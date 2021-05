Una piscina transparente, en altura y entre dos edificios 0:47

Nueva York (CNN Business) — El verano está a la vuelta de la esquina, pero cualquiera que esté deseando darse un refrescante chapuzón en la piscina se puede encontrar con un gran «susto». La escasez de cloro puede hacer más difícil que los propietarios de piscinas compren las pastillas desinfectantes.

Los suministros de cloro se están agotando debido a un incendio en una planta química de Louisiana –en agosto pasado–, que resultó dañada por el huracán Laura. Como resultado, los precios de las pastillas se han disparado.

«Es probable que se produzca una fuerte subida de precios. Todavía se desconoce el alcance de la escasez de cloro», afirma en su sitio web B&B Pool and Spa Center, un minorista con sede en Chestnut Ridge, Nueva York. «Aunque todavía es pronto para la temporada en la piscina, es aconsejable prepararse ahora para su apertura. Eso incluye adquirir los productos químicos necesarios para superar la mayor parte de la temporada de natación, si no es que toda».

Un vistazo rápido a Amazon muestra que una cubeta de 22 kilos de pastillas de cloro de 7 centímetros de la marca In the Swim cuesta ahora hasta US $169,99, aproximadamente el doble del precio normal. Además, las existencias son limitadas.

Lo que está claro es que los propietarios de piscinas deberían considerar abastecerse cuanto antes.

«Con respecto a los precios de venta al público, es un hecho que estamos registrando aumentos en todo el sector», dijo Michael Egeck, CEO de Leslie’s, una empresa de suministros para piscinas, durante una conferencia telefónica con analistas en febrero, cuando se le preguntó por la escasez de cloro.

Y puede que la situación no mejore pronto.

«El cloro para piscinas no es fácil de conseguir y hay una escasez de cloro a nivel nacional con la que todos vamos a tener que lidiar», dijo John Swygert, CEO del minorista Ollie’s Bargain Outlet, en una llamada con analistas en marzo.