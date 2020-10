(CNN) — La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala ordenó este martes la detención de José Luis Benito, quien entre abril de 2018 y enero último fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en la última mitad de la presidencia de Jimmy Morales.

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, confirmó a CNN que se realizaron cuatro allanamientos en distintos puntos del país para dar con el paradero del exfuncionario, pues la Fiscalía lo acusa de haber cometido el delito de lavado de dinero u otros activos. Sin embargo, las autoridades no lo encontraron y lo han declarado prófugo de la justicia.

El Ministerio Público difundió un comunicado este martes en el que detalla que «el inmueble en el que fue localizado oculto, en efectivo, un monto superior a los 122 millones de quetzales (US$ 15 millones) estaba en posesión del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda José Luis Benito Ruiz».

Benito Ruiz dejó el cargo hace nueve meses.

CNN ha tratado por varios medios de obtener comentarios de Benito y otros exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

La Fiscalía había informado el viernes que en el allanamiento de una vivienda ubicada en Antigua Guatemala, a una hora de la capital, fueron localizadas 22 maletas que contenían dinero en efectivo de diferentes monedas, cuantificándose un total de 84,7 millones de quetzales (US$ 10,9 millones); US$ 4,7 millones; y 95.950 euros (US$ 112.400).

El dinero incautado total fue de unos US$ 15 millones. Las autoridades dicen que este ha sido la mayor incautación de efectivo presuntamente de origen ilegal en la historia de Guatemala.