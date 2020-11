La marihuana recreativa legal tuvo una gran victoria durante las elecciones

Proyección de CNN: 3 estados de EE.UU. legalizan la marihuana 0:57

(CNN Business) — Todavía hay mucha incertidumbre sobre las elecciones de 2020 en Estados Unidos, pero una cosa está clara: la marihuana recreativa tuvo una gran noche en las urnas.

Los votantes en Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur autorizaron el consumo de cannabis para adultos. Así, aumenta a 15 el número total de estados que lo aprobaron para ese propósito.

«Lo aprobaron de forma abrumadora, no fueron carreras reñidas», dijo John Hudak, experto en políticas sobre cannabis y subdirectora de Brookings Institution. «Esta es una victoria rotunda para el cannabis», opinó.

La mayoría de las estimaciones de la industria consideran que Arizona y Nueva Jersey serán mercados de miles de millones de dólares en unos pocos años. Compañías como Curaleaf Holdings y Scotts Miracle-Gro han estado haciendo jugadas de ajedrez mucho antes de las elecciones de este martes para asegurar su capitalización.

Curaleaf, que opera negocios de cannabis en 23 estados, invirtió fuertemente para aumentar la producción y su presencia minorista en ambos estados, dijo Joe Bayern, presidente de la compañía.

Scotts, conocida por su negocio de plantas y jardines, hizo grandes inversiones durante los últimos años en la adquisición de empresas del sector hidropónico. Este es un proceso de jardinería que no necesita tierra y es popular entre cultivadores de cannabis de todos los tamaños. Scotts contribuyó con US$ 800.000 a los esfuerzos por legalizar el cannabis recreativo en Nueva Jersey, según los registros financieros de las elecciones estatales.

«Con Nueva Jersey, no solo estamos mirando en el contexto de Nueva Jersey, sino en todo el corredor del noreste», dijo Jim King, vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos de Scotts, en una entrevista con CNN Business.

‘Nueva Jersey rodeada’

Miembros de la industria y analistas dicen que Nueva Jersey probablemente desencadenará un efecto dominó de medidas de legalización en el noreste, especialmente en Nueva York y Pensilvania.

Y si esas fichas de dominó caen, eso es bueno para Cresco Labs, con base en Illinois. La compañía tiene operaciones de cultivo, producción y venta minorista de marihuana en Massachusetts. Y también en estados donde la marihuana medicinal es legal como Nueva York y Pensilvania, dijo el director ejecutivo de Cresco, Charlie Bachtell.

Cresco ha adoptado un enfoque operativo para anclar sus negocios ––centros de cultivo, instalaciones de producción y sus dispensarios Sunnyside–– en áreas con «buenas regulaciones que cuentan con el apoyo de grandes poblaciones».

«Tenemos a Nueva Jersey rodeada», dijo Bachtell.

Bachtell también expresó optimismo en que las medidas estatales influyan en el panorama federal.

«Con cada nuevo estado que aprueba o adopta una ley de uso de cannabis para adultos, debes pensar que ahora hay dos senadores más en la ciudad de Washington que representan a estados que tienen leyes de cannabis para adultos», dijo Bachtell.

Bethany Gomez, directora general de Brightfield Group, una compañía de análisis e investigación de mercado que se especializa en la industria del cannabis, proyecta que la industria del cannabis medicinal y recreativo de Estados Unidos registrará US$ 19.000 millones en ventas este año. También prevé que crecerá a US$ 24.000 millones en 2021. Y que, con las adiciones de esta semana y posibles nuevas incorporaciones como Nueva York, alcanzará los US$ 45.000 millones en ventas para 2025.

Los obstáculos que enfrenta la industria de la marihuana

Sin embargo, la industria enfrenta obstáculos a nivel federal.

Un Senado liderado por el republicano Mitch McConnell significa que las medidas legislativas sobre la marihuana no avanzarán, especialmente bajo un Gobierno de Biden.

«Mitch McConnell es una máquina humana de (decir) ‘no'», dijo Hudak. «Esto es algo que simplemente no le gusta. No ve los beneficios políticos», opinó.

Eso es malo para la industria. Sus miembros dicen que es urgente abordar los vacíos regulatorios que son clave para las empresas que operan dentro de los sistemas legales estatales, pero que comercian con un producto ilegal a nivel federal. Las empresas de cannabis dicen que no pueden realizar operaciones bancarias u obtener financiación tradicional fácilmente. Esto porque están sujetas a una ley fiscal de la década de 1980 redactada para castigar a los traficantes de drogas. Dicen que tienen dificultades para asegurar sus negocios y no califican para la ayuda federal por desastres.

«Ese es un problema grande y apestoso cuando 1 millón de acres del Triángulo Esmeralda se incendió», dijo Tiffany Devitt, jefa de asuntos gubernamentales y del consumidor de CannaCraft, que tiene su sede en el condado de Sonoma en California. La compañía fabrica alrededor de 200 productos de cannabis de marcas como Care By Design, Hi-Fi Hops y AbsoluteXtracts. Devitt se refería a una importante región productora de cannabis en el norte de California que se ha visto muy afectada por los recientes incendios forestales en el estado.

Razones para el optimismo

Sin embargo, hay una razón para ser optimistas, dijo Devitt. Y señaló los posibles paralelismos con el fin de la prohibición del alcohol y el deseo de estimular el crecimiento económico durante la Gran Depresión.

«Se podría observar una trayectoria similar en el caso del cannabis, en la que los problemas económicos que enfrentamos como país están haciendo que la gente se dé cuenta del hecho de que la industria del cannabis puede, de hecho, ser un beneficio para la comunidad en su conjunto desde un punto de vista laboral», dijo.