Pareja de novios dona la comida de su fiesta de bodas 0:47

(CNN) — Antes de la pandemia, S. Nicole Lane dijo que gran parte de su tiempo con su novio lo pasaba saliendo, bailando y bebiendo.

«Ambos tenemos trabajos bastante exigentes, por lo que nuestros días libres los pasamos en un torbellino», dijo. «Creo que muchas de nuestras peleas y discusiones fueron alimentadas por el alcohol».

Durante el confinamiento por la pandemia, a principios de este año, la pareja de Chicago comenzó a caminar unida en senderos, a menudo cubriendo hasta 30 kilómetros en un solo día. «No creo que fuéramos de excursión diciendo: ‘Esto ayudará a nuestra relación’, pero realmente nos ha acercado mucho más y nos ha hecho sentir más cómodos el uno con el otro», dijo.

«Además de eliminar nuestros vicios anteriores e introducir una nueva obsesión, creo que ha hecho que nuestro vínculo sea mucho más fuerte y nuestro amor mucho más profundo», dijo Lane. «Me ha hecho darme cuenta de que lo quiero como mi compañero a largo plazo aún más porque podemos pasar por experiencias realmente estresantes y sentirnos bien después».

En estos tiempos difíciles, muchas parejas han sido empujadas a límite y han decidido separarse o divorciarse. Otros están navegando por el salvaje viaje entre el sexo y la pandemia. Luego están las parejas que han encontrado una manera no solo de sobrevivir sino de acercarse a pesar de todas las tensiones de los muchos desafíos de este año.

publicidad

Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacer prosperar tu propia relación.

La novedad puede ayudar a fortalecer tu relación de pareja

Las parejas que le ponen novedad a sus relaciones, en este momento de unión prolongada, pueden lograr algo, según Pepper Schwartz, profesora de Sociología en la Universidad de Washington.

«La gente dice: ‘Nos amamos, pero (la pandemia) es demasiado'», dijo. «Debe haber una tercera entrada en (la relación). Una tarea, un curso, cosas nuevas de las que puedan hablar y sentirse bien».

En lugar de dejar que el estrés de la pandemia los haga implosionar, dijo Schwartz, las parejas exitosas se están volviendo creativas cuando se trata de introducir nuevos intereses en sus vidas, tanto en parejas como cada uno. «Conozco a una pareja que inició un gallinero e investigó pollos exóticos. Antes había sido algo así como una broma entre ellos».

«En lugar de hundirse en una depresión, descubran algo más con lo que se sientan bien, ya sea por separado o juntos», dijo.

Eso no quiere decir que debas comprar pollos o vender todas tus pertenencias y mudarte a las Islas Maldivas juntos. Podría ser tan simple como sacar al perro a un viaje largo o dar un paseo por el bosque. «El deseo de salir a la naturaleza es casi un impulso primordial», agregó Schwartz.

La empresa y la casa: ¿Cómo enfrentar el reto de las parejas que trabajan? 5:26

Habla menos, escucha más

Para la estadounidense Ruth Terry, de 39 años, y para quien ha sido su pareja durante casi 10 años, la idea de encerrarse en su apartamento de 37 metros cuadrados en Estambul, a principios de este año, fue inicialmente alarmante.

«Sobre todo, tenía miedo de volverlo loco», dijo. «Necesita su tiempo a solas, y eso ya era difícil de conseguir en un lugar tan pequeño».

La pareja trabajó para comunicarse más sobre cosas como dividir las tareas del hogar y también memorizaron los horarios de cada uno para las tareas del hogar para poder sincronizarse mejor en espacios tan reducidos, dijo.

Terry y su pareja también pusieron en acción una lección importante que habían aprendido antes en su relación durante la terapia de pareja, que es «no asumir nada», dijo. «Estamos conectados de manera tan diferente que puede haber muchos malentendidos cuando adivinamos lo que el otro está pensando, incluso después de haber estado en una relación tanto tiempo».

Esa comunicación es clave, según Diana Wiley, terapeuta matrimonial y familiar y terapeuta sexual que vive en Seattle, quien enfatizó la importancia de poner su relación en primer lugar en este momento, por más desafiante que sea.

«Las parejas exitosas en este momento están dando prioridad a sus relaciones», dijo Wiley, autora de «Love in the Time of Corona«. «Están mostrando sus sentimientos y haciendo tiempo para sí mismos. Proteger su matrimonio o relación contra el divorcio contra la pandemia implica ser considerado y mantenerse en comunicación».

Como regla general, dijo, cuando trabajes en tu relación, «habla menos y escucha más».

«Como seres humanos, tenemos una necesidad universal de ser escuchados, comprendidos y validados», dijo. «Y a veces tenemos personas ocupadas expresando su propia posición, y es difícil para ellos escuchar genuinamente o sentir curiosidad por los pensamientos y sentimientos de su pareja».

Familias se enfrentan a sillas vacías en Acción de Gracias 3:23

Disfrutando las fiestas de fin de año

Con las festividades de fin de año cerca, dijo Wiley, las parejas pueden esperar que los factores estresantes habituales de la temporada festiva se agraven con la pandemia.

«Muchas parejas están recalibrando sus planes para la fiestas», dijo. «Con la pandemia en auge, muchos han reemplazado el ajetreo de tener demasiado que hacer durante la temporada navideña con la incertidumbre y la pérdida de la rutina y la tradición».

Sugiere que las parejas cambien las prioridades de sus planes de festividades de una manera divertida y creativa, tal vez creando nuevas tradiciones que puedan aliviar el paso de las fiestas, que a menudo es «un indicador de la conexión emocional».

Lane dijo que ella y su novio suelen pasar la Navidad y el Año Nuevo separados, visitando a sus respectivas familias, lo que planean hacer de nuevo este año.

Pero están dando prioridad al tiempo que pasan juntos antes de las fiestas alquilando una cabaña en un lugar remoto durante algunas semanas antes de despedirse temporalmente.

«Creo que es importante para mí pasar mucho tiempo de calidad con él antes de que nos separemos durante un mes más o menos», dijo Lane. «De hecho, me siento más tranquila al comenzar las vacaciones de este año que nunca».

— Terry Ward es una escritora independiente que vive en Tampa, Florida.