(CNN) — «Totally Under Control» es, de alguna manera, una colección de grandes éxitos de los fracasos y pasos en falso de la administración de Trump relacionados con covid-19, pero con un golpe extraordinariamente oportuno debido al propio diagnóstico del presidente.

El director Alex Gibney y sus colaboradores también ganaron puntos de dificultad por haber ensamblado este documental durante la pandemia, diseñando una «Covid-cam» operada a distancia para grabar entrevistas de manera segura.

Esas entrevistas aprovechan una serie de voces aleccionadoras que opinan sobre cómo las consideraciones políticas conducen a una respuesta ineficaz, yuxtaponiendo a Estados Unidos con Corea del Sur.

Lo que incluye “Totally Under Control”

Entre los que intervienen se encuentra Rick Bright, ex director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA, por sus siglas en inglés), quien recientemente renunció a su trabajo en el Instituto Nacional de Salud y llora al discutir los desafíos de decir la verdad a quienes están actualmente en el poder.

Otra opinión proviene de Max Kennedy Jr., un exvoluntario del grupo de trabajo de la cadena de suministro covid-19 de la Casa Blanca, que se convirtió en un denunciante después de trabajar con el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner.

Kennedy (el nieto de Robert Kennedy) pensó que solo estaría ayudando a profesionales experimentados y se sorprendió al descubrir que a él y a otros veinteañeros se les pedía que desempeñaran un papel clave en la búsqueda de suministros médicos.

Gibney y sus compañeras directoras Suzanne Hillinger y Ophelia Harutyunyan condensan 10 meses de noticias en dos horas, y Gibney (quien también narró) señaló que la Dra. Deborah Birx fue elegida para su papel de alto perfil por una Casa Blanca «interesada en empaquetar ciencia que sirve a objetivos partidistas».

Sin respuesta de la administración

Los cineastas dicen que no recibieron respuestas en sus esfuerzos para incluir comentarios de la administración Trump, incluidas las solicitudes para hablar con el presidente Trump o el vicepresidente Pence, quien dirigió el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca.

«Totally Under Control» deriva su título, apropiadamente, de uno de los primeros pronunciamientos del presidente Trump sobre el coronavirus, quien insistió en que contuvo la amenaza antes de arrasar con la sociedad estadounidense.

Fue solo una de las ocasiones en que sus afirmaciones contradecían la realidad, como su declaración en marzo de que «Cualquiera que quiera una prueba puede hacerse una prueba».

Uno de los interludios más preocupantes involucra a la Dra. Nancy Messonnier, quien, como directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, hizo una evaluación franca el 25 de febrero sobre el duro escenario que enfrentaba Estados Unidos, diciendo que «no era tanto una cuestión de si esto volverá a suceder”, sino más bien una cuestión de “cuándo exactamente el país enfrentará un brote grave».

Bright calificó esos comentarios públicos como «un punto de inflexión» después de la conversación optimista proveniente de la administración, y los comentarios de Messonnier desataron una respuesta furiosa dentro de la administración debido a su preocupación por asustar al mercado de valores.

Otros entrevistados para el documental incluyen al reportero de The New York Times Michael Shear, quien se encuentra entre los que recientemente contrajeron el virus a través del brote relacionado con la Casa Blanca.

«Agents of Chaos»

El vertiginoso nivel de trabajo documental de Gibney incluye «Agents of Chaos», una inmersión profunda en el nexo entre Trump y Rusia para HBO.

Como ese proyecto, «Totally Under Control» sirve como acusación al presidente que se desarrolla con la urgencia de un thriller.

No es casualidad, obviamente, que la última película terminara a tiempo para su estreno antes de las elecciones, un esfuerzo vertiginoso en relación con las exigencias habituales del género.

En total, no hay mucho de nuevo aquí. Aun así, para cualquiera que no haya leído el libro «Rage» de Bob Woodward, o los relatos profundamente reportados por The New York Times y otros que exponen las deficiencias de la administración de Trump, Gibney y compañía han entregado lo que claramente pretende ser un poderoso argumento final, juntando el caso.

Y para subrayar la naturaleza irónica del título, la evidencia sugiere que es una respuesta caracterizada más por el caos que por el control.

«Totally Under Control» está disponible bajo demanda a partir del 13 de octubre y luego se estrena el 20 de octubre en Hulu.