Las 5 conclusiones de la primera audiencia de confirmación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. El Amazon Prime Day ya está aquí, en medio de preocupaciones de sus trabajadores. Jennifer Aniston presenta a su nuevo (y tierno) amor. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

5 conclusiones de la primera audiencia de Amy Coney Barrett

El primer día de las audiencias de confirmación de Amy Coney Barrett, designada a la Corte Suprema por el presidente Donald Trump, contó con muchos discursos intensos que se enfocaron más en las elecciones presidenciales del próximo mes en lugar de Barrett. Los demócratas se centraron en la Ley del Cuidado de Salud Asequible y en el respaldo de Trump a una demanda que invalidaría la ley. Por su parte, los republicanos defendieron la decisión de confirmar a Barrett muy cerca de las elecciones. También buscaron adelantarse a cualquier pregunta sobre su fe católica.

Miles se inscriben para exponerse al covid-19 deliberadamente

Mientras la mayoría de nosotros nos obsesionamos con evitar el covid-19 a toda costa, un grupo de personas en rápido crecimiento en todo el mundo dice que está preparado para enfrentarse deliberadamente al virus. Decenas de miles de personas se han inscrito en una campaña de un grupo llamado 1 Day Sooner («Un Día Más Temprano») para tomar una vacuna experimental y luego enfrentar al coronavirus en un entorno controlado.

Además:

El gobierno de Trump renueva impulso para acuerdo nuclear con Rusia

A solo unas semanas de las elecciones generales, el gobierno de Trump renueva sus gestiones para finalizar un acuerdo nuclear con Moscú, con la esperanza de que un tratado pueda obligar a China a reconsiderar su posición en las conversaciones trilaterales sobre armas. Un funcionario de alto rango del Gobierno le dijo a CNN que el esfuerzo logró algunos avances cuando el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Robert O’Brien, se reunió a principios de este mes con Nikolai Patrushev, el principal asesor de Seguridad Nacional del presidente Vladimir Putin.

Amazon Prime Day en medio de la pandemia: trabajadores se preparan

Amazon se prepara para uno de sus eventos más grandes del año, que comenzará este martes. Al Prime Day se le suma la pandemia en curso y le sigue de cerca el comienzo de la temporada de compras navideñas, lo que hace que algunos trabajadores estén preocupados por los riesgos para su salud y sus empleos. CNN Business habló con diez empleados de las bodegas de Amazon sobre las condiciones relacionadas con la pandemia y cómo ha sido trabajar durante los Prime Days pasados y las temporadas navideñas.

Estadounidenses jóvenes reducen su consumo de alcohol, según estudio

Más estadounidenses en edad universitaria están optando por no beber alcohol, en comparación con hace casi dos décadas, determinó un estudio. Entre 2002 y 2018, el número de adultos de 18 a 22 años en Estados Unidos que se abstuvieron de beber alcohol aumentó del 20% al 28% para los que estaban en la universidad.

A la hora del Café

¿Qué esperar del evento de Apple hoy?

Apple finalmente está lista para anunciar nuevos iPhones, después de semanas de retrasos e interrupciones relacionadas con la pandemia. Esto es lo que podemos esperar de su evento este martes.

Jennifer Aniston presenta a su adorable nuevo amor

Jennifer Aniston presentó a su nuevo cachorro, Lord Chesterfield, en una publicación en su cuenta verificada de Instagram.

BeanKind, la aplicación que nos anima a difundir optimismo a través de «toques de amor»

Esta es una nueva aplicación destinada a crear un «experimento social emotivo» para compartir algo de amor en un juego en el que ni se gana ni se pierde, según sus creadores. Así funciona esta «app».

Estadounidenses se apresuran a crear negocios durante la pandemia

En un momento de intensa incertidumbre, los estadounidenses se apresuran a formar nuevas empresas, una señal positiva de la recuperación económica.

OPINIÓN | Fratelli tutti: el gran regalo de Francisco

El papa Francisco acaba de publicar una encíclica de gran calado, llamada a convertirse, con el paso del tiempo, en su legado espiritual a la humanidad en temas sociales. No sorprende, por eso, que el pontífice haya querido firmar el documento en Asís, junto a la tumba de su querido san Francisco.

La cifra del día

US$ 1 millón

Donald Neely, un hombre negro arrestado por dos agentes montados a caballo que lo llevaron esposado por la calle, demandó a la ciudad de Galveston, Texas, y su departamento de policía por US$ 1 millón.

La cita del día

«Todo lo que has pasado, todo lo que he visto, no hay nada que pueda detenerme. Espero seguir haciéndote sentir orgullosa, mamá»

LeBron James llamó a su madre tras lograr su cuarto título como campeón de la NBA y su cuarto premio como Jugador Más Valioso de las Finales.

Selección del día

Y para terminar…

Encuentran en la Vía Láctea un raro sistema estelar condenado a explosión masiva

Una investigación señaló que un raro sistema estelar descubierto en la Vía Láctea está condenado a una explosión masiva. Se trata de un sistema de dos estrellas Wolf-Rayet. Es tan raro que los astrónomos nunca esperaron encontrarlo en nuestra galaxia.