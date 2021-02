Sí, la paranoia de la pandemia es real, dicen los expertos

(CNN) — Es como si le hubiera pedido que entregara su número de Seguro Social y el de su primogénito.

«¿Para qué lo necesitas? ¿Qué vas a hacer con él?», me preguntó mi colega en Zoom con los ojos muy abiertos por el miedo.

«Vaya», quise decir. No había necesidad de preocuparse.

Simplemente le había pedido a una compañera de trabajo una información sencilla que, en tiempos normales, habría evocado poco más que un «OK, no hay problema» como respuesta.

Pero por supuesto, estos no son tiempos normales.

No era solo mi compañera de trabajo. Me di cuenta de que muchas personas en mi vida —amigos, familiares, incluso yo misma, para ser honesta— se habían tomado una pastilla de paranoia. Todo el mundo parecía más nervioso, asustado, incluso cuando se trataba de temas que tenían poco que ver con el contagio mortal que tocaba puertas a nuestro alrededor. Hablé con una enfermera de UCI inmunodeprimida, una maestra de escuela, la esposa de un trabajador de tránsito. Todas estuvieron de acuerdo en que eran más paranoicos desde que el covid-19 llegó a la vida diaria.

«Especialmente por tener un hijo con antecedentes médicos», dijo Stefani Seeley, una ama de casa que vive en Texas. «Examinamos cada pequeña cosa que hacemos ahora. Agrega a eso la ansiedad que tengo de que nuestros hijos no superarán el trauma de la experiencia», dijo.

La paranoia, al parecer, estaba tan extendida como el coronavirus, quizás más.

La paranoia por la pandemia es algo real

«La pandemia ha provocado una gran incertidumbre y estrés», dijo la Dra. Bandy X. Lee, psiquiatra forense y experta en violencia, que trabaja en la ciudad de Nueva York. Lee tiene una larga lista de logros, incluido haber enseñado en la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho de Yale y se desempeñó como miembro del Instituto Nacional de Salud Mental y consultora de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, presidenta de la Coalición Mundial de Salud Mental.

La Guía de Psiquiatría de la Universidad John Hopkins define la paranoia como «una respuesta a las amenazas percibidas que está fuertemente influenciada por la ansiedad y el miedo, que existe a lo largo de un continuo de experiencias normales basadas en la realidad hasta creencias delirantes».

Los síntomas de la paranoia pueden variar desde ser muy sutiles hasta completamente abrumadores y pueden existir con o sin otras condiciones mentales, según Lee y las principales asociaciones médicas. Las personas no necesitan tener trastornos de salud mental diagnosticables para tener pensamientos o sentimientos paranoicos.

«Dado el estrés, la incertidumbre y la desinformación que brindan los medios de comunicación y diferentes fuentes, es difícil para las personas sentir una sensación de calma, lo que aumenta la ansiedad de las personas, lo que puede llevar a pensamientos paranoicos», dijo Adam Borland, un miembro de Cleveland psicólogo clínico que ha visto un aumento en los pacientes que experimentan pensamientos y sentimientos paranoicos desde que el covid-19 se generalizó.

La trifecta de la pandemia, el aislamiento físico requerido y el malestar social ha llevado a muchos de nosotros a comportamientos y preocupaciones más extremos, incluida la paranoia. La pandemia también ha provocado un entorno económico incierto, en el que la gente se preocupa por estar al borde de perder su sustento (y con razón, ya que muchos han perdido sus trabajos). El entorno de desinformación activa sobre la pandemia y otros problemas perpetuados por instituciones históricamente confiables, como el Gobierno de Estados Unidos y la propia oficina del presidente, también ha provocado que la gente desconfíe de la información que está recibiendo y de la gente que la difunde.

«Los confinamientos excepcionalmente prolongados debido a una gestión ineficaz y las consiguientes perturbaciones sociales y la miseria económica —en muchos aspectos peor que la Gran Depresión, con tremendas desigualdades, hambre, falta de vivienda, desempleo y desesperación— ya están provocando una adicción a las drogas, depresión, suicidios y homicidios», dijo Lee.

«Mientras tanto, ahora tenemos un gran segmento de la población que ha sido alentada y condicionada para evitar la realidad. Cuando se vive en el engaño, desapegado de la realidad, uno se vuelve naturalmente paranoico porque los hechos y las pruebas constantemente ‘atacan’ estas creencias falsas y apreciadas», dijo ella.

Aprendiendo a identificar la paranoia

La paranoia no es nueva para mí. Crecí en una casa con un padre que tenía paranoia severa. Constantemente me preguntaba si la información que me estaban dando era real o fantástica.

Siempre he sido muy consciente de cómo el pensamiento paranoico puede apoderarse de tu realidad y he luchado mucho para no convertirme en esa persona que ya no puede trazar la línea entre la realidad y la ficción.

Dicho esto, he heredado la tendencia a tomar cualquier situación e imaginar su resultado en el peor de los casos extremos. Para muchos, ese puede parecer un lugar terrible para estar mentalmente. Para mí, ha sido una justificación de por qué siempre estoy preparada, por qué estoy a la vanguardia de lo que venga después.

Es por eso que me abastecí de papel higiénico y máscaras N95 cuando mi esposa todavía me decía que no fuera ridícula que el covid-19 no llegaría a las costas de Estados Unidos. Sin embargo, cuando siento que la ansiedad se apodera de mí, he aprendido a reconocerla. Luego, trabajo en imaginarme tragándomela como una roca gigante que ya no se asienta en mi garganta sino que simplemente pasa.

Aprender a identificar tu paranoia es el primer paso para mitigarla, dijo Borland. La intervención puede ir desde la autoaplicación hasta la búsqueda de ayuda médica profesional, según la gravedad de los síntomas y cuánto interfieren con su capacidad para funcionar en su vida diaria.

«Esto realmente se reducirá a la comunicación entre el individuo y, con suerte, cualquier fuente de apoyo que tenga en su vida. Es muy fácil que un pensamiento se plante como una semilla. Y es fácil regar eso, darle sol, incluso si los hechos o la información contradicen ese pensamiento», dijo Borland.

Cómo hacer retroceder los pensamientos paranoicos

La buena noticia es que es posible combatir la paranoia por tu cuenta, al menos la que no es médicamente diagnosticable o no está relacionada con otros problemas de salud mental.

«Los seres humanos somos resistentes y capaces de manejar grandes adversidades, si estamos juntos en ellas y tenemos una guía constante, así como apoyo psicológico y social», dijo Lee.

Puedes comenzar reconociendo los pensamientos paranoicos y luego trabajar para crear rutinas diarias saludables, según Borland. Establece metas pequeñas y alcanzables, como caminar un kilómetro todos los días o pasar una hora conectándose con sus sentimientos o con otra persona. El sueño, la dieta y la interacción social son factores importantes que alimentan una buena salud mental.

«Subestimamos los efectos del aburrimiento. Y dados los medios de comunicación y las redes sociales y teniendo tanta información al alcance de la mano, es fácil caer en ese agujero de conejo», dijo Borland.

Si ves que un ser querido experimenta pensamientos paranoicos, ten cuidado con la forma en que los abordas, dijo Borland. Trata de evitar el enfoque de señalar con el dedo y, en cambio, utiliza «declaraciones en yo» para hacerles saber lo que estás notando, de modo que estén menos a la defensiva y más receptivos a tu ayuda.

Aún así, puede ser difícil rechazar los pensamientos paranoicos en nosotros mismos o en los demás. «En un estado paranoico, uno no estará dispuesto a aceptar la lógica o la evidencia», dijo Lee. La mejor opción es trabajar para cambiar las circunstancias que ponen a esa persona en un estado paranoico para empezar.

Por supuesto, no se puede hacer que el covid-19 desaparezca mágicamente, pero podemos trabajar para crear una distancia entre las influencias que parecen exacerbar la paranoia. A largo plazo, podemos trabajar para «arreglar las condiciones socioeconómicas que llevaron a la vulnerabilidad psicológica en primer lugar, que pueden incluir desigualdades económicas, raciales y de género», dijo Lee por correo electrónico.

Si la paranoia llega al nivel en el que sientes que tú o un ser querido pueden ser un peligro para sí mismos o para los demás, busca ayuda profesional de inmediato.

¿Es la paranoia buena en algún momento?

Demasiado bueno podría ser malo, pero ¿qué pasa con un poco de algo malo? ¿Existe la paranoia saludable?

«La paranoia saludable o la ansiedad saludable pueden mantenernos conscientes y alertas como mecanismo de defensa y protegernos de amenazas potenciales», dijo Borland. (Me alegro de haberme abastecido de máscaras y papel higiénico).

Investigadores de la Universidad de Cambridge, por ejemplo, han descubierto que la preocupación por el cambio climático ha llevado a cambios de comportamiento que en realidad pueden impulsar soluciones al problema.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que la paranoia puede llevarnos a un lugar donde esos sentimientos pueden volverse problemáticos. Dónde trazamos la línea no siempre está claro.

