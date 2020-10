Nota del editor: Todd Graham es el director de debate de la Universidad del Sur de Illinois. Sus equipos han ganado cinco campeonatos nacionales; ha sido nombrado entrenador nacional de debates del año en tres ocasiones y ha recibido el premio a la trayectoria en el ámbito académico y el debate. Puedes encontrarlo en su sitio web, Facebook y Twitter. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen únicamente al autor. Ver más opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — Con un botón de silencio listo, y una moderadora seria como Kristen Welker de NBC guiando los procedimientos en Nashville, Estados Unidos tuvo un mejor debate presidencial el jueves por la noche.

Entreno a equipos de debate para ganarme la vida, y voy a sumergirme en las categorías en las que la mayoría de los debatientes se ganan la vida: sustancia, lógica y estrategia. Evaluaré al presidente Donald Trump y al exvicepresidente Joe Biden uno a la vez según esos dos criterios, y terminaré con su calificación final.

Joe Biden

Sustancia y lógica: B

El coronavirus fue el primer tema, y ​​Biden destacó en su presentación, describiendo sus planes para el futuro, fomentando el uso de más mascarillas, describiendo los estándares nacionales para abrir escuelas y negocios y describiendo una mayor disponibilidad de pruebas rápidas, y en sus críticas a la el récord de la administración de Trump hasta ahora (más de 220.000 muertos, con un total de muertes diarias que superan los 1.000 y picos en muchos estados).

publicidad

Las respuestas de Biden a las preguntas de Welker sobre varios temas fueron acertadas. Sobre la raza, Welker preguntó si Biden entendía «la charla» que las personas de color le dan a sus hijos para prepararlos, dijo, «para la posibilidad de que pudieran ser atacados, incluso por la policía, sin ninguna otra razón que no sea el color de su piel».

Biden explicó en detalle su comprensión del tema y señaló que su hija es una trabajadora social que ha escrito sobre el tema.

Sobre el cambio climático, Biden declaró rotundamente que era una «amenaza existencial para la humanidad» y señaló la advertencia de los científicos de que «no tenemos mucho tiempo», pero luego dio un paso más y explicó que actuar ahora podría impulsar la economía mientras se protege el medio ambiente.

La sustancia de Biden no fue perfecta. No vinculó efectivamente los otros temas de seguridad nacional, la difícil situación económica de las familias estadounidenses o la raza y el liderazgo con los fracasos de la administración de Trump o con sus propios planes para combatir el coronavirus, que habrían sido transiciones fáciles de hacer.

Estrategia: C-

La elección de palabras simples y los giros de frases marcan la diferencia en los debates. «Voy a acabar con el virus, no el país» fue inteligente. Biden también usó astutamente el lenguaje de Trump en su contra sobre el tema del coronavirus después de que Trump dijera que estamos «aprendiendo a vivir con él». Biden dio la vuelta a eso: «Dice que estamos aprendiendo a vivir con eso. La gente está aprendiendo a morir con eso».

La debilidad de Biden fue que lo arrastraron al terreno de Trump con demasiada frecuencia en la sección de «discusión abierta» del debate. Un ejemplo perfecto de esto fue cuando Trump logró que Biden respondiera su pregunta: «¿Cerraría la industria petrolera?» Biden mordió el anzuelo, «Necesitamos que otras industrias hagan la transición» lejos de la industria petrolera «para llegar a cero emisiones».

Si bien Biden pudo haber querido que esta transición de combustible durara un largo período de tiempo, no fue lo suficientemente específico. Entonces, naturalmente, Trump lo enmarcó como «una gran declaración» e hizo que Biden pareciera radical. «¿Te acordarás de eso, Texas, Pennsylvania, Oklahoma?», dijo Trump.

Biden falló en otros intercambios con Trump en la mitad posterior del debate. No fue claro ni decisivo cuando Trump lo describió como un infiltrado que nunca logró mucho. Biden debería haber respondido mucho más enérgicamente y dijo que sus esfuerzos a menudo fueron bloqueados por los republicanos en el Congreso y que algunas de las victorias políticas de Trump fueron en realidad propuestas demócratas.

Finalmente, Biden habló con demasiado sarcasmo e ironía, lo que rara vez funciona bien durante los debates. Su uso excesivo de la frase «Come on» (¡por favor!) se volvió aburrido.

Calificación general de Biden: C +

Donald Trump

Sustancia y lógica: F

Las respuestas de Trump a las preguntas de Welker fueron atroces. Basta recordar: los temas se anunciaron con anticipación y Trump aún no pudo lograr una sola respuesta directa. Este es un delito de debate capital. Por favor sigue leyendo. Es importante.

Sobre el coronavirus: «¿Cómo lideraría al país en esta próxima etapa?» Trump no tenía otro plan que la esperanza de una vacuna, un deseo expresado que no es exclusivo de él, su administración o incluso nuestro país.

Sobre la seguridad nacional y la injerencia extranjera en las elecciones estadounidenses: «¿Qué harías en tu próximo mandato para poner fin a esta amenaza?» Trump divagó sobre Rusia, correos electrónicos horribles y una conferencia de prensa al azar que trató de usar para acusar vagamente a Biden de … algo … que era difícil de entender.

Sobre las familias estadounidenses y su administración que luchan por revocar la Ley del Cuidado de Salud Asequible, «¿Qué haría usted si … a la gente le quitan el seguro médico?» ¿La respuesta de Trump? Él «terminará Obamacare, ideará un nuevo y hermoso plan de atención médica», pero no estaba claro, incluso después de haber sido presidente durante cuatro años, sobre cuándo sucedería o cómo funcionaría.

Sobre la pregunta sobre la raza en Estados Unidos a la que aludí anteriormente, Trump dijo que sí cuando se le preguntó: «¿Entienden por qué estos padres temen por sus hijos?» Pero se alejó con bastante indiferencia de las personas que eran el tema de la pregunta para atacar el apoyo de Biden a un proyecto de ley contra el crimen hace 26 años.

Sobre el cambio climático, se le preguntó a Trump cómo «combatiría el cambio climático y apoyaría el crecimiento del empleo al mismo tiempo». Si bien mencionó su programa de billones de árboles de pasada, evitó incluso decir las palabras «cambio climático» por completo.

Finalmente, sobre el tema del liderazgo, considere esta pregunta: «Imagínese que este es su día de toma de posesión. ¿Qué les dirá en su discurso a los estadounidenses que no votaron por usted?» La respuesta de Trump fue: algo … plaga de China … algo … graduados del MIT … algo más, y los 401 se van al infierno. No pretendo ser simplista; así de incoherente fue una respuesta inútil.

El otro delito capital fue una violación de la regla fundamental del debate: no mientas. La deshonestidad de Trump estaba en plena e implacable exhibición, pregunte a los verificadores de hechos. Cualquier audiencia, en este caso, el pueblo estadounidense, nunca debería volverse insensible a la mentira en el debate. Nunca.

Pero la esencia de Trump no fue del todo mala. De hecho, pensé que dio buenos ejemplos durante la parte del debate sobre la raza. Su crítica al proyecto de ley contra el crimen de 1994 que Biden se esforzó por aprobar, el nuevo financiamiento de Trump para universidades históricamente negras y sus esfuerzos en la reforma de la justicia penal fueron puntos excelentes para plantear. Infortunadamente, la hipérbole de Trump con demasiada frecuencia le resta credibilidad en muchos temas y el jueves por la noche no fue la excepción. ¿Comparándose con Abe Lincoln? Ese perro no caza.

Estrategia: C

La versión más agradable de Trump siempre parece ganarse a las personas que piensan que esta vez, solo tal vez, finalmente le dio la vuelta a la civilidad. Dado lo mucho que a los votantes independientes les disgustó la actuación de Trump en el debate anterior, la civilidad fue la estrategia correcta el jueves por la noche. Infortunadamente, la mayor fortaleza de Trump fue también su debilidad. El foco del debate se convirtió ahora en el contenido de sus respuestas. Ahí es donde el Emperador no tenía ropa, con las propuestas de política de Trump en gran parte (in) visibles para que todos las vean.

Calificación general de Trump: F

Sus buenos momentos no pueden compensar la ruptura de los pecados cardinales del debate: no responder a las preguntas y mostrar una deshonestidad generalizada.