(CNN) — Tómate un descanso de las compras navideñas en línea estos días para disfrutar de la luna llena y un eclipse lunar penumbral.

Ambos eventos serán visibles la madrugada de este lunes.

Los eclipses lunares solo pueden ocurrir durante una luna llena, pero un eclipse lunar penumbral es diferente a un eclipse lunar total.

Un eclipse penumbral ocurre cuando la luna se mueve hacia la penumbra o sombra exterior de la Tierra. Esto hace que la luna se vea más oscura de lo normal.

Durante un eclipse lunar total, el cambio es más dramático porque toda la luna parece tener un color rojo intenso.

Este es el último eclipse penumbral del año y será visible para aquellos en Norteamérica y Sudamérica, Australia y partes de Asia. Conoce aquí cuándo ocurrirá en tu área.

Aproximadamente el 85% de la luna se volverá más oscura durante la fase pico o media del eclipse. Si bien este tipo de efecto de sombreado de la luna es visible, la mejor opción para verlo es con un telescopio, según la NASA.

Pero no te preocupes por determinar cuándo la luna entra y sale de la penumbra, que no es visible ni siquiera con telescopios.

El 30 de noviembre, la luna entrará en la penumbra a las 2:29 am hora de Miami y dejará la penumbra a las 6:56 am ET. El pico del eclipse, cuando la luna estará más oscura, será a las 4:42 am.

A diferencia de un eclipse solar, no necesitas lentes especiales para ver un eclipse lunar.

La luna también estará en su máximo a las 4:30 am hora de Miami del 30 de noviembre. Cada mes tiene su propio nombre asociado con la luna llena.

Para noviembre, esa es la luna llena de castor. También se la conoce como luna llena de escarcha debido a las frías temperaturas de noviembre.

Los nativos americanos la llamaban la luna de los castores porque la asociaban cuando los castores terminan de construir sus cabañas, hechas de ramas y barro, para prepararse para el invierno.

Ya sea que salgas de tu refugio de invierno o simplemente lo veas por la ventana, vigila el cielo el lunes por la mañana temprano para ver el eclipse lunar penumbral final del año.