Segunda ola de covid-19 en Europa, ¿es posible que haya de nuevo un gran número de muertos?

Italia evita segunda ola de covid, pero la crisis no termina 3:03

Londres (CNN) — A primera vista, el panorama no parece demasiado sombrío. Si bien los casos de covid-19 reportados están alcanzando niveles récord en una «segunda ola» en Europa, las muertes aún están muy por debajo de su pico, en abril.

Pero los expertos advierten que las señales apuntan a más tragedias en invierno.

Los hospitales de Europa están ahora mejor equipados para tratar el covid-19. Medidas como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas se han convertido en la norma y la última propagación de la infección se ha producido principalmente entre las personas más jóvenes, que tienen menos probabilidades de morir si contraen el virus.

Covid-19: Vuelven las restricciones a Madrid 3:05

Sin embargo, comienza a hacer frío y se acerca la temporada de gripe. Los contagios de covid-19 se están extendiendo a las poblaciones de mayor edad y hay indicios de que la gente se está cansando de cumplir con las restricciones.

«Obviamente, no tenemos ninguna forma de evitar que el covid-19 se mueva, aparte de los confinamientos o las medidas de distanciamiento físico, etc., todavía no tenemos una vacuna», le dijo a CNN Michael Head, investigador sénior en Salud Global en la Universidad de Southampton, en Inglaterra.

Si bien no se espera que las muertes alcancen los niveles observados en la primera ola, Head agregó: «Veremos una gran propagación de casos, veremos muchas hospitalizaciones y una gran carga para nuestro servicio de salud.

«También habrá un gran número de muertos», aseguró el investigador.

La segunda ola de covid-19 va de jóvenes a mayores

Los casos de coronavirus reportados en Europa alcanzaron un récord de 52.418 en un promedio de siete días el martes, según el análisis de CNN de los datos de la Universidad Johns Hopkins. Pero solo se informaron 556 nuevas muertes, en comparación con 4.134 muertes diarias (de 31.852 casos) del promedio de siete días el 10 de abril.

Eso se compara con un promedio de siete días de 44.547 casos y 722 muertes este martes en el norte Estados Unidos, que tiene una población de 366 millones en comparación con los 750 millones de habitantes de Europa.

Los hospitales ahora están en mejores condiciones de diagnosticar y tratar el virus. Y esto significa que las tasas de mortalidad de los pacientes de UCIs en algunos países europeos han caído de aproximadamente el 50% durante la primavera a aproximadamente 20%, estima Head.

Pero Bulgaria, Croacia, Malta, Rumania y España han experimentado aumentos sostenidos en la tasa de mortalidad.

En la primera semana de septiembre, la mayor proporción de casos nuevos todavía se encontraba entre las personas de 25 a 49 años, según el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge. Pero también hubo un aumento en los casos en los grupos de mayor edad, de 50 a 79 años.

Head advirtió que el aumento en los casos «en algún momento se traducirá en infecciones en poblaciones mayores que tienen tasas de mortalidad más altas».

«Estamos viendo que las tasas de casos en poblaciones mayores y poblaciones vulnerables aumentan nuevamente en todos los países europeos», dijo. «Así que es un patrón muy predecible en realidad, que en el Reino Unido y Francia o España hayamos visto poblaciones más jóvenes afectadas, y luego de cuatro a seis semanas después … estamos empezando a ver que las personas mayores están infectadas».

Head agregó que más casos en la comunidad significan más oportunidades para que el virus ingrese a instituciones como hogares de ancianos, con «un gran aumento en los brotes en hogares de ancianos aquí en el Reino Unido, durante el último mes más o menos».

Carga para los hospitales

La llegada de la temporada de gripe también es una «gran preocupación» debido a la posible carga para los servicios de salud, dijo Head. Francia, que reportó su mayor aumento diario en números de casos de 13.498 el sábado pasado, vio el número de personas en cuidados intensivos aumentar un 25% la semana pasada.

Las muertes no son el único problema. La presión sobre los hospitales también se ve incrementada por la cantidad de personas con «síntomas a largo plazo«, aquellos que sufren los efectos adversos del coronavirus más de un mes después de enfermarse. «Incluso en las personas más jóvenes que están en forma, todavía vemos que entre el 10 y el 20% tienen consecuencias a más largo plazo más allá de la infección inicial», dijo Head.

Dijo que esto significaría «más estrés en los servicios de salud durante los próximos meses y, de hecho, durante los próximos años».

Peter Drobac, médico de salud global y director del Centro Skoll de Emprendimiento Social de la Universidad de Oxford, le dijo a CNN que sería «irresponsable» si Europa permitiera que la tasa de mortalidad volviera a los niveles de abril.

Dijo que si bien «no hemos detectado ningún tipo de patrón estacional con este virus en particular», el riesgo real es que el clima frío pueda obligar a las personas a regresar a sus casas, donde la transmisión es más probable.

Si bien la mayoría de los países ahora tienen una mayor capacidad de prueba, Drobac dijo que «el aumento de las pruebas no explica el aumento de casos que estamos viendo en la mayoría de los entornos», ya que también estamos viendo un mayor porcentaje de pruebas que dan positivo.

«Está claro que estamos perdiendo el control de esto», dijo.

«Sabemos lo suficiente sobre cómo se comporta el virus, cómo se transmite, cómo controlarlo, cómo tratarlo cuando las personas se infectan, para poder asegurarnos de que la segunda ola de infecciones no sea devastadoramente grande, porque eso es, en última instancia, lo que conducirá a un mayor número de muertos, es cuando los sistemas de salud comienzan a abrumarse».

«La tormenta perfecta»

El enfoque de la segunda ola de infecciones varía en Europa. Los líderes están tratando de equilibrar la protección de la salud pública con evitar el daño económico catastrófico de los cierres y órdenes de confinamiento nacionales.

España notificó un récord de 14.389 casos diarios el viernes pasado. En Madrid, que representa un tercio de sus casos, los residentes de 37 zonas solo pueden salir de sus casas para ir al trabajo, la escuela o por motivos médicos, y los parques y patios de recreo estuvieron cerrados a partir del lunes.

Así funcionan los controles en Madrid ante los rebrotes 2:00

Reino Unido, que reportó su mayor número de casos desde abril este miércoles, ha restringido las reuniones a seis personas y cerrará pubs y restaurantes a las 10 pm. República Checa, que informó un número récord de infecciones por coronavirus el viernes, reintrodujo los requisitos de mascarillas en lugares cerrados este mes.

«La conclusión es que la segunda ola ya está aquí en muchos países de Europa», dijo Drobac. «Nuestras acciones en las próximas dos semanas, y durante todo el invierno, serán críticas para detener la propagación, pero si no lo controlamos pronto, particularmente en lugares como Reino Unido, España y Francia en este momento, ciertamente veremos un aumento en las muertes».

Drobac dijo que Europa una vez más necesita «aplanar la curva» mediante medidas de distanciamiento físico e higiene, así como pruebas sólidas y rastreo de contactos.

América empeora su tendencia respecto al covid-19 1:38

Él cree que es «poco probable» que los países vuelvan a los bloqueos nacionales completos que eran un enfoque común en la primavera, en parte debido a la resistencia del público o la fatiga con las restricciones. «Creo que será difícil conseguir apoyo político y público para ello. Creo que será difícil de hacer cumplir y la gente está cansada», dijo.

«En muchos sentidos, creemos que el invierno podría ser una tormenta perfecta. Por eso desearía haber aprovechado nuestro verano mucho mejor, para acabar con el virus y asegurarnos de estar en una mejor posición».