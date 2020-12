William Barr contradice abiertamente solicitudes de Trump para revertir resultado electoral 2:37

(CNN) — El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, rechazó este lunes varias de las declaraciones incendiarias y sin fundamento del presidente Donald Trump sobre las elecciones. Barr afirmó el conferencia de prensa que no planea nombrar un fiscal especial para investigar al hijo del presidente electo Joe Biden ni los comicios.

«Si pensara que un fiscal especial en esta etapa es una herramienta correcta y es apropiado, nombraría uno, pero no lo he hecho y no lo haré», dijo Barr en respuesta a una pregunta sobre las elecciones presidenciales. El jerarca dijo que no se encontró un fraude generalizado en esta elección.

Barr también rechazó rotundamente las sugerencias de los partidarios del presidente que en los últimos días le pidieron al Gobierno de Estados Unidos que se apodere de las máquinas de votación.

«No veo ninguna base para la incautación de máquinas por parte del Gobierno federal», dijo Barr el lunes.

Esta fue la última gran conferencia de prensa de Barr como jefe del Departamento de Justicia en la administración de Trump. El evento subraya cuánto se ha separado Barr de un presidente al que se mantuvo cercano hasta hace unas semanas.

Trump ha hecho consultas acerca de la necesidad de llevar adelante investigaciones especiales de Hunter Biden y el llamado fraude electoral, y continúa distribuyendo teorías infundadas que sostienen que le robaron las elecciones presidenciales.

«Desafortunadamente, hay fraude en la mayoría de las elecciones, creo que somos demasiado tolerantes», dijo. Sin embargo, en esta elección, dijo Barr, apoya el hallazgo de que no hubo fraude sistémico o en una base amplia, un hallazgo que el presidente se niega a admitir.

La respuesta de William Barr sobre la investigación a Hunter Biden

Las claves para entender la investigación a Hunter Biden 2:46

Sobre la investigación financiera a Hunter Biden, que la transición de Biden reconoció recientemente y sobre la que Barr se mantuvo en silencio durante la temporada electoral, el secretario de Justicia dio una respuesta similar. Afirmó que no hay necesidad de que tome medidas especiales para proteger la investigación.

«En la medida en que hay una investigación, creo que actualmente se está manejando de manera responsable y profesional dentro del departamento. Y hasta este momento no he encontrado una razón para nombrar a un fiscal especial y no tengo ningún plan para hacerlo antes de irme», dijo Barr cuando se le preguntó sobre Hunter Biden. Los fiscales federales y el Servicio de Impuestos Internos están llevando a cabo la investigación, y Hunter Biden no ha sido acusado de ningún delito.

Los comentarios de Barr tuvieron lugar después del anuncio de nuevos cargos penales contra un presunto fabricante de bombas en el atentado terrorista con bomba en 1988 en el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia.

El exagente de inteligencia libio Abu Agila Masud fue acusado por su involucramiento en el atentado.

Está programado que William Barr salga del Departamento de Justicia el miércoles, luego de haberle dicho al presidente la semana pasada que dejaría la administración antes del fin del mandato y de negociar quedarse para el anuncio de Lockerbie que tuvo lugar el lunes. Está previsto que el subsecretario del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen, quien se desempeñó como el número dos de Barr durante más de un año y se ha mantenido fuera del foco de atención en los temas más politizados del departamento, ocupe el puesto principal durante el último mes de la presidencia de Trump y, potencialmente, hasta que el Senado confirme al designado de Biden.

Barr no opina sobre la posibilidad de que Trump se indulte a sí mismo

Después del anuncio, los reporteros le preguntaron a Barr sobre una variedad de otros temas controvertidos que involucran al Departamento de Justicia.

En respuesta a otras preguntas, William Barr explicó por qué nombró al fiscal estadounidense John Durham como fiscal especial para investigar los orígenes de la investigación sobre Rusia por parte del FBI en 2016. Barr dijo: «Quería proporcionarle a él y a su equipo la seguridad de que podrían terminar su trabajo», probablemente durante la administración de Biden. Barr dijo que estaban haciendo un buen progreso y se negó a discutir las conclusiones.

También se negó a responder cuando se le preguntó si un presidente podía indultarse a sí mismo. Este es otro tema que ha generado mucho debate en los círculos legales a medida que la presidencia de Trump se acerca a su fin.

«Sin consideración profunda, no voy a opinar sobre un tema constitucional en lo que respecta al poder de indulto», dijo Barr en la conferencia de prensa.

Sobre el ataque cibernético SolarWinds que afectó a varias agencias del Gobierno de Estados Unidos, Barr dijo: «Ciertamente parece que son los rusos». Barr agregó que estaba de acuerdo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en esta conclusión.

Hackean agencias del gobierno de EE.UU. 1:52

Durante el fin de semana, Trump restó importancia al ciberataque masivo a agencias del Gobierno. El mandatario contradijo la declaración de Pompeo, al decir sin evidencia que el ataque pudo haber venido de China.