El primer discurso de Biden ante el Congreso: minuto a minuto

Lee extractos del discurso que dará Biden esta noche ante el Congreso

La Casa Blanca publicó extractos del primer discurso que dará el presidente Joe Biden ante el Congreso, previsto para las 9 p.m. ET.

Biden dirá que «Estados Unidos está en marcha de nuevo» después de una serie de crisis que incluyen a la pandemia, los estragos económicos que causó y el ataque al Capitolio, que Biden llama «el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil».

El presidente promocionará los primeros 100 días de su administración, presionará por la aprobación de su Plan de Empleo Estadounidense y tratará de «restaurar la fe de la gente en que nuestra democracia cumple».

Lee partes del discurso que preparó aquí:

«Mientras estoy aquí esta noche, estamos a un día de que se cumplan 100 días de mi administración.

Cien días desde que juramenté el cargo —levanté la mano de nuestra Biblia familiar— y heredé una nación en crisis. La peor pandemia en un siglo. La peor crisis económica desde la Gran Depresión. El peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Ahora, después de solo 100 días, puedo informar a la nación: Estados Unidos está en marcha de nuevo. Convirtiendo el peligro en posibilidad. La crisis en oportunidad. El revés en fortaleza».

«Sé que algunos de ustedes en casa se preguntan si estos trabajos son para ustedes. Se sienten dejados atrás y olvidados en una economía que está cambiando rápidamente. Déjenme dirigirme directamente a ustedes.

Expertos independientes estiman que el Plan de Empleo Estadounidense añadirá millones de empleos y billones de dólares en crecimiento económico en los próximos años. Estos son puestos de trabajo bien remunerados que no pueden subcontratarse. Cerca del 90% de los trabajos en infraestructura creados en el Plan de Empleo Estadounidense no requieren un título universitario. El 75% no requiere un título de asociado.

El Plan de Empleo Estadounidense es un plan de trabajadores para construir Estados Unidos. Y reconoce algo que siempre he dicho: Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país. Y los sindicatos construyeron la clase media».

«Debemos demostrar que la democracia sigue funcionando. Que nuestro gobierno sigue funcionando y que puede cumplir con la gente.

En nuestros primeros 100 días juntos, hemos actuado para restaurar la fe de la gente en que nuestra democracia cumple.

Estamos vacunando a la nación. Estamos creando cientos de miles de empleos. Estamos ofreciendo resultados reales que la gente puede ver y sentir en sus propias vidas. Abriendo las puertas de las oportunidades. Garantizando la equidad y la justicia».