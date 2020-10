Trump reanuda sus actividades públicas 3:59

(CNN) — Cuando el presidente Donald Trump salió al balcón de la Casa Blanca el sábado, –balbuceando falsedades sobre el plan de seguridad de su oponente y afirmando que el coronavirus está «desapareciendo» mientras cientos de personas observaban desde abajo–, quedó claro que su enfermedad le enseñó muy poco y continuará poniendo en peligro a los estadounidenses hasta el día de las elecciones.

Existía la posibilidad de un giro estratégico por parte del presidente después de contraer covid-19 que lo habría ayudado a apuntalar sus índices de aprobación en el manejo del virus. Después de aprender mucho sobre el coronavirus, como afirmó durante su estadía en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, podría haber elegido un camino de responsabilidad al usar su plataforma para educar al público sobre los riesgos del virus en un momento en que los casos en EE.UU. aumentan y los médicos temen que la nación esté entrando en una segunda ola.

Pero nueve días después de que anunció su diagnóstico de coronavirus, y horas antes de que su médico dijera que ya no se lo consideraba «un riesgo de transmisión para los demás» pero sin decir que había dado negativo en la prueba, Trump eligió sus tácticas familiares de negación, riesgo e ignorancia. Dos semanas después de un evento de súper propagador en el Rose Garden de la Casa Blanca, celebró otro en el South Lawn sin distanciamiento social. Esta vez, fue ante una audiencia de personas negras y latinas, grupos que han sido desproporcionadamente perjudicados por la pandemia.

En lugar de mitigar el riesgo, Trump planea al menos tres mítines de campaña la próxima semana en Florida, Pensilvania y Iowa, declarando el sábado: «Comenzaremos muy, muy a lo grande con nuestros mítines y con nuestro todo», ya que nuevamente dejó la precaución en el piso.

En su discurso desde el balcón de la Casa Blanca y durante sus entrevistas con medios de derecha como el programa de radio de Rush Limbaugh el viernes, adoptó la única estrategia política que conoce: jugar con su base, en lugar de intentar ampliar su atractivo, mientras su campaña avanza en espiral hacia el día de las elecciones. Él todavía parece no querer o no poder ver el enorme lastre que la falta de confianza del público en su manejo de la pandemia tiene sobre sus perspectivas electorales.

La encuesta de Reuters / Ipsos publicada esta semana mostró que solo el 37% de los estadounidenses aprobaron el manejo de la pandemia por parte de Trump, mientras que el 59% lo desaprobó. Y el Pew Research Center descubrió que Biden tenía una ventaja de 17 puntos sobre Trump cuando se preguntó a los votantes registrados quién podría manejar mejor el impacto en la salud pública del brote de coronavirus.

El presidente continuó minimizando el covid-19 el sábado, refiriéndose a él con su lenguaje racista como el «virus de China» y afirmando que Estados Unidos lo «derrotará», un día después de que dijo falsamente que el coctel de anticuerpos monoclonales experimentales que recibió de Regeneron era una «cura.»

«La ciencia, la medicina erradicará el ‘virus de China’ de una vez por todas», indicó Trump el sábado, y señaló los brotes en Europa y Canadá, pero sin mencionar el creciente número de casos en Estados Unidos. «Muchos brotes, pero va a desaparecer, está desapareciendo y las vacunas van a ayudar».

El médico de Trump, el comandante de la Marina. El Dr. Sean Conley, dijo en un memorando sobre la salud del presidente el sábado por la noche que «ahora en el día 10 desde el inicio de los síntomas, sin fiebre durante más de 24 horas y todos los síntomas mejoraron».

«La variedad de pruebas de diagnóstico avanzadas obtenidas revela que ya no hay evidencia de que el virus se reproduzca activamente», apuntó Conley, pero no explicó qué «pruebas de diagnóstico avanzadas» recibió el presidente. Y la Casa Blanca aún no dirá cuándo Trump dio negativo por última vez antes de anunciar su diagnóstico positivo temprano el 2 de octubre, que es un contexto importante para saber cuándo fue contagioso.

En el pasado, Conley parecía dispuesto a ceder a los deseos políticos de un presidente ansioso por no parecer enfermo y volver rápidamente al camino. Este último memorando de la Casa Blanca, que viene justo antes de sus mítines planificados, sigue siendo opaco con los detalles médicos sobre la condición de Trump, dejando sin respuesta muchas preguntas sobre la condición actual de Trump.

Tendencias alarmantes del coronavirus en EE. UU.

Si bien la Casa Blanca dice que la salud del presidente mejora, los médicos y los funcionarios de salud pública están alarmados por el reciente aumento de casos de covid-19, una tendencia que podría acelerarse a medida que más estadounidenses se refugien en espacios interiores y el clima se vuelve más frío.

El más reciente pronóstico del influyente modelo de coronavirus del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington proyecta que podría haber casi 395.000 muertes por coronavirus en EE.UU. para el 1 de febrero de 2021. Más de 214.000 estadounidenses ya han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

«Todos vemos un número cada vez mayor de pacientes con covid-19 que ingresan a nuestra sala de emergencias, que se están enfermando mucho, que requieren hospitalización e incluso cuidados intensivos», dijo la Dra. Megan Ranney, médica de emergencia de Brown Emergency Medicine, a Erica Hill de CNN en «Newsroom» el sábado. «Todos tenemos mucho miedo de que este sea el comienzo de esa temida segunda ola».

Cuando se le preguntó el sábado si Trump debería reanudar los mítines de campaña, el candidato demócrata Joe Biden dijo que el presidente debería dejar «en claro que no es un propagador, como dijo el Dr. (Anthony) Fauci», refiriéndose a una declaración reciente del director del Instituto Nacional de alergias y enfermedades infecciosas que la ceremonia de Trump en el jardín de rosas para Amy Coney Barrett, su designada a la Corte Suprema, fue claramente un evento «super propagador».

«En segundo lugar, creo que es importante que deje en claro a todas las personas que deben estar socialmente distanciadas», dijo Biden en la pista de Delaware mientras se dirigía a un evento de campaña en Erie, Pensilvania. «Deberían estar ese lugar, está bien, pero de hecho, deberían estar socialmente distanciados y usar máscaras, eso es lo único responsable que pueden hacer».

Más estancamiento en las negociaciones de estímulo

Mientras Trump regresa a la campaña, la atención en el Capitolio esta semana se desplazará a las audiencias de confirmación de la Corte Suprema para Barrett, quien solidificaría una mayoría conservadora de 6-3 en la corte, y si hay alguna esperanza de que el Congreso alcance una negociar un acuerdo de estímulo para ayudar a los millones de estadounidenses que luchan financieramente debido a la pandemia.

Poco después de salir del hospital la semana pasada, Trump tuiteó que suspendía las negociaciones sobre otro paquete de estímulo para el coronavirus. Luego cambió de rumbo abruptamente, lo que llevó a su administración a presentar una oferta de US$ 1,8 billones a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

«Francamente, me gustaría ver un paquete de estímulo mayor que el que ofrecen los demócratas o los republicanos», dijo Trump durante su aparición en el programa de Limbaugh después de aprobar la propuesta de 1,8 billones de dólares.

En un memorando a sus colegas demócratas el sábado, Pelosi dijo que la nueva propuesta equivalía a «un paso adelante, dos pasos atrás», afirmando que cuando el presidente habla de querer un paquete de ayuda más grande «su propuesta parece significar que quiere más dinero en su discreción para otorgar o retener, en lugar de acordar un lenguaje que prescriba cómo honramos a nuestros trabajadores, aplastamos el virus y ponemos dinero en los bolsillos de los trabajadores».

Trump asegura que se curó del covid-19 con un cóctel de Regeneron. Expertos lo desmienten 1:04

Ella asegura que la financiación en la propuesta para los gobiernos estatales y locales, que luchan con enormes costos relacionados con el coronavirus, «sigue siendo lamentablemente inadecuada», y citó otros desacuerdos como el deseo de los demócratas de obtener protecciones más sólidas de OSHA para los trabajadores y las demandas republicanas de disposiciones de responsabilidad para proteger las empresas.

Manu Raju y Phil Mattingly de CNN informaron el sábado que unos 20 senadores republicanos se opusieron al tamaño de la oferta de 1,8 billones de dólares de la administración de Trump durante una llamada con el secretario de la Presidencia de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. El paquete prácticamente no tiene posibilidades de ser aprobado por el Senado.

Pero no todos los demócratas estaban satisfechos con la decisión de Pelosi de oponerse a la última oferta de la Casa Blanca. El excandidato presidencial demócrata Andrew Yang argumentó que otra infusión de alivio directo para los trabajadores desempleados es un «salvavidas para millones de estadounidenses».

«Es indignante que sea octubre y tantos estadounidenses sigan esperando un proyecto de ley de ayuda que debería haberse aprobado hace meses. Si soy Nancy Pelosi, acepto este trato. Si soy Mitch McConnell, acepto este trato», le comentó Yang a Wolf Blitzer de CNN el sábado en «The Situation Room».

«No tengo idea de por qué esto no se aprueba. En cambio, son grandilocuentes y hacen política mientras la gente sufre», afirmó Yang. «De nuevo, Nancy Pelosi y el Congreso, por favor, sé que no aman al presidente Trump, pero el pueblo estadounidense necesita alivio. Y este es un buen negocio para millones de estadounidenses».