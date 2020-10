El debate entre Harris y Pence estuvo "descafeinado" 5:23

(CNN) — La campaña de Joe Biden suspendió un viaje de su compañera de fórmula, la senadora por California Kamala Harris, para este fin de semana después de que dos personas, un miembro de la tripulación y la directora de comunicaciones de Harris, Liz Allen, dieron positivo por coronavirus.

Harris no es lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) definen como contacto cercano de ninguna de las personas, dijo la gerente de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, en un comunicado.

No obstante, un viaje que Kamala Harris tenía programado a Carolina del Norte el jueves fue descartado y ella permanecerá alejada de la carretera hasta el lunes, dijo.

Sin contacto reciente con Kamala Harris

«Ninguna de estas personas ha tenido contacto con el vicepresidente Biden, la senadora Harris o cualquier otro miembro del personal desde que dieron positivo o en las 48 horas previas a sus resultados positivos», dijo O’Malley Dillon.

«Después de estar con la senadora Harris, ambas personas asistieron a eventos propios que no eran de campaña la semana pasada. Según los estrictos protocolos de salud de nuestra campaña, ambas personas tuvieron que hacerse la prueba antes de regresar a su trabajo con la campaña después de estos eventos personales», dijo.

«Estos protocolos ayudan a proteger a la campaña, al personal y a cualquier persona con la que puedan tener contacto; la importancia de tener dichos protocolos, que incluyen pruebas antes de reanudar las tareas, pruebas regulares mientras se trabaja en persona, aislamiento después de un tiempo libre y usar mascarillas y realizar distanciamiento durante las tareas de campaña, se han demostrado una vez más».

publicidad

Harris se ha realizado dos pruebas de PCR para el coronavirus desde el 8 de octubre, incluida una prueba el miércoles, y dio negativo, dijo O’Malley Dillon.

Diferencia con campaña de Trump

La divulgación inmediata de pruebas con resultado positivo de la campaña de Biden contrastan con la forma en que la campaña de Trump y la Casa Blanca han manejado las pruebas positivas de coronavirus del propio Trump, así como de los principales funcionarios y asistentes de campaña.

La Casa Blanca no ha revelado cuándo fue que el presidente dio negativo por coronavirus antes de su prueba positiva.

Las dos personas que dieron positivo en la campaña de Biden estuvieron con Harris en un vuelo el 8 de octubre, el día después de su debate con el vicepresidente Mike Pence.

«Durante el vuelo, la senadora Harris usó una máscara N95, al igual que ambos individuos. No estuvo a menos de 6 pies (2 metros) durante más de 15 minutos con ninguno de los dos», dijo O’Malley Dillon.

Antes y después del vuelo, tanto Allen como el miembro de la tripulación dieron negativo, y todos los demás miembros de la tripulación dieron negativo, dijo.

O’Malley Dillon dijo que la campaña de Biden ha comenzado el proceso de rastreo de contactos «para notificar a todos los que entraron en contacto con las personas durante la ventana de infección potencial».

La campaña de Biden también descartó los planes del esposo de Harris, Doug Emhoff, de viajar a Minnesota, donde había planeado hacer campaña con Jill Biden, el jueves.

Pero debido a que no había estado en contacto con ninguna de las personas, dijo la campaña, volverá a hacer apariciones en persona el viernes.

Kamala Harris se siente segura

«Hemos estado muy seguros», dijo Harris el miércoles en una entrevista con Rachel Maddow de MSNBC cuando se le preguntó si se siente segura haciendo campaña durante la pandemia de coronavirus.

Harris se rió cuando se mencionó que Trump se burla de la campaña de Biden por usar máscaras.

«Me gustaría abrazar a la gente. Uno no abraza a la gente en estos días. Esa no es una opción. No puedes estrechar la mano. Pero puedes mirar a la gente a los ojos y puedes escuchar y puedes estar ahí», dijo Harris.

«Creo que es importante estar donde está la gente, pero hacerlo de una manera que no los haga correr ningún riesgo en términos de su seguridad. Así que lo estamos resolviendo. Definitivamente es un tipo de campaña distinto a cualquier cosa que hayamos hecho antes, pero estamos aprovechando al máximo».

Jasmine Wright de CNN contribuyó con este informe.