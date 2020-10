Fauci: Siempre dile la verdad al poder, incluso si te puede costar tu puesto

El Dr. Anthony Facui, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, aconsejó a las personas durante una entrevista reciente que deben «decir siempre la verdad», incluso si es algo que otros no quieren escuchar o que podría costarles su trabajo.

En una conversación publicada en línea el miércoles, Fauci le dijo al Consejo de Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia que «si, de hecho, alguien quiere dispararle al mensajero y decir ‘No me gusta lo que están diciendo, no me gusta’ no quiero hablar más con ellos, que así sea».

«Al menos mantienes tu integridad», dijo Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Fauci también es miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca.

Los comentarios se producen cuando Fauci se ha encontrado a sí mismo como receptor de las críticas públicas y privadas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«La gente está cansada del covid. Tengo los mítines más grandes que he tenido, y tenemos el covid», dijo Trump mientras telefoneaba a una llamada con el personal de campaña desde el hotel que lleva su nombre en Las Vegas, donde pasó dos noches en medio de un cambio de campaña en el oeste.

«Lo que sea. Déjanos tranquilos. Están cansados de eso. La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas».

Fauci nunca mencionó a Trump por su nombre y se usó a sí mismo como científico destacado como ejemplo de cómo ve el liderazgo, pero sus comentarios siguen los recientes comentarios despectivos de Trump sobre él.

“Una cosa que es clara cuando eres un líder, [es que] primero tienes que ser muy consistente», dijo Fauci en respuesta a una pregunta sobre su liderazgo y modelos a seguir en el pasado.