Nota del editor: KHN (Kaiser Health News) es una redacción nacional que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Policy Analysis and Polling, KHN es uno de los tres programas operativos principales de KFF (Kaiser Family Foundation). KFF es una organización sin ánimo de lucro que proporciona información sobre temas de salud a la nación.

(CNN) — Más de 3.600 trabajadores de la salud de Estados Unidos fallecieron en el primer año de la pandemia, según Lost on the Frontline, una investigación de 12 meses realizada por The Guardian y KHN para hacer el seguimiento de estas muertes.Lost on the frontline es el recuento más completo de las muertes de trabajadores sanitarios en Estados Unidos. El gobierno federal no ha realizado un seguimiento exhaustivo de estos datos. Pero cada vez son más los llamamientos para que el gobierno de Biden lleve a cabo un recuento ya que el proyecto de KHN/The Guardian llega a su fin el jueves.

El proyecto, que ha registrado las defunciones y sus causas, ofrece una visión del funcionamiento, y de los fallos, del sistema de salud de EE.UU. durante la pandemia. Un hallazgo clave: Casi el 70% de los trabajadores sanitarios fallecidos de los que tenemos datos se identificaron como personas de color, lo que revela las profundas desigualdades vinculadas a la raza, la etnia y la situación económica del personal sanitario de Estados Unidos. Los trabajadores peor pagados que se ocupaban de la atención diaria de los pacientes, como las enfermeras, el personal de apoyo y los empleados de residencias de ancianos, tenían muchas más probabilidades de morir en la pandemia que los médicos.

La serie de informes de investigación, de un año de duración, descubrió que muchas de estas muertes podrían haberse evitado. La escasez generalizada de mascarillas y otros equipos de protección personal, la falta de pruebas de detección del covid-19, el escaso rastreo de los contactos, la falta de orientación sobre las mascarillas por parte de los políticos, los errores cometidos por los empleadores y la laxitud en la aplicación de las normas de seguridad en el lugar de trabajo por parte de los reguladores gubernamentales contribuyeron al aumento del riesgo al que se enfrentaban los trabajadores de salud. Los estudios muestran que los trabajadores sanitarios tenían más del triple de probabilidades de contraer covid que el público en general.

«Nos referimos a estas personas con toda la razón, sin exagerar, como verdaderos héroes y heroínas», dijo el Dr. Anthony Fauci en una entrevista exclusiva con The Guardian y KHN. Las muertes producidas por covid son «un reflejo de lo que los trabajadores sanitarios han hecho históricamente, poniéndose en peligro, cumpliendo el juramento que hacen cuando se convierten en médicos y enfermeras», dijo.

Riesgos y primeras muertes de trabajadores de salud

Lost on the Frontline se estrenó el pasado mes de abril con la historia de Frank Gabrin, el primer médico de urgencias de Estados Unidos que murió de covid-19. En los primeros días de la pandemia, Gabrin, de 60 años, estaba en primera línea de la oleada, tratando a pacientes infectados por covid en Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, como muchos otros, trabajaba sin el equipo de protección personal adecuado, conocido como PPE por sus siglas en inglés. «No tengo ningún PPE no utilizado», envió un mensaje de texto a un amigo. «No hay mascarillas N95; mis propias gafas; mi propia careta».

La muerte prematura de Gabrin se convirtió en la primera víctima mortal introducida en la base de datos de Lost on the Frontline. Su historia de trabajo en medio de una crisis para salvar vidas comparte similitudes con las miles que le siguieron.

Maritza Beniquez, enfermera del servicio de urgencias del hospital universitario de Newark, en Nueva Jersey, vio morir a 11 compañeros en los primeros meses de la pandemia. Al igual que los pacientes que habían atendido, la mayoría eran negros y latinos. «Diezmó literalmente a nuestro personal», dijo.

Su hospital ha colocado 11 árboles en el vestíbulo, uno por cada empleado que ha muerto por covid; se han adornado con recuerdos y regalos de sus compañeros.

Resultados de la investigación

Más de 100 periodistas contribuyeron al proyecto en un esfuerzo por registrar cada muerte y conmemorar a los fallecidos. Los periodistas del proyecto presentaron solicitudes de registros públicos, cruzaron fuentes de datos gubernamentales y privadas, buscaron en obituarios y publicaciones en redes sociales y confirmaron las muertes a través de familiares, lugares de trabajo y compañeros.

Entre sus principales conclusiones sobre las víctimas mortales de las que se recopiló información detallada:

Más de la mitad de los fallecidos eran menores de 60 años. En la población general, la edad media de fallecimiento por covid es de 78 años. Sin embargo, entre los trabajadores sanitarios de la base de datos, solo es de 59 años.

Más de un tercio de los trabajadores sanitarios fallecidos habían nacido fuera de Estados Unidos. Un número desproporcionado de muertes se produjo en trabajadores procedentes de Filipinas.

Las enfermeras y el personal de apoyo tuvieron un número mucho mayor de muertes que los médicos.

Murieron el doble de trabajadores en residencias de ancianos que en hospitales. Sólo el 30% de las muertes se produjeron entre trabajadores de hospitales, y relativamente pocos estaban empleados por centros médicos académicos bien financiados. El resto trabajaba en centros residenciales menos prestigiosos, clínicas ambulatorias, hospicios y prisiones, entre otros lugares.

La tasa de mortalidad entre los trabajadores de salud se ha reducido drásticamente desde que se puso a su disposición la vacuna el pasado mes de diciembre. Un estudio publicado a finales de marzo reveló que solo cuatro de los 8.121 empleados totalmente vacunados del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas en Dallas se infectaron. Pero las muertes van un paso por detrás de los contagios, y KHN y The Guardian han hecho un seguimiento de más de 400 muertes de trabajadores sanitarios desde que comenzó el despliegue de la vacuna.

Factores identificados en el fallecimiento por covid-19 de los trabajadores sanitarios

Son muchos los factores que han contribuido al elevado número de víctimas, pero el reportaje de investigación descubrió algunos problemas constantes que aumentaron los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios.

El proyecto descubrió que las orientaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre las mascarillas, que alentaban a los hospitales a reservar las mascarillas N95 de alto rendimiento para los procedimientos de intubación e inicialmente sugerían que las mascarillas quirúrgicas eran adecuadas para la atención diaria de los pacientes, pueden haber puesto en peligro a miles de trabajadores sanitarios.

La investigación expuso cómo el Departamento de Trabajo, dirigido por Eugene Scalia, designado por Donald Trump, en la primera parte de la pandemia, adoptó un enfoque de no intervención en la seguridad del lugar de trabajo. Identificó 4.100 quejas de seguridad presentadas por los trabajadores de la salud a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) que es la agencia de seguridad laboral del Departamento de Trabajo. La mayoría de ellas se referían a la escasez de PPE, pero incluso después de que algunas quejas fueran investigadas y cerradas por los reguladores, los trabajadores siguieron muriendo en las instalaciones en cuestión.

El informe también descubrió que los empleadores del sector de salud no informaban de las muertes de los trabajadores a la OSHA. El análisis de los datos reveló que más de un tercio de las muertes por causa de covid en el lugar de trabajo no se comunicaban a los organismos reguladores.

Una de las conclusiones más dolorosas de Lost on the Frontline fue el impacto devastador de la escasez de equipos de protección personal. Adeline Fagan, una ginecóloga de 28 años residente en Texas, sufría de asma y tenía un largo historial de dolencias respiratorias.

Meses después de la pandemia, según su familia, utilizaba la misma mascarilla N95 una y otra vez, incluso durante una rotación de alto riesgo en la sala de urgencias.

Sus padres culpan tanto a la administración del hospital como a los errores del gobierno por la escasez de equipos de protección personal que pueden haber contribuido a la muerte de Adeline el pasado mes de septiembre. Su madre, Mary Jane Abt-Fagan, dijo que el N95 de Adeline había sido reutilizado tantas veces que las fibras estaban empezando a desintegrarse.

Poco antes de caer enferma, y después de haber sido asignada a una rotación de urgencias de alto riesgo, Adeline habló con sus padres sobre si debía gastar su propio dinero en un costoso N95 con un filtro que pudiera cambiarse a diario. La mascarilla de US$ 79 suponía un gasto importante en su sueldo de residente de US$ 52.000.

«Le dijimos que comprara esta mascarilla, que comprara los filtros, que su padre y yo lo pagaríamos. No nos importaba lo que costara», dijo su madre, Abt-Fagan.

Nunca tuvo la oportunidad de usarla. Cuando llegó la mascarilla, Adeline ya estaba conectada a un respirador en el hospital.

La familia de Fagan se siente defraudada por la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la pandemia.

«Nadie elige ir a trabajar y morir», dijo Abt-Fagan. «Tenemos que estar más preparados, y el gobierno tiene que ser más responsable en cuanto a la seguridad de los trabajadores sanitarios».

El padre de Adeline, Brant Fagan, quiere que el gobierno empiece a hacer un seguimiento de las muertes de los trabajadores de la salud y a examinar los datos para entender qué fue lo que falló. «Así es como vamos a prevenir esto en el futuro», dijo. «Conocer los datos, seguir donde nos lleva la ciencia».

Los padres de Adeline dijeron que su muerte ha sido especialmente dolorosa por su juventud, y por todos los hitos de la vida que nunca tuvo la oportunidad de experimentar. «Enamorarse, comprar una casa, compartir tu familia y tu vida con tus hermanos», dijo la madre de Adeline, Abt-Fagan. «Son todas esas cosas que se perdió las que rompen el corazón de un padre».