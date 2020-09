(CNN) — Natalia Molina se sorprendió cuando escuchó las acusaciones de un informante sobre histerectomías bajo custodia de ICE. Pero, al mismo tiempo, no quedó tan sorprendida.

Molina ha escrito sobre la historia de la esterilización forzada. La profesora de Estudios Estadounidenses y Etnias de la Universidad del Sur de California sabe que hay un legado vergonzoso de funcionarios estadounidenses que ordenan operaciones a personas sin su consentimiento.

A menudo, son dirigidas de manera desproporcionada a personas de color, con leyes impulsadas por el racismo y encubiertas en términos de salud mental y bienestar.

Entonces, cuando surgieron nuevas acusaciones sobre las condiciones bajo la custodia de ICE, dice que no fue difícil establecer una conexión.

«La historia ganó mucho impulso de inmediato entre la gente. Porque hay una historia tan larga que afecta a muchos grupos raciales y étnicos diferentes, en muchas instituciones: hospitales de salud mental, hospitales públicos, prisiones», dice.

En una queja presentada ante el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, una enfermera que trabajaba en el Centro de Detención del Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Condado de Irwin en Georgia reportó preocupaciones sobre una alta tasa de histerectomías y presunta negligencia médica.

Los legisladores están pidiendo una investigación e ICE está instando al escepticismo de lo que llama «acusaciones anónimas y no probadas».

A medida que surgen los detalles, Molina y otros académicos dicen que ven las acusaciones de esta semana como el último capítulo de una larga y preocupante historia.

La historia de la esterilización forzada en EE.UU. se remonta a más de un siglo

«Esto podría verse como un episodio reciente en una trayectoria mucho más larga de abuso de esterilización e injusticia reproductiva», dice Alexandra Minna Stern, profesora y decana adjunta de la Universidad de Michigan.

Indiana aprobó la primera ley de esterilización eugenésica del mundo en 1907. Y a partir de ahí, dice Stern, otros 31 estados de EE.UU. hicieron lo mismo.

«Bajo esas leyes, unas 60.000 personas fueron esterilizadas en procedimientos que hoy calificaríamos de obligatorios, forzados, involuntarios. Y bajo las justificaciones de que las personas que estaban siendo esterilizadas no eran aptas para reproducirse», dice.

Las leyes, que llevaron a los funcionarios a ordenar la esterilización de personas que consideraban «débiles mentales» o «mentalmente defectuosas», más tarde se convirtieron en modelos para la Alemania nazi.

Stern dirige el Laboratorio de Esterilización y Justicia Social, un proyecto que se dedica a reconstruir historias detrás de las esterilizaciones que ocurrieron en Estados Unidos.

«Las mujeres y las personas de color se convirtieron cada vez más en el objetivo, ya que la eugenesia amplificó el sexismo y el racismo», escribió Stern en un artículo reciente para The Conversation que detalla la investigación del laboratorio.

Los patrones variaron de un estado a otro, dice Stern. En California, las personas de ascendencia mexicana fueron esterilizadas de manera desproporcionada. Y en Carolina del Norte, se tomó como objetivo a las mujeres negras de manera desproporcionada.

La mayoría de las leyes estatales fueron derogadas en la década de 1970. Pero su historia es algo que los estudiosos todavía están trabajando para desentrañar y los estados todavía están considerando.

Los legisladores están invocando esta historia al pedir una investigación

A medida que se corrió la voz sobre las acusaciones del denunciante esta semana, los legisladores demócratas señalaron esta historia al pedir una investigación.

«Esta situación profundamente perturbadora recuerda algunos de los momentos más oscuros de la historia de nuestra nación», dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.

Alan Kraut, historiador de la inmigración y profesor de la American University, dice que ve paralelismos con el pasado en las acusaciones recientes. Pero solo porque algo sucedió históricamente, dice, no significa que esté sucediendo ahora.

«Sin pruebas, realmente dudo en decir: ‘Sí, probablemente estén haciendo esterilizaciones como solían hacerlo en la década de 1920’. No estoy dispuesto a decir eso .. Esa es realmente una acusación seria», dice.

«Y creo que todos deberíamos preguntarnos, ¿hay alguna evidencia de esto? No solo un rumor, no solo él dijo-ella dijo, sino una investigación. Es necesario que haya una investigación de quiénes han sido maltratados, cómo han sido maltratados. Y si hay algo en esto o no, porque es extremadamente, extremadamente serio».

También ha habido esterilizaciones más recientes

En lo que respecta a la esterilización, Molina, quien enseña en la Facultad de Letras, Artes y Ciencias Dornsife de la Universidad del Sur de California, dice que la historia de California ha sido particularmente preocupante.

«Sabemos que hubo esterilizaciones forzadas en el hospital del condado de Los Ángeles… Sabemos que en el sistema penitenciario de California también hubo problemas de esterilización forzada», dice. «También sabemos que ha habido una especie de ajuste de cuentas con este pasado. El condado de Los Ángeles se ha disculpado por las esterilizaciones forzadas».

Las esterilizaciones en la década de 1970 en el hospital del condado de Los Ángeles provocaron protestas y una demanda que luego se convirtió en el tema de un documental, «No Más Bebés».

En Twitter, Maybell Romero, profesora asociada de derecho en la Northern Illinois University, le dijo que las conexiones entre ese caso y las acusaciones de esta semana son claras.

«En ese caso, un denunciante como hoy se presentó con evidencia de que las latinas estaban siendo engañadas, coaccionadas y forzadas a esterilizarse», escribió. «Al igual que en el caso de hoy… las mujeres a menudo tenían poco o ningún conocimiento del inglés, lo que las dejaba vulnerables a la coerción».

Esta historia ya estaba en la mente de los académicos antes de que surgieran las acusaciones recientes

Molina dice que la pandemia de coronavirus ya tenía a muchos académicos pensando en esta historia recientemente, incluso antes de la denuncia del informante.

«Muchos de nosotros hemos estado pensando en esta historia recientemente cuando empezamos a pensar en quién recibirá la vacuna de covid-19», dice. «Y ¿las comunidades de color van a confiar en el Gobierno?».

Una cosa que sigue surgiendo, dice Molina, es el estudio de sífilis de Tuskegee. En este, a cientos de hombres negros con sífilis nunca se les dijo su diagnóstico o que no estaban siendo tratados por la enfermedad mortal.

«Esa es otra forma en que vemos al gobierno abusando del poder médico, la ética médica y viendo a ciertas poblaciones como más desechables», dice Molina.

El entonces presidente Bill Clinton se disculpó por el estudio, años después de su finalización. Fue en 1997 en una emotiva ceremonia para los sobrevivientes y sus familiares.

«Lo que se hizo no se puede deshacer, pero podemos terminar con el silencio», dijo. «Podemos dejar de apartar la cabeza. Podemos mirarlo a los ojos y finalmente decir, en nombre del pueblo estadounidense, que lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue vergonzoso y lo siento».

Ha aumentado la conciencia sobre la esterilización forzada, pero mucha gente todavía no sabe de ella

En los últimos años, algunos estados han emitido disculpas por las esterilizaciones forzadas, y ha aumentado la conciencia sobre la práctica en EE. UU. Pero Stern dice que la historia aún no se enseña en muchas escuelas o no es tan conocida como debería ser.

«Una razón es que muchas de estas esterilizaciones se llevaron a cabo en instituciones que nuevamente no tenían responsabilidad… Todo esto sucedía a puerta cerrada. La gente no necesariamente estaba consciente de ello», dice.

«Las personas que fueron sometidas a esta esterilización, muchos de los sobrevivientes hasta el día de hoy, encuentran tan doloroso y difícil hablar de esa experiencia, está tan marcado por la vergüenza y el secreto para ellos, que no es como si estuvieran escribiendo largos confesionarios sobre pero algunos lo han hecho».

La famosa activista de derechos civiles Fannie Lou Hamer habló sobre su esterilización, dice Stern, llamando la atención sobre la práctica. Hamer se sometió a una histerectomía sin su consentimiento en 1961 mientras se sometía a una cirugía menor para extirpar un tumor.

«Fue sometida a lo que ella llamó la ‘apendicectomía de Mississippi'», dice Stern. «Donde las mujeres negras jóvenes fueron llevadas a clínicas locales y esterilizadas… Eso fue realmente un factor de motivación para ella en su activismo».

Stern dice que aprender y compartir esta historia es importante.

«Es importante saber que Estados Unidos fue profundamente moldeado por el Movimiento Eugenésico… Los legados continúan desarrollándose y las lecciones no se han aprendido», dice.

«Es una parte integral de la comprensión de la historia de la desigualdad en Estados Unidos y cómo las ideas sociales se pueden tergiversar para promover la deshumanización».