(CNN) — El Dr. Anthony Fauci no consintió en aparecer en un nuevo anuncio de la campaña de Trump que promociona el manejo del presidente Donald Trump de la pandemia de coronavirus. En cambio, el principal experto en enfermedades infecciosas del país le dijo a CNN que sus palabras fueron sacadas de contexto.

«En mis casi cinco décadas de servicio público, nunca he respaldado públicamente a ningún candidato político. Los comentarios que se me atribuyeron sin mi permiso en el anuncio de la campaña republicana fueron sacados de contexto de una amplia declaración que hice hace meses sobre los esfuerzos de funcionarios de salud pública», dijo Fauci en un comunicado proporcionado exclusivamente a CNN cuando se le preguntó si aceptó aparecer en el anuncio.

La campaña de Trump lanzó el nuevo anuncio la semana pasada después de que el presidente fuera dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed luego del tratamiento por covid-19. El anuncio de 30 segundos, que se transmite en Michigan, promociona la experiencia personal de Trump con el virus y usa una cita de Fauci en un intento de que parezca que está elogiando la respuesta de Trump.

«El presidente Trump se está recuperando del coronavirus, y también Estados Unidos», dice el narrador del anuncio. «Juntos nos levantamos para enfrentar el desafío, protegiendo a nuestros adultos mayores, proporcionándoles medicamentos que salvan vidas en un tiempo récord, sin escatimar gastos».

Luego, el anuncio muestra una entrevista con Fauci en la que dice: «No puedo imaginar a alguien que pueda estar haciendo más».

Aunque no se proporciona una fecha en el anuncio, la cita de Fauci es de una entrevista con Fox News en marzo. Durante esa entrevista, Fauci elogió el esfuerzo ininterrumpido del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca para responder a la pandemia, que según él incluyó numerosas reuniones en la Casa Blanca y llamadas telefónicas nocturnas.

«Nunca hemos tenido una amenaza como esta. La respuesta coordinada ha sido … Hay una serie de adjetivos para describirla; impresionante, creo que es uno de ellos. Hablamos de manos a la obra, como una de muchas personas en un equipo, no soy la única persona», dijo Fauci en ese momento. «Desde el principio, que incluso reconocimos lo que era, he dedicado casi todo el tiempo a esto. Estoy en la Casa Blanca prácticamente todos los días con el grupo de trabajo. Es todos los días. Así que no puedo imaginar que, bajo cualquier circunstancia, alguien que pueda estar haciendo más».

En respuesta a Fauci diciendo que el anuncio sacaba sus palabras de contexto, el director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, dijo: «Estas son las propias palabras del Dr. Fauci. El video es de una entrevista televisiva de transmisión nacional en la que el Dr. Fauci elogiaba el trabajo de la Administración de Trump. Las palabras pronunciadas son precisas y provienen directamente de la boca del Dr. Fauci».

El uso de Fauci en el nuevo anuncio pareció ser un reconocimiento por parte de la campaña de Trump de que el médico es una voz en la que los votantes confían cuando se trata de la pandemia. Trump ha comparado en privado y en público la aprobación de Fauci con la suya propia.

A fines de julio, Trump se preguntó públicamente por qué el índice de aprobación del médico es tan alto cuando el suyo es tan bajo.

«Es interesante: tiene un índice de aprobación muy bueno. Y eso me gusta, es bueno», dijo Trump. «Porque recuerde: él está trabajando para esta administración. Está trabajando con nosotros. Podríamos haber conseguido otras personas. Podríamos haber conseguido a alguien más. No tenía que ser el Dr. Fauci. Está trabajando con nuestra administración. Y para la mayoría, hemos hecho lo que él y otros, y la Dra. (Deborah) Birx y otros, han recomendado».

Trump continuó: «Y él tiene este alto índice de aprobación. Entonces, ¿por qué yo no tengo un alto índice de aprobación con respecto – y la administración – con respecto al virus? Deberíamos tenerlo muy alto».

En ABC News Sunday, Jon Karl, quien fue el anfitrión invitado de «This Week», dijo que solicitó a Fauci una entrevista y, aunque estaba dispuesto a participar, la Casa Blanca bloqueó la aparición. Karl dijo que también se solicitaron otros expertos médicos en el grupo de trabajo, pero la Casa Blanca no ofreció a nadie.

La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah, señaló en Twitter más tarde el domingo que Fauci había hecho varias apariciones en televisión en la última semana.