(CNN) — Los demócratas de la Cámara de Representantes que ejercen como fiscales en el caso contra Donald Trump señalan de manera privada y en público que probablemente evitarán un enfrentamiento dramático con el expresidente y es poco probable que emitan una citación para obligarlo a prestar testimonio.

Los demócratas creen que hay evidencia de sobra, procedente de videos y otras fuentes, que demuestran la clara intención de Trump de incitar a sus partidarios a asaltar el Capitolio, lo que condujo a los disturbios mortales del 6 de enero, sin su testimonio. Planean argumentar que su negativa a testificar subraya su culpabilidad. Y no hay apetito por un posible enfrentamiento judicial si Trump se negara a cumplir con una citación del Senado para que preste testimonio, en momentos en que muchos demócratas del Senado están ansiosos por que el juicio sea breve para pasar a otros asuntos rápidamente.

Todo lo cual, dicen las fuentes demócratas, significa que es poco probable que los fiscales busquen una citación para el expresidente.

«Su negativa inmediata a testificar lo dice todo y establece claramente una inferencia adversa que respalda su culpa», dijo el jueves por la noche el representante Jamie Raskin, fiscal principal de juicio político, sin mencionar la posibilidad de emitir una citación para exigir su testimonio.

Todavía no se tomó una decisión definitiva sobre qué tanto buscar que Trump preste testimonio o si se emitirá una citación, dice fuentes demócratas. Además, los demócratas aún no han decidido si llamarán a declarar a testigos. No obstante, cada vez hay una expectativa mayor de que no lo hagan, en gran parte porque todos los senadores experimentaron por sí mismos lo que sucedió ese día y la evidencia en video podrá contar la historia de manera vívida.

¿Cuánto podría durar el juicio político?

Los demócratas siguen debatiendo cuánto tiempo debería durar el juicio. Los fiscales del juicio político consideran que el procedimiento podría tomar hasta dos semanas. Mientras tanto, algunos demócratas del Senado presionan por un plazo más corto, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Parece cada vez más probable que el juicio concluya en la semana del 22 de febrero, porque los demócratas esperan aprobar el paquete de ayuda frente al covid-19 antes de que finalice el mes.

La estructura del juicio aún se desconoce, pero se espera que sea más corto que el juicio de Trump en 2020. Este duró aproximadamente tres semanas. Entre bastidores, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y sus ayudantes están inmersos en extensas discusiones sobre un paquete que establece las reglas básicas del procedimiento. Se espera que este paquete se dé a conocer antes de que comience el juicio el martes, dicen las fuentes.

El Senado tendrá que aprobar las reglas básicas, y ambas partes esperan que sean adoptadas por una mayoría bipartidista. Esto supondría un cambio con respecto a 2020, cuando el paquete de reglas se adoptó siguiendo líneas partidistas después de un debate reñido que se extendió más allá de la medianoche del día de apertura del juicio.

Una decisión ineludible

En última instancia, los senadores tendrán que tomar la decisión de si obligar o no a testigos a comparecer, ya que una mayoría simple podría emitir una citación para que declaren. Sin embargo, algunos demócratas están recelosos de buscar el testimonio de Trump. Argumentan que no es necesario y que podría convertirse en un espectáculo secundario.

«Creo que es una idea terrible», dijo el jueves el senador Chris Coons, demócrata de Delaware. Cuando se le pidió que explicara por qué, Coons respondió: «¿Has conocido al presidente Trump?».

Los demócratas del Senado están conscientes del hecho de que parece haber pocas posibilidades de una condena, que requiere dos tercios de los votos. Para alcanzar ese umbral, 17 senadores republicanos tendrían que declarar culpable a Trump. Sin embargo, 45 de los 50 republicanos del Senado apoyaron una votación de procedimiento la semana pasada para desestimar el juicio sobre la base de que es inconstitucional condenar a un expresidente.

¿Qué planean argumentar los demócratas?

A pesar de enfrentarse a un jurado escéptico en el Senado, los demócratas de la Cámara de Representantes planean argumentar que Trump fue el único responsable de incitar a los disturbios mortales del 6 de enero, después de que sus mentiras y teorías de conspiración de que le robaron las elecciones azuzaran a sus partidarios para que trataran de impedir de manera violenta la certificación por parte del Congreso de la victoria electoral del presidente Joe Biden. Los fiscales del juicio político planean usar evidencia en video para mostrar cómo el discurso de Trump motivó a los agitadores. También para mostrar cómo declararon que estaban actuando en nombre de Trump mientras saqueaban el Capitolio.

Sin embargo, al solicitar el testimonio de Trump —incluso si no tienen éxito— los demócratas mitigarían un posible argumento del equipo de defensa de Trump en el sentido que la Cámara de Representantes actuó con tanta rapidez para acusarlo por segunda vez que ni siquiera buscaron testigos.

Los antecedentes del primer juicio político contra Trump

En el primer juicio político de Trump, los demócratas buscaron autorizar una citación para que testificara el exasesor de Seguridad Nacional de Trump John Bolton. Esta fracasó en una votación polémica en el Senado. Esta vez, los demócratas controlan el Senado, lo que significa que tendrían los votos para autorizar una citación. Pero dar ese paso podría abrir el juicio a cuestiones legales espinosas que terminen en los tribunales y retrasen el juicio aún más.

La administración de Trump sentó las bases para llevar una citación a los tribunales, combatiendo casi todas las solicitudes de las investigaciones de la Cámara de Representantes en los tribunales durante los últimos años. Eso incluye un caso que aún está en litigio y ha impedido que su exabogado de la Casa Blanca Don McGahn testifique ante el Congreso durante casi dos años.

Trump ha tratado de reclamar en repetidas ocasiones «inmunidad absoluta» para él y sus principales exasesores. Esto incluso cuando los tribunales señalan que el enfoque es demasiado amplio para que sea permitido. Durante el primer proceso de juicio político de Trump, la administración ignoró varias citaciones de testigos y documentos de la administración.

En el caso de una investigación de carácter más personal, Trump, con abogados privados, trabó en los tribunales varios intentos de obtener información fiscal suya y de sus negocios. Al igual que el caso McGahn, ese litigio aún no se ha resuelto.

Katelyn Polantz de CNN contribuyó a este reporte.