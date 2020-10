Madrid paralizará la actividad nocturna en un intento por reducir los contagios de covid-19

Aumentan los contagios de covid-19 en Europa 2:56

(CNN Español) — La Comunidad de Madrid paralizará, desde este sábado, la actividad nocturna de toda la región entre las 12 P.M. y las 6 A.M. en aras de reducir los contagios por covid-19. En ese lapso quedarán prohibidas las reuniones sociales o de familiares, a excepción de aquellas que involucren a personas que conviven, según anunció el consejero de Sanidad local, Enrique Ruiz Escudero, este viernes en conferencia de prensa.



Esta normativa se aplicará también a la hostelería, cines y teatros, que deberán cerrar como muy tarde a la medianoche. Los comercios, salvo aquellos esenciales, podrán atender hasta las 10 P.M. y no podrán abrir antes de las 6 A.M.

Españoles temne por el millón de casos de covid-19 3:11

Además, el Gobierno regional anunció este viernes que desde el próximo lunes se restringirá la movilidad ciudadana en 32 zonas básicas de salud comprendidas en 12 municipios de la región. Eso se traducirá en que 671.259 residentes de Madrid, un 10% de su población total, verán restringida su capacidad de entrar y salir de su unidad territorial salvo por razones justificadas, para intentar frenar los contagios de covid-19.

Este conjunto de decisiones anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendrá a sustituir el actual estado de alarma que el Gobierno central aplicó en 9 municipios de la región altamente afectados por el avance de la pandemia. Esa herramienta dejará de tener vigor este sábado a las 4:47 de la tarde, tiempo local. El ejecutivo regional pretende que las nuevas medidas releven enseguida al estado de alarma para continuar frenando el auge de infecciones.

MIRA: España impone nuevas restricciones por aumento de contagios de covid-19