de la Universidad Estatal de Ohio, publicado en el JAMA de Cardiología del 11 de septiembre, nos alerta de que el corazón aparentemente sano de los atletas podría ser más susceptible a las complicaciones causadas por el nuevo coronavirus.

Entre junio y agosto, 26 hombres y mujeres de equipos de fútbol americano, ​​fútbol, ​​lacrosse, baloncesto y atletismo de pista de esa universidad fueron examinados después de recuperarse de covid-19.

Las resonancias magnéticas del corazón revelaron inflamación del músculo cardíaco o miocarditis en cuatro de los 26 deportistas, siendo remarcable que dos de ellos nunca experimentaron síntoma alguno de covid-19.

Debido a que no se tuvieron imágenes del corazón de los atletas antes de sufrir covid-19, y debido a que sus casos no se compararon con personas similares que no contrajeron el virus, es imposible decir con certeza si el virus causó el daño observado.

Sin embargo, los investigadores dijeron en una entrevista con la revista Wired que, sabiendo que muchas otras infecciones virales causan miocarditis.

Es lógico pensar que lo observado haya sido causado por el SARS-CoV-2 y que los jóvenes atletas deben reposar y ser examinados después de sufrir de covid-19.

