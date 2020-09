Zlatan Ibrahimović tiene coronavirus: «El covid tuvo el valor de desafiarme, qué mala idea»

(CNN Español) — Zlatan Ibrahimović resultó positivo por coronavirus. Fiel a su estilo, retó a la enfermedad.

En su cuenta de Twitter el futbolista sueco al servicio del AC Milan informó del resultado positivo de este jueves, después de haber dado negativo el día anterior. Además, reconoció que no tiene síntomas.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020