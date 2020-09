(CNN) — Cientos de personas cerca de la frontera entre Florida y Alabama fueron rescatadas de las inundaciones provocadas por el huracán Sally este miércoles. Las autoridades temen que muchas más puedan estar en peligro en los próximos días.

«Tuvimos 76 centímetros de lluvia en Pensacola —más de 76 centímetros de lluvia— que son cuatro meses de lluvia en cuatro horas», le dijo Ginny Cranor, jefa del Departamento de Bomberos de Pensacola, a Wolf Blitzer de CNN el miércoles.

El huracán Sally se debilitó desde que tocó tierra como huracán de categoría 2 el miércoles por la mañana. Pero su devastador número de daños fue visible en los estados del sur al anochecer.

Para el miércoles por la noche era una depresión tropical, según el Centro Nacional de Huracanes. Para ese entonces estaba a unos 15 kilómetros al noroeste de Troy, Alabama, y tenía vientos máximos sostenidos de 56 km/h y se movía hacia el noreste a 14 km/h.

Si bien todas las alertas y advertencias se han suspendido, Sally sigue provocando lluvias torrenciales sobre el este de Alabama y el oeste de Georgia.

Pensacola y otras partes de Florida y Alabama quedaron sumergidas por las inundaciones. Además, los ríos se acercaban a niveles peligrosos y numerosos condados estaban bajo toques de queda para mantener seguros a los residentes.

«Todavía estamos en una misión de evaluación y recuperación para salvar vidas, y necesitamos poder hacer ese trabajo», dijo Robert Bender, comisionado en el condado de Escambia, Florida.

Sally desató hasta 76 centímetros de lluvia desde el noroeste de Florida hasta Mobile Bay, Alabama. Esto provocó «inundaciones históricas y catastróficas»en el lugar. El huracán amenazó a más comunidades a medida que avanzaba hacia el norte, según el Centro Nacional de Huracanes.

En el condado de Escambia, que incluye a Pensacola, al menos 377 personas han sido rescatadas de vecindarios inundados, dijo Jason Rogers, director de seguridad pública del condado, a los periodistas en una rueda de prensa.

«Amigos… va a pasar mucho tiempo para salir de esto», dijo el sheriff del condado de Escambia, David Morgan, el miércoles temprano, advirtiendo que podría haber miles de evacuaciones.

Doris Stiers salió de su casa en la playa de Gulf Shores, Alabama, para evaluar los daños de Sally el miércoles y descubrió que su comunidad había cambiado.

«Parece una zona de guerra», le dijo Doris Stiers a CNN. «Mucha destrucción, casas destruidas, techos desaparecidos. No he tenido ningún servicio, luz ni internet. Mala noche».

Sally tocó tierra como un huracán de categoría 2 cerca de Gulf Shores, Alabama, alrededor de las 4:45 a.m., hora local, con vientos sostenidos de 168 km/h.

Así, el ritmo lento de la tormenta, ahora alrededor de 11 km/h, estaba desatando un diluvio dañino en Alabama y el Panhandle de Florida el miércoles por la noche. Además, algunas áreas ya han acumulado más de 61 centímetros de lluvia y podrían recibir hasta 90 al final de la tormenta.

Se pronostica que el huracán Sally continúe avanzando hacia el noreste a través de Alabama el miércoles por la noche. Así mismo, se espera que el centro de la tormenta se mueva a Georgia y Carolina del Sur el jueves.

Una sección del Puente de la Bahía de Pensacola recién construido, y que conecta a la ciudad de Gulf Breeze, falta debido a la tormenta, dijeron las autoridades.

Una barcaza se estrelló el martes contra una parte de la estructura, conocida por los lugareños como Three Mile Bridge, y causó el daño, dijo Brad Baker, director de seguridad pública del condado de Santa Rosa, el miércoles en un video de Facebook.

