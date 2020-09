(Inti Ocon/ AFP/ Getty Images)

(CNN Español) — Dos eventos masivos ocurridos el fin de semana en la ciudad de Masaya, ubicada a unos 26 kilómetros de la capital de Nicaragua, despiertan preocupación entre los especialistas de salud independientes del país.

Según informaron la alcaldía de Masaya en su página de Facebook y el portal oficial El 19 Digital, cientos de personas participaron este domingo de un desfile hípico y de una fiesta popular, organizados por la municipalidad en homenaje a San Jerónimo, patrono de la ciudad.

Las fotos compartidas por la propia municipalidad muestran que los asistentes no guardaron medidas de distanciamiento social y no portaban mascarillas, medidas de prevención contra la propagación del covid-19 que, aunque no han sido establecidas como directivas por las autoridades sanitarias, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Según el epidemiólogo Rafael Amador, colaborador del Comité Científico Multidisciplinario, «las hípicas y montadas son en sí espacios donde se bebe mucho (licor). Eso hace que las personas bajen la guardia y aumente el contagio».

Especialistas independientes, como el infectólogo Carlos Quant Durán, consideran que toda actividad masiva implica un alto riesgo de transmisión del virus.

‘Jóvenes que le perdieron el temor al virus’

«Después de actividades de esta naturaleza, en la mayoría de países se registran brotes significativos con impacto en mortalidad. Los responsables en general son jóvenes que le perdieron el temor al virus por el comportamiento leve en este grupo de edad, pero cuatro a seis semanas después, quienes sufren las consecuencias son los adultos o personas del núcleo familiar que son vulnerables a la infección y a sufrir complicaciones», explicó Quant Durán.

CNN se comunicó con la alcaldía de Masaya para conocer su reacción a esta preocupación de los profesionales de la salud, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

También consultamos al Ministerio de Salud sobre estas advertencias, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero aún no han respondido.

«Hace cuatro semanas habíamos proyectado el inicio de nuevos casos», dijo Amador, quien añadió que «esto se vio» pero no de la manera que esperaban los especialistas.

Quant Durán consideró que la adopción de medidas de prevención en zonas urbanas, la diseminación de la enfermedad en zonas rurales donde se usa medicina alternativa y aspectos climáticos y demográficos habrían influido en el aplanamiento en la curva de contagios.

Sin embargo, alertó que eso podría cambiar en los próximos meses. «Creo que todos estos elementos han incidido en un cierto aplanamiento de la curva de contagios y por eso no hemos visto el impacto previsto. Sin embargo, el Imperial College de Londres ha estimado que el incremento se verá más en noviembre y diciembre de este año. Y me parece que eso es lo acertado», dijo Quant Durán.

Las cifras de covid-19 en Nicaragua

Hasta el 22 de septiembre, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportaba 5.073 casos confirmados de coronavirus y 149 muertes. En contraste, el Observatorio Ciudadano, independiente, reportó hasta el 23 de septiembre 10.396 casos sospechosos verificados de covid-19. Además reportó 2.735 muertes por neumonía o sospechosas por coronavirus.

En su informe, el Observatorio reporta 108 muertes sospechosas de covid-19 entre los trabajadores de la salud en Nicaragua. Entre entre ellos reporta la muerte de 49 médicos, 24 miembros de personal de enfermería, 14 administrativos y ocho trabajadores de laboratorio.

El presidente Daniel Ortega ha reconocido, sin precisar un número, que en el país han fallecido médicos por el virus. Por su parte, El Ministerio de Salud no ha reportado personal sanitario afectado o fallecido.