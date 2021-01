Los familiares de opositores detenidos demandan su liberación antes de las elecciones previstas para noviembre de 2021.

(CNN Español) — En Nicaragua, familiares de opositores detenidos en la cárcel La Modelo, ubicada en Tipitapa, denunciaron este martes que las autoridades del sistema penitenciario nacional impusieron una reducción en la cantidad de alimentos que pueden llevar a sus parientes durante las visitas. Además señalaron que los obligan a comprar algunos cereales a un precio mucho mayor del que se encuentra en el mercado local.

Los familiares también denuncian que antes y durante las visitas son fotografiados y posteriormente les piden firmar un compromiso de no denunciar situaciones que consideren irregulares a cambio de un buen trato para sus familiares.

«Cuando salimos de la visita nos llevan a una sala aparte y nos hacen firmar un papel que dice que nosotros, los familiares de presos políticos, no tenemos que andar levantando falsedades y que nuestros presos están en total condición de salud buena. Y eso es una mentira porque hay algunos presos políticos que no reciben ninguna atención médica. De igual manera, cuando están enfermos y los llevan a la planta hospital no tienen medicamentos para sustentarle sus enfermedades», dijo Karen González, familiar de uno de los detenidos.

CNN trató de obtener una reacción del Ministerio de Gobernación a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo, pero hasta el momento se espera la respuesta.

Los miembros de Comité de madres y familiares de presos dicen que representan a 118 detenidos, algunos de ellos —afirman— en prisión desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2018 y a quienes el Gobierno de Nicaragua los considera reos comunes.

Los familiares de opositores detenidos piden a las facciones opositoras que alcancen la unidad en el contexto de las elecciones generales previstas para noviembre de 2021. También demandan la liberación de sus parientes, previo a los comicios.