(CNN) — Dos prominentes senadores republicanos criticaron el jueves el intento del presidente Donald Trump de revocar los resultados de las elecciones presidenciales en Michigan, y uno de ellos llegó a calificar la estrategia del presidente como «antidemocrática».

El senador por Utah Mitt Romney y el senador por Nebraska Ben Sasse, dos de los pocos legisladores de su partido dispuestos a criticar a Trump, señalaron el jueves por la noche al presidente por sus intentos de revertir su derrota en Michigan.

La declaración de Romney fue la crítica más directa a la caótica estrategia postelectoral de Trump destinada a anular la victoria del presidente electo Joe Biden que cualquier otra de un legislador republicano hasta la fecha.

«Habiendo fallado en presentar un caso plausible de fraude generalizado o conspiración ante cualquier tribunal de justicia, el presidente ahora ha recurrido a una presión excesiva sobre los funcionarios estatales y locales para subvertir la voluntad de la gente y anular las elecciones», dijo Romney en una declaración publicada en Twitter. «Es difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática por parte de un presidente estadounidense en funciones».

Romney no es el único

Romney y Sasse reaccionaron así a la decisión de Trump de invitar a los líderes republicanos de la legislatura de Michigan a la Casa Blanca el viernes, ya que su objetivo es retrasar o bloquear la certificación de las elecciones en estados clave que fueron para Biden.

Sasse dijo en su declaración que les está diciendo a sus electores que miren lo que el equipo legal de Trump está argumentando en la corte, no lo que están diciendo en público.

En una demanda tras otra, el equipo de Trump no ha alegado fraude electoral o no ha podido respaldar sus afirmaciones con pruebas. El jueves, Trump y sus aliados perdieron casos en Arizona, Pensilvania y Georgia.

«Según lo que he leído en sus presentaciones, cuando los abogados de la campaña de Trump se presentaron ante los tribunales bajo juramento, se han negado repetidamente a alegar un gran fraude, porque hay consecuencias legales por mentir a los jueces», dijo Sasse. «El presidente Trump perdió Michigan por más de 100.000 votos y la campaña y sus aliados perdieron o retiraron las cinco demandas en Michigan por no poder presentar ninguna evidencia».

¿Giro de los republicanos?

Es poco probable que las declaraciones de Romney y Sasse sean una señal de que el apoyo a Trump en el Capitolio y su campaña postelectoral de mentiras y teorías de conspiración está disminuyendo.

Romney fue el único senador republicano que votó para condenar a Trump durante su juicio político a principios de este año y ha sido un crítico frecuente del presidente. Sasse es un crítico ocasional del presidente, pero que ha intensificado sus críticas en los últimos meses.

La mayoría de los legisladores republicanos han alentado al presidente a llevar a los tribunales sus afirmaciones infundadas de fraude electoral y se han negado a reconocer a Biden como presidente electo. Biden ganará el Colegio Electoral por una votación de 306-232, proyecta CNN, el mismo margen por el que ganó Trump en 2016. También obtendrá más de 5 millones de votos más que Trump en el voto popular.

Denuncias de fraude

A pesar de la clara victoria de Biden, Trump ha enviado abogados a todo el país para presionar sobre las denuncias de fraude electoral, con el objetivo de que se rechacen miles de votos para inclinar las elecciones a su favor. Su abogado personal, Rudy Giuliani, está al frente del esfuerzo legal y celebró una conferencia de prensa similar a un circo el jueves en la que él y una gran cantidad de otros abogados de Trump hicieron afirmaciones descabelladas sobre el fraude y las máquinas de votación que cambian los votos de Trump a favor de Biden, nada para lo cual tenían alguna evidencia o se basaban en hechos.

Sasse señaló esa conferencia de prensa como particularmente peligrosa.

«Las salvajes conferencias de prensa erosionan la confianza del público», dijo. «Así que no, obviamente Rudy y sus amigos no deberían presionar a los electores para que ignoren sus obligaciones de certificación según el estatuto. Somos una nación de leyes, no de tuits».