(CNN) — Todos los días se administran entre 2 y 3 millones de vacunas contra el covid-19 en Estados Unidos. Eso significa que muchos padres están siendo vacunados, pero no sus hijos, ya que la vacuna aún no está autorizada para menores de 16 años.

Si bien muchos padres pueden respirar aliviados con sus propias vacunas, puede ser difícil sentirse realmente tranquilos mientras sus hijos no estén vacunados. Son los niños los que necesitan jugar en el patio de recreo, socializar con compañeros de clase y amigos, y pasar el rato sin que los padres se preocupen todo el tiempo.

¿Cómo deben abordar las decisiones los padres vacunados sobre el momento para jugar, ir a restaurantes y vacaciones mientras sus hijos no están vacunados? La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora visitante de Política y Gestión de la Salud en la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken, de la Universidad George Washington, habla al respecto.

CNN: ¿Cuándo cree que estarán disponibles las vacunas para niños?

Dra. Leana Wen: La vacuna de Pfizer/BioNTech está actualmente autorizada para personas mayores de 16 años; todas las demás vacunas son solo para mayores de 18 años. Se están realizando estudios para grupos de edad más jóvenes. El Dr. Anthony Fauci (el director desde hace mucho tiempo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas) ha proyectado que para fines del verano los resultados podrían estar disponibles para los mayores de 12 años, y los adolescentes podrían comenzar a vacunarse al comienzo del año escolar. Los niños más pequeños probablemente no podrán recibir la vacuna hasta el 2022.

CNN: Eso es un largo camino. ¿Podrán los niños regresar a la escuela para recibir clases en persona en el otoño?

Wen: Sí, y ahora también deberían poder regresar a la escuela en persona. Numerosos estudios han demostrado que las medidas de mitigación, como el uso universal de mascarillas, pueden reducir el riesgo de tal manera que la tasa de transmisión en las escuelas es menor que la tasa de transmisión en la comunidad. Eso significa que las escuelas pueden ser algunos de los lugares más seguros para los niños.

Será importante que todos los maestros, personal escolar y padres estén vacunados antes del otoño. Eso ayuda a reducir aún más la transmisión en la comunidad y protege a aquellos que aún no pueden vacunarse, especialmente a los niños.

CNN: Mientras tanto, muchos padres se están vacunando. ¿Qué les aconseja? ¿Pueden los niños visitar a los abuelos así los niños no estén vacunados?

Wen: Vacunar a los padres es realmente importante. Reduce su propia probabilidad de enfermedad y también reduce la probabilidad de transmitir el coronavirus a las personas que los rodean, incluidos sus hijos. También hace que las visitas de otros miembros de la familia sean más seguras. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. [CDC] han dicho que las personas completamente vacunadas pueden visitar otra familia en la que no todos estén vacunados, siempre que aquellos que aún no estén vacunados no tengan un alto riesgo de contraer una enfermedad grave por covid-19. Eso significa que está bien que los abuelos visiten a sus hijos y nietos y se queden con ellos, cenen con ellos en lugares cerrados, los abracen y no usen mascarillas.

CNN: ¿Qué hay de visitar a otra familia donde los padres están vacunados pero los niños no?

Wen: Aquí es donde nos metemos en territorio complicado. Los abuelos que están vacunados y visitan a una familia con algunos miembros no vacunados es una cosa, pero es otra cuando son dos familias, cada una con personas no vacunadas, visitándose entre sí.

Lo que sabemos es que los adultos tienen más probabilidades de transmitir el coronavirus que los niños pequeños. También vale la pena señalar que los adolescentes parecen transmitir el coronavirus al mismo ritmo que los adultos. Si se reúnen personas que no están vacunadas, existe el riesgo de que adquieran y transmitan covid-19.

Por ahora, aunque Estados Unidos tiene un nivel de referencia alto de coronavirus circulante, es mejor que las familias con personas no vacunadas se vean solo al aire libre, con miembros de diferentes familias separados por dos metros. Si los niños juegan juntos y no siempre pueden cumplir con una distancia de dos metros, deben usar mascarillas.

Trata de estar al aire libre en todo momento. Si las personas deben estar en lugares cerrados, deben usar mascarillas entre sí. Y ten especial cuidado si tu hijo tiene condiciones médicas subyacentes. Una vez más, el uso de mascarillas para ellos y todos los que los rodean es realmente crucial.

CNN: ¿Existe alguna circunstancia en la que las familias con niños puedan reunirse de manera segura? ¿Qué pasa si tres familias quieren alquilar una casa juntas?

Wen: Si hay tres familias, todas con niños no vacunados, que quieren reunirse por un período prolongado de tiempo y quieren estar en un espacio compartido como una casa, les sugiero que se pongan en cuarentena y se hagan pruebas. Específicamente, aconsejo que los miembros no vacunados de cada familia deben reducir el riesgo durante siete días y luego hacerse la prueba, o reducir el riesgo durante 14 días antes de la reunión, si la prueba no está disponible fácilmente.

Lo que esto significa es que no hay otras reuniones, especialmente en el interior, durante este período. Mi guía aquí es que aquellos que están vacunados probablemente no necesitan hacerse la prueba, ya que su probabilidad de contraer y transmitir el coronavirus es mucho menor. Pero por precaución, antes de una reunión de este tipo en el interior, todavía animo a las personas vacunadas a reducir el riesgo también en este período.

CNN: ¿Qué hay de ir a restaurantes? ¿Deben ir los padres solos o está bien traer a sus hijos?

Wen: Creo que es importante aclarar que prácticamente no hay nada que sea 100% seguro. Todo se trata de comprender el riesgo relativo y luego tratar de medir el riesgo y administrarlo para cada familia.

La comida para llevar seguirá siendo la más segura, seguida de una cena al aire libre. Comer en el interior todavía tiene cierto grado de riesgo. El riesgo para los padres vacunados es mucho menor que antes de estar completamente vacunados. Está bien que las personas sopesen sus riesgos y decidan que después de la vacunación quieren disfrutar de algunas de sus actividades prepandémicas. Los padres que quieran ir a restaurantes de vez en cuando deben hacerlo y tratar de estar al aire libre. Si van a cenar en el interior, elijan lugares que tengan protocolos de seguridad estrictos, incluido el distanciamiento entre las mesas y una buena ventilación.

Es una decisión familiar individual sobre si traer niños no vacunados a estas circunstancias. El riesgo no es cero, pero probablemente bastante bajo, en los restaurantes al aire libre. En interiores, ese riesgo será mayor. Sería particularmente cauteloso si hay un niño que está inmunodeprimido o tiene factores de riesgo adicionales de covid-19 grave.

CNN: ¿Qué hay de asistir a las fiestas de cumpleaños? ¿Importa si todos los padres en estos entornos han sido vacunados?

Wen: Ciertamente me sentiría mejor con una fiesta de cumpleaños en la que sé que todos los padres de los niños que asisten han sido vacunados, porque la posibilidad de que alguien sea portador asintomático de covid-19 es mucho menor. Aún así, dada la cantidad de niños no vacunados allí, no me gustaría reunirme en un lugar cerrado. Todavía me aseguraría de que la reunión se realice al aire libre y de que haya al menos una distancia de dos metros entre las familias. Todo el mundo debería llevar mascarillas. Lo mismo ocurre con las citas para jugar, las reuniones familiares y otras reuniones.

CNN: Muchos padres quieren viajar con sus hijos durante el verano. ¿Eso es seguro?

Wen: Esta es otra situación en la que tenemos que hablar de riesgo relativo. Un viaje por carretera en automóvil es de bajo riesgo. Los viajes aéreos también tienen un riesgo bastante bajo, siempre que todos estén enmascarados. Mi mayor preocupación con los viajes no es tanto el riesgo durante el tránsito, sino lo que la gente está haciendo en su destino. Si cada comida tiene que ser en restaurantes, eso aumenta sustancialmente el riesgo. Por otro lado, si planeas cocinar o hacer comida para llevar, el riesgo es mucho menor. Lo mismo ocurre con las actividades que se realizan mientras viajas. Ir a parques de diversiones y cines que están bastante concurridos es un riesgo mucho mayor que unas vacaciones de senderismo y acampada. Una gran reunión familiar o una boda supondrá un mayor riesgo que una pequeña reunión solo con los abuelos.

En este punto de la pandemia, debemos pasar al concepto de sopesar el riesgo y luego tratar de reducirlo tanto como sea posible. Tener a los padres vacunados es un paso importante para reducir el riesgo, incluso si los niños aún no están vacunados, pero aún hay pasos que se deben tomar para proteger a los niños, y a todos los que nos rodean, del covid-19.