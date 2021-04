Imágenes del colapso de hospitales por covid-19 3:55

(CNN) — Brasil continúa marcando hitos sombríos en su lucha contra el coronavirus. El país vivió su día más mortífero desde el inicio de la pandemia este martes, con un récord de 4.195 nuevas muertes por covid-19.

Marzo fue el mes más mortífero para el país desde el inicio de la pandemia, con 66.573 muertes registradas.

Con casi 337.000 muertes en total y casos totales que superan los 13 millones, Brasil ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en términos de casos. También representó aproximadamente un tercio, alrededor del 28%, del total de muertes mundiales desde el 21 de marzo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Las tasas de ocupación de UCI en casi todos los estados son del 80% o más, según las autoridades locales. Sin embargo, solo el 2,42% de la población total de Brasil ha sido completamente vacunada, según la Universidad Johns Hopkins.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un escéptico del coronavirus desde el inicio de la pandemia, continúa negándose a implementar medidas de seguridad a nivel nacional. El miércoles, un día después de que Brasil informara el número récord de muertes, Bolsonaro volvió a criticar la adopción de medidas restrictivas para detener la propagación del covid-19 en Brasil y dijo que no habrá un bloqueo nacional.

«Buscaremos alternativas, no aceptaremos la política de ‘quedarse en casa’ y cerrar todo. El virus no se irá. Este virus, como otros, llegó para quedarse, y permanecerá de por vida. Es prácticamente imposible erradicarlo», dijo Bolsonaro.

El martes, Bolsonaro desestimó las acusaciones de «genocida» por no tomar las medidas adecuadas para abordar la crisis. «¿De qué no se me culpan aquí en Brasil?».

Un nuevo informe de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicado el martes dice que solo una orden de confinamiento nacional con una duración mínima de dos semanas podría frenar la rápida propagación de casos de coronavirus en todo el país.

«Las medidas de confinamiento son un remedio amargo, pero son absolutamente necesarias en tiempos de crisis y colapso del sistema de salud como el que vive el país. Solo esto evitará más muertes y salvará vidas de manera efectiva», dice el informe de la Fiocruz.

