(CNN) — El expresidente George W. Bush pidió el domingo al Congreso que baje el tono de la «dura retórica» ​​sobre la inmigración, y agregó que espera que al hacerlo «establezca un tono más respetuoso» con los inmigrantes y conduzca a más reformas.

«Quiero decirle al Congreso, que por favor deje a un lado toda la retórica dura sobre la inmigración, que por favor deje de lado tratar de ganar puntos políticos en ambos lados. Espero poder ayudar a establecer un tono que sea más respetuoso con el inmigrante, y ojalá conducir a la reforma del sistema «, dijo Bush a Norah O’Donnell en «CBS Sunday Morning«.

La súplica del expresidente se produce en medio de un acalorado debate sobre la reforma migratoria en el Congreso mientras la el gobierno de Biden lidia con la afluencia de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Su mensaje también ocurre después de un artículo de opinión publicado por el Washington Post el viernes, en el que pidió una acción bipartidista sobre varias medidas de inmigración.

El tejano ha destacado durante años a la comunidad de inmigrantes en su estado de origen y, a menudo, ha elogiado la historia de inmigrantes de Estados Unidos al tiempo que aboga por políticas de inmigración. Durante su segundo mandato como presidente, Bush impulsó un proyecto de ley de inmigración que tenía como objetivo crear un camino hacia la ciudadanía para algunos de los 12 millones de inmigrantes indocumentados y buscó endurecer la seguridad fronteriza, pero el proyecto de ley finalmente se estancó en el Senado en 2007.

Este domingo reconoció que una de las mayores decepciones de su mandato es que no se aprobó ninguna reforma significativa sobre el tema. Bush también dijo que actualmente dialoga con el Partido Republicano para que actúe en la creación de un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, si pueden aprobar una verificación de antecedentes y pagar impuestos atrasados, pero no parece tener esperanzas de que su partido esté de acuerdo.

«Estoy en (eso) este momento», le dijo a O’Donnell cuando ella le preguntó si presionaría a su partido si el presidente Joe Biden presentaba una propuesta con esas salvedades. «Si mi propio partido me escucha o no es otra cuestión».

El presidente 43 de EE.UU. criticó la falta de acción del Congreso en materia de inmigración y señaló que ha habido «muchos decretos, pero todo lo que eso significa es que el Congreso no está haciendo su trabajo».

Hablando sobre su próximo libro de pinturas de inmigrantes, «Out of Many, One», el expresidente dijo que no cambia la política, pero agregó que la suya es una «pequeña voz» entre las personas que intentan lograr una reforma.

«Es parte, con suerte, de crear una mejor comprensión sobre el papel de los inmigrantes en nuestra sociedad», dijo Bush. «La mía es solo una pequeña voz en lo que espero sea un coro de personas que digan, ‘veamos si podemos resolver el problema'».

Rachel Janfaza de CNN contribuyó a este informe.