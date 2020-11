(CNN) — Twitter ya no ocultará tuits falsos o engañosos sobre los resultados de las elecciones de Estados Unidos con etiquetas de advertencia, tal como hizo esta semana con varios de los mensajes del presidente Donald Trump en la plataforma.

«Ahora que el resultado de la elección fue anunciado por múltiples fuentes, según nuestras directrices públicas ya no aplicaremos advertencias en tuits que comenten el resultado de la elección», dijo un portavoz de Twitter a través de un comunicado.

Twitter etiquetó más de un tercio de los tuits de Trump desde que se cerraron las urnas el martes por la noche. Los ocultó con advertencias que decían «parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso sobre una elección u otro proceso cívico». La medida obligaba a los usuarios a hacer clic para poder ver el tuit.

Si bien esas advertencias permanecerán activas, no se aplicarán a ningún mensaje nuevo.

Además de ocultar los tuits ofensivos detrás de etiquetas de advertencia, Twitter restringió la forma en que se podían compartir. Eliminó las respuestas y los ‘me gusta’ y sólo permitió que los usuarios citaran los tuits en lugar de poder retuitearlos. Esto les permite compartirlos con sus propios comentarios adjuntos.

Esas restricciones no se aplicarán a los tuits nuevos, confirmó el portavoz.

Twitter sigue poniendo etiquetas en algunos tuits. «Esta afirmación sobre fraude electoral está en disputa», se lee en una etiqueta adjunta a un tuit de Trump del sábado que afirmaba «no se permitió a los observadores entrar en las salas de conteo» y «se enviaron millones de boletas por correo a personas que nunca las pidieron».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020