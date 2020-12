5 consejos para tener buenas fiestas virtuales 1:06

(CNN) — A medida que los casos de coronavirus aumentan en Estados Unidos después del fin de semana de Acción de Gracias, expertos predicen que habrá un crecimiento exponencial de infecciones y muertes a medida que el país se acerca a las festividades de diciembre.

El mejor regalo que puede darle a su familia para Hanukkah, Navidad o Kwanzaa es quedarse en casa durante las fiestas de fin de año, según la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN. Ten es médica de emergencias y profesora visitante en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Si debes visitar a tu familia en esta temporada de fiestas, lo más seguro es ponerlos en cuarentena durante 14 días para evitar transmitirles el coronavirus. Para las personas que comienzan a viajar una semana antes de Navidad, sus dos semanas comienzan ahora. Seguramente has escuchado recomendaciones de cuarentenas que duran de siete a 10 días, ¿verdad? Sigue leyendo. Aquí hay más orientación del Dr. Wen.

CNN: ¿Cuál es su consejo para las personas que quieren ver a familiares en Navidad?

Dra. Leana Wen: El coronavirus está aumentando a una velocidad cada vez mayor en todo el país. En noviembre, Estados Unidos tuvo más de 4 millones de nuevas infecciones por covid-19. Esto será mucho mayor en diciembre. Los hospitales ya están abrumados. Uno de cada cinco hospitales informa que tiene una escasez crítica de trabajadores de la salud.

Necesitamos la ayuda de todos para aplanar la curva nuevamente y evitar un colapso de nuestro sistema de atención médica. Ahora es el momento de confinarse. Recomiendo encarecidamente a las personas que no viajen a ver a sus seres queridos durante la Navidad. Si hay amigos o familiares que viven en su área, pueden verse al aire libre si los miembros de diferentes hogares están separados por al menos 2 metros de distancia en todo momento. No comparta bebidas ni comida.

Sé que las reuniones al aire libre serán muy difíciles para muchas personas, especialmente con la llegada del clima frío. Si desean reunirse en lugares cerrados, hay una manera segura de hacerlo: todos deben estar en cuarentena durante 14 días. Eso no será posible para la mayoría de las personas, en cuyo caso, deben detener sus reuniones durante esta Navidad.

CNN: ¿Qué pasa con las nuevas pautas de los CDC que dicen que solo tiene que ponerse en cuarentena durante 10 días? Escuché que puedes hacerte la prueba después de siete días.

Wen: El período de incubación del coronavirus es de hasta 14 días. Es por eso que lo más seguro es ponerse en cuarentena durante 14 días y hacerse una prueba.

Los CDC acaban de cambiar su guía para decir que las personas expuestas al coronavirus pueden ponerse en cuarentena durante 10 días. Eso es porque la gran mayoría de las infecciones por coronavirus se detectarán en 10 días. Algunos casos, sin embargo, no lo harán. Es por eso que una cuarentena de 14 días sigue siendo la opción más segura, aunque 10 días probablemente sea mucho más práctico para muchas más personas.

Con respecto a las pruebas, la mayoría de las personas dan positivo después de cinco a siete días. Una prueba después de siete días no es tan buena como una cuarentena completa durante 14 días, pero si tiene acceso inmediato a las pruebas y simplemente no puede hacer los 14 o incluso 10 días completos de cuarentena, este es un protocolo aceptable.

CNN: ¿Qué significa una cuarentena? Más en días de Navidad

Wen: Una cuarentena significa que debe reducir el riesgo de todas las formas posibles. Eso significa no reunirse en lugares cerrados con personas que no sean de tu hogar. No deberías ir a trabajar y los niños no deberían ir a la escuela ni a la guardería. Incluso deberías intentar pedir a domicilio los comestibles, si es posible, para limitar tu exposición. Definitivamente no cenes en restaurantes ni vayas a bares o gimnasios.

Esto es particularmente importante si tienes la intención de reunirte con personas que son particularmente vulnerables, por ejemplo, padres ancianos o personas con afecciones médicas subyacentes. Pero recuerda que nadie es inmune al coronavirus. Incluso aquellos que son jóvenes y por lo demás sanos pueden enfermarse gravemente. Y todos podrían terminar contrayendo covid-19 y contagiar a otros.

CNN: ¿Qué pasa con los viajes de Navidad? ¿Es arriesgado hacerlos? ¿Y en qué momento se deben hacer las pruebas antes de viajar?

Wen: El método de viaje más seguro en lo que respecta al riesgo de coronavirus es conducir. Si solo tú y tu familia viajan en un vehículo, especialmente si no se detienen en las estaciones de descanso, es algo seguro. Si necesitas ir a un baño en el camino, asegúrate de encontrar uno que sea el menos concurrido, minimiza el tiempo allí y usa una mascarilla quirúrgica de tres capas que cubra completamente tu nariz y tu boca.

Los viajes aéreos tienen cierto riesgo. El tiempo durante el vuelo es realmente de bajo riesgo, ya que circula aire fresco y los aviones tienen filtros de aire de alta calidad. Sin embargo, existen otros riesgos que se suman: esperar en la pasarela (para recoger las maletas) mal ventilada, abordar el avión cuando la ventilación aún no está funcionando, sentarse en las áreas de espera del aeropuerto abarrotadas, incluso estar en tránsito hacia y desde el aeropuerto. Puedes reducir el riesgo haciendo todo lo posible para mantener una distancia física y siempre usando una buena mascarilla (y un protector facial encima de una máscara también puede ayudar), pero habrá cierto riesgo.

Si vas a manejar para ver a tus seres queridos, debes obtener el resultado de su prueba antes de irte. De esa forma, si das positivo para coronavirus, debes quedarte en casa. Asegúrate de seguir en cuarentena después de obtener su resultado; de lo contrario, aún podrías contraer coronavirus entre el momento en que te haces la prueba y cuando te vas.

Debido a la prevalencia del coronavirus en este momento, consideraría que los viajes aéreos tienen un riesgo lo suficientemente alto como para que una cuarentena y una prueba negativa antes del viaje aéreo no sean suficientes para reunirse en interiores de forma segura con otras personas en su destino. Por esa razón, desaconsejo volar o tomar el tren o autobús para ver a sus seres queridos esta Navidad; incluso si sigue todos los procedimientos de seguridad durante los viajes, todavía existe el riesgo de contraer Covid-19 y transmitirlo a otras personas que pasas tiempo con el interior.

CNN: ¿Qué pasa con la vacuna contra el coronavirus? ¿Podré tenerla antes de viajar?

Wen: Hay buenas noticias sobre la vacuna contra el coronavirus: hay dos vacunas que parecen ser seguras y muy efectivas. Es probable que la FDA les otorgue una autorización de uso de emergencia a mediados de diciembre, y el primer grupo de personas que corren un riesgo particularmente alto podría recibir la vacuna antes de fin de año.

Sin embargo, la vacuna aún no está disponible para el público. Las mejores estimaciones son que estará disponible para la mayoría de los estadounidenses en la primavera del próximo año. Eso significa que no podemos vacunarnos ahora y la vacuna, aunque prometedora, no será útil para permitirnos ver a nuestros seres queridos en estas vacaciones de invierno, sobre todo en las festividades de fin de año.

CNN: ¿Qué pasa si viajo? ¿Debo ponerme en cuarentena una vez que regrese a casa?

Wen: Una vez más, no te aconsejaría que viajes o veas a sus seres queridos, a menos que sea al aire libre o que todos se hayan puesto en cuarentena y se hayan hecho la prueba. Sin embargo, si viajas en avión o participas en reuniones en lugares cerrados con personas que no se han puesto en cuarentena, debes ponerte en cuarentena una vez regreses a tu comunidad de origen. Eso es porque ciertamente no querrás transmitirle el virus a tu familia o comunidad.

Esta cuarentena es la misma: 14 días si es posible; si no, 10 o siete días. Entonces te haces una prueba. Eso es mucho que pedir y una razón más para posponer los viajes y las reuniones en persona durante estas festividades.

Recuerda que el final está a la vista. Tenemos un invierno muy desafiante que superar. Pero podemos hacer esto y protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, y ayudar a detener el rápido aumento del coronavirus en todo el país.